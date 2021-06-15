День в истории: железная дорога до Зеленодольска, московское метро и цунами в Японии

Чем примечательна дата 15 июня

Сегодня, 15 июня, в России — день образования ГИМС МЧС России, в этот же день в стране дали старт юннатскому движению, которое развивается и сейчас. В разные годы в эту дату английский король Иоанн Безземельный подписал «Великую хартию вольностей», во Франции провели первое в истории успешное переливание крови человеку, в России запретили ночную работу подростков и женщин, в Америке в воздух поднялся первый «Боинг», а в Японии в результате одного из сильнейших землетрясений и цунами погибли 27 тысяч человек. В этот день родились норвежский композитор Эдвард Григ, русский поэт Серебряного века Константин Бальмонт, создатель ортопедического аппарата Гавриил Илизаров, историк-этнолог Лев Гумилев, глава СССР Юрий Андропов. Скончались казанский физиолог Василий Парин, татарский поэт и драматург Адель Кутуй, американская джазовая певица Элла Фицджеральд. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Железнодорожное сообщение до Зеленодольска и съезд памяти А.М. Бутлерова



В 1894 году между Казанью и Москвой на участке Казань — Зеленый Дол было открыто железнодорожное сообщение. 15 июня в Казани торжественно открыли движение на левобережном участке дороги. Здесь пустили две пары товарно-пассажирских поездов. Две пары стали курсировать и на линии Свияжск — Москва. Тогда пассажиры пересаживались на пароход, левобережье еще не было станцией — функционировали только разъезды с обслугой и присутствием жандармов.

В 1928 году в Казани стартовал пятый Менделеевский съезд по чистой прикладной химии памяти А.М. Бутлерова. Съезд длился до 21 июня. От ученых из Казани с докладами выступали советский химик-органик, академик Академии наук СССР Борис Арбузов и советский ученый, первый профессор-химик из татар Гильм Камай.

Фото: dic.academic.ru

Запрет работать ночью, создание ГИМС и строительство Московского метрополитена

В 1885 году император Александр III утвердил закон, который запрещал подросткам и женщинам работать ночью. В Государственный совет закон внес Николай Бунге в мае того же года. Он отмечал пагубное влияние ночного труда на здоровье и психологическое состояние рабочих и предложил отмену ночной работы для подростков до 17 лет и для женщин на текстильных фабриках.



В 1918 году было заложено юннатское движение в России. Именно в эту дату сотрудники Станции юных любителей природы в Сокольниках провели первую организованную экскурсию. 15 июня было создано первое внешкольное учреждение — Станция юных любителей природы (или Биостанция юных натуралистов — БЮН). Спустя год здесь действовали четыре кружка — «Огородники» (ботаники), «Птичники» (орнитологи), «Насекомники» (энтомологи), «Водолюбы» (гидробиологи). Позднее станция стала называться Центральной биостанцией юных натуралистов имени Тимирязева.

Фото: denvistorii.ru

В 1931 году на Пленуме ЦК ВКП(б) после доклада первого секретаря Московского горкома партии Лазаря Кагановича было принято решение о строительстве Московского метрополитена. Положение о строительстве 13 сентября утвердил Совнарком РСФСР, а 2 октября — Совнарком СССР. Первый участок начали строить в ноябре 1931-го на Русаковской улице.

В 1984 году вышло Постановление Совета Министров РСФСР об учреждении Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, или ГИМС. Инспекция перешла в подчинение Министерства по чрезвычайным ситуациям России в 2004 году и существует в его составе в настоящее время. Порядок в сфере маломерного флота решили навести в 1972-м — тогда создали общественную организацию (Главная навигационно-техническая инспекция при ОСВОДе). В 1982 году уже на правительственном уровне решили создать ГИМС с республиканскими отделениями, подчиненными центральному государственному органу управления.

Фото: ГИМС МЧС России

Первое переливание крови, катастрофа в Японии и запуск Boeing

В 1215 году была подписана «Великая хартия вольностей» — политико-правовой документ, состоящий из 63 статей и основанный на требованиях английской знати к королю Иоанну Безземельному. Документ защищал права и привилегии свободного населения средневековой Англии. Например, королю запрещалось вводить налоги без согласия налогоплательщиков, арестовывать граждан, изымать их имущество без приговора суда. «Великая хартия вольностей» после принятия стала символом, ограничивающим королевскую власть, и рассматривалась как основополагающий закон страны.

Фото: wikipedia.org

В 1667 году было совершено первое переливание крови человеку. 15 июня профессор математики и медицины Сорбонны Жан-Батист Дени перелил 16-летнему юноше около 250 кубических сантиметров крови ягненка. Юноша был болен лихорадкой, но после переливания быстро поправился. Этот уникальный случай врачебной практики обнадеживал, но четвертая трансфузия другому больному закончилась его смертью через 2 месяца. В 1668 году палата депутатов Франции запретила переливать кровь человеку от животных. Это запретил и парламент Британии. Доверие к гемотрансфузиям было восстановлено лишь в 1818-м, когда известный британский врач и физиолог Джеймс Бланделл доложил на заседании медико-хирургического общества о переливании крови от человека к человеку. Работы Бенделла и других исследователей показали, что успешность переливания зависит даже не от врача, а от многих, еще не познанных факторов, в том числе от совместимости видов крови. И лишь в 1900 году австрийский врач Карл Ландштейнер открыл первые три группы крови — A, В и С, затем и четвертую — AB. В 1907 году в Нью-Йорке, предварительно проверив совместимость, произвели первое переливание крови больному от здорового человека.

В 1896 году в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2 балла. Это привело к образованию цунами, которое уничтожило порядка 10 тысяч домов. Погибли 27 тысяч человек. Ущерб от воды был особенно велик, поскольку цунами совпало со временем прилива. Высота волн в тот день достигала 38 метров. Тела погибших часто были с раздробленными костями или без конечностей — так сильна была стихия. Большая часть разрушений и смертей пришлась на префектуру Иватэ, жертвы были зарегистрированы в префектурах Мияги, Аомори и на острове Хоккайдо. Отголоски цунами ощущались даже на Гавайских островах. Там тоже не обошлось без разрушений — стихия смыла несколько домов и разрушила пристани. Высота волн там достигала 9 метров.

Фото: twitter.com

В 1916 году в воздух поднялся первый гидросамолет на двух поплавках — Boeing 1 B&W. Его построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион американский инженер Уильям Боинг. Ровно спустя месяц — 15 июля — Боинг зарегистрировал свою компанию, которая спустя год стала называться Boeing Airplane Company. К 1927 году «Боинг» стала изготавливать истребители и почтовые самолеты, и уже в 1929 году компания вошла в число лидеров американского авиастроения.