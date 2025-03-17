Сегодня в Татарстане без осадков и до +5 градусов

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В Татарстане сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. Утром местами возможен туман. На дорогах гололедица, местами сильная, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный порывами 4—9 м/с. Температура воздуха днем в Татарстане составит от 0 до +5 градусов, в Казани — от 0 до +4 градусов.