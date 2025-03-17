В Казани на капремонт многоквартирных домов выделят 4,1 млрд рублей
В Казани в программу капремонта на текущий год включено 226 многоквартирных домов. Благодаря реализации программы, жилищные условия улучшатся у 67 тыс. жителей города. На проведение работ предусмотрено 4,1 млрд рублей, сообщили в мэрии города.
Отметим, за 2024 год в Казани отремонтировали 179 многоквартирных домов на 2,9 млрд рублей.
Особое внимание будет уделено замене лифтового оборудования. В 141 доме планируется заменить 459 лифтов, что почти в три раза превышает показатели прошлого года. В настоящее время работы по замене лифтов уже начаты в 20 домах. Средний срок замены одного лифта составляет до трех месяцев.
Помимо этого, в рамках программы будут выполнены следующие работы:
- замена системы отопления в 46 домах;
- ремонт кровли в 56 домах;
- ремонт фасада в 26 домах;
- утепление фасада в 22 домах;
- установка узлов погодного регулирования в десяти домах;
- ремонт противопожарной системы в двух домах.
Комплексный капитальный ремонт пройдет в 16 многоквартирных домах, на что выделено 676 млн рублей.
Также продолжится программа ремонта бывших общежитий — в этом году планируется отремонтировать восемь таких домов. Будут обновлены и 24 малоэтажных дома. За последние пять лет в Казани уже отремонтировано 296 малоэтажных домов.
В соответствии с графиком сезонные работы по фасаду, кровле и центральному отоплению должны быть завершены до 15 августа, а работы по всем видам капитального ремонта — до 1 ноября.
Финансирование программы капитального ремонта осуществляется из бюджетов Татарстана и Казани, а также за счет средств собственников жилья. Минимальный тариф за капитальный ремонт в республике с января составляет 8 рублей 47 копеек за квадратный метр, что является одним из самых низких показателей в ПФО.
В 2025 году в Набережных Челнах отремонтируют 127 зданий, в Альметьевске — 48 домов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.