В Казани на капремонт многоквартирных домов выделят 4,1 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в программу капремонта на текущий год включено 226 многоквартирных домов. Благодаря реализации программы, жилищные условия улучшатся у 67 тыс. жителей города. На проведение работ предусмотрено 4,1 млрд рублей, сообщили в мэрии города.

Отметим, за 2024 год в Казани отремонтировали 179 многоквартирных домов на 2,9 млрд рублей.

Особое внимание будет уделено замене лифтового оборудования. В 141 доме планируется заменить 459 лифтов, что почти в три раза превышает показатели прошлого года. В настоящее время работы по замене лифтов уже начаты в 20 домах. Средний срок замены одного лифта составляет до трех месяцев.

Помимо этого, в рамках программы будут выполнены следующие работы:

замена системы отопления в 46 домах;

ремонт кровли в 56 домах;

ремонт фасада в 26 домах;

утепление фасада в 22 домах;

установка узлов погодного регулирования в десяти домах;

ремонт противопожарной системы в двух домах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Комплексный капитальный ремонт пройдет в 16 многоквартирных домах, на что выделено 676 млн рублей.

Также продолжится программа ремонта бывших общежитий — в этом году планируется отремонтировать восемь таких домов. Будут обновлены и 24 малоэтажных дома. За последние пять лет в Казани уже отремонтировано 296 малоэтажных домов.

В соответствии с графиком сезонные работы по фасаду, кровле и центральному отоплению должны быть завершены до 15 августа, а работы по всем видам капитального ремонта — до 1 ноября.

Финансирование программы капитального ремонта осуществляется из бюджетов Татарстана и Казани, а также за счет средств собственников жилья. Минимальный тариф за капитальный ремонт в республике с января составляет 8 рублей 47 копеек за квадратный метр, что является одним из самых низких показателей в ПФО.

В 2025 году в Набережных Челнах отремонтируют 127 зданий, в Альметьевске — 48 домов.

Рената Валеева