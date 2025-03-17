Татарстан занял 28-е место в рейтинге регионов России по зарплатам в отраслях

Фото: Михаил Захаров

Татарстан занял 28-е место в рейтинге регионов России по зарплатам в отраслях в 2024 году. Согласно исследованию РИА «Новости», самая высокая средняя зарплата в республике зафиксирована в химической промышленности и составляет 109 тыс. рублей.

Лидерами рейтинга стали Сахалинская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, где наиболее высокие зарплаты отмечаются в добывающей отрасли и сфере финансов. Наименее высокие позиции в рейтинге заняли Калмыкия, Ингушетия и Чечня.

Общий рост зарплат в России обусловлен изменениями на рынке труда, который в 2024 году столкнулся с кадровым дефицитом. Это, в свою очередь, привело к усилению конкуренции между работодателями и существенному росту заработной платы.

По данным Росстата, номинальные зарплаты в среднем по стране за 2024 год выросли на 18,3%, достигнув 76,5 тысячи рублей (с учетом выплаты НДФЛ). Уровень безработицы в конце года составил всего 2,3%, что свидетельствует о напряженной ситуации на рынке труда и повышенном спросе на квалифицированных специалистов.

В России в первом полугодии 2024 года предложений о работе с бонусами стало больше на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост вакансий с бонусами зафиксирован в строительной отрасли — таких предложений стало больше в 6,7 раза (+565%).

Рената Валеева