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Сегодня в Татарстане без осадков и до +5 градусов

07:00, 17.03.2025
Сегодня в Татарстане без осадков и до +5 градусов
Фото: Реальное время

В Татарстане сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. Утром местами возможен туман. На дорогах гололедица, местами сильная, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный порывами 4—9 м/с. Температура воздуха днем в Татарстане составит от 0 до +5 градусов, в Казани — от 0 до +4 градусов.

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Общество Татарстан

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