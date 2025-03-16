Эксперты выявили рост вакансий с дополнительными бонусами для соискателя на 58%

Фото: Мария Зверева

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику вакансий, в описании которых работодатели указывают предоставление дополнительных бонусов и льгот. Выяснилось, что в России в первом полугодии 2024 года предложений о работе с бонусами стало больше на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший прирост вакансий с бонусами зафиксирован в строительной отрасли — таких предложений стало больше в 6,7 раза (+565%). Доля вакансий с соцпакетом в строительстве составила 13,7% от общего числа вакансий с бенефитами, уступая лишь сфере курьерской доставки, где этот показатель достиг 14,8%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Значительный рост наблюдался также в IT-сфере и телекоме — число вакансий с бонусами увеличилось почти в три раза (+199%). Более чем в два раза (+111%) стало больше предложений с льготами в консультировании, производстве и сельском хозяйстве (+103%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Дополнительные бонусы и льготы для сотрудников, такие как ДМС, компенсация обедов, бесплатный корпоративный транспорт и другие, становятся способом привлечения кандидатов в дефицитные отрасли. Согласно опросу «Авито Работы», для 38% россиян важно наличие в компании бесплатного медицинского страхования, 34% обращают внимание на дополнительные выходные или отпускные дни, а 29% ценят возможность обучения за счет компании, — отметил Дмитрий Пучков, управляющий директор «Авито Работы».

Напомним, что по итогам прошлого года средняя зарплата на средних и крупных предприятиях Казани выросла на 21%



Матвей Гавриков