«Рубин» выиграл три подряд домашних матча впервые со времен Бердыева

Фото: Динар Фатыхов

Победа над «Пари НН» (1:0) стала для «Рубина» третьей подряд в домашних матчах в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ). Подобное произошло впервые со времен тренерской работы в Казани Курбана Бердыева.

«Рубин» в последних трех матчах в РПЛ обыграл «Акрон» (3:0), «Спартак» (2:1) и «Пари НН» (1:0). Команда Рашида Рахимова в Казани не проигрывает с 1 октября. При этом 20 октября казанцы проиграли в домашнем матче московскому «Динамо» (0:4), но та игра была перенесена в Нижний Новгород из-за саммита БРИКС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В последний раз «Рубин» одержал три победы в домашних матчах РПЛ в сезоне-2018/19, когда команду возглавлял Курбан Бердыев. В том чемпионате казанцы заняли 11-е место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне «Рубин» занимает седьмую строчку в чемпионате РПЛ с 32 очками. Следующий матч казанцы проведут 30 марта в Санкт-Петербурге с «Зенитом».

Зульфат Шафигуллин