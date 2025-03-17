В России за сутки потушено девять лесных пожаров, в Татарстане — шесть возгораний

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки в России ликвидировано 9 лесных пожаров в четырех регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению семи лесных пожаров в трех регионах. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

В тушении пожаров задействованы 561 человек и 103 единицы техники. Режим ЧС на территории России не введен. Особый противопожарный режим действует в трех регионах.

По данным МЧС, с начала года оперативность тушения лесных пожаров составляет 88,9%, что означает, что большинство пожаров ликвидируются менее чем за сутки с момента обнаружения.

В Татарстане за прошедшие сутки подразделения Государственной противопожарной службы:

реагировали на 6 пожаров, из них 2 — в жилом секторе;

совершили 10 выездов по ложным вызовам;

2 раза выезжали на взаимодействие с другими службами;

5 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Сообщений о происшествиях на водных объектах в Татарстане за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Рената Валеева