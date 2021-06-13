49 НКО из Татарстана выиграли президентские гранты на 80 миллионов

В тренде — искусство, социальные проекты и ЗОЖ

Фото: президентскиегранты.рф

Фонд президентских грантов объявил победителей второго в этом году конкурса, где было распределено 4,1 млрд рублей. 49 татарстанских НКО и фондов получили гранты на общую сумму около 78 млн рублей. Из регионов было подано рекордное количество заявок, в результате чего конкурсный отбор смог выдержать лишь каждый пятый участник из Татарстана. Самый крупный грант — на 9,3 млн рублей — достался инициативе фонда «Живой город» Дианы Сафаровой и Инны Ярковой. А вот амбициозный проект КНИТУ-КАИ на 33,4 млн рублей «провалился», не набрав минимальных 70 баллов для прохождения в финал.

Фонд поднял проходные баллы для претендентов

Второй в этом году конкурс президентских грантов среди региональных НКО и благотворительных фондов оказался в прямом смысле тестом на выживание.

Впервые на него поступило беспрецедентное количество заявок из регионов — свыше 12 тысяч, а госбюджет оказался чуть меньше обычного — распределяли всего 4,1 млрд вместо 4,6 млрд рублей (как на прошлом конкурсе). «Это рекорд конкурса (по количеству заявок, — прим. ред.), поэтому фонд поднял проходные баллы по некоторым конкурсным направлениям», — сообщили организаторы.

Речь идет о введении рейтинговой системы баллов, которые присваиваются каждому проекту, — по этому рейтингу и отбирают финалистов. Если проект просит грант на сумму от 10 миллионов — нужно набрать минимум 70 баллов. Грант от 3 млн рублей может пройти в финал, набрав 68 баллов. Если нужно получить от 500 тысяч — достаточно набрать 65 баллов, а для небольших проектов, которым требуется меньше чем полмиллиона, хватило бы и 60 баллов.

Татарстанские участники конкурса подтвердили «Реальному времени», что из-за большого наплыва заявок организаторы подняли проходные баллы, чтобы отсечь на стадии предварительного отбора «слабые» заявки. Объединенный экспертный совет возглавил Андрей Клепач, главный экономист Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Объединенный экспертный совет возглавил Андрей Клепач, главный экономист Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Фото: inveb.ru

Татарстанские НКО показали высокую активность, направив на конкурс почти 300 проектов. Победила лишь каждая шестая заявка — 49 проектов, которые получили в общей сложности около 80 млн рублей. Это на треть меньше, чем в прошлом году, когда татарстанским НКО удалось взять грантов на рекордную сумму в 120 млн рублей. Средний размер татарстанского гранта варьируется в пределах миллиона, а большая часть проектов реализуется в сферах образования, культуры и социальной помощи.

Диана Сафарова впервые выиграла президентский грант

Максимальную сумму гранта в 9,3 млн рублей выиграл проект фонда поддержки современного искусства «Живой город». Фонд предложил реализовать гастрольный проект «Поехали!» — театральный караван негосударственных театральных компаний по городам России. По словам директора фонда Инны Ярковой, они впервые участвовали в конкурсе, чтобы поддержать новые формы театрального искусства, и в том числе площадку MOÑ возле Национальной библиотеки.

— «Поехали!» — инициатива Центра им. Мейерхольда, фонда «Живой город» и театральной площадки MOÑ, — рассказывает Инна Яркова. — Это отличная возможность реализовать давно запланированный театральный караван девяти негосударственных компаний. Свои самые главные и актуальные спектакли покажут независимые театральные коллективы «театра post» и Временного объединения «Хронотоп» из Санкт-Петербурга, театральной компании «Июльансамбль» из Москвы, Центра театрального мастерства из Нижнего Новгорода, независимого проекта PRO ART’S и Инновационного культурного центра из Калуги. Участвуют в проекте и казанские объединения — театральная лаборатория «Угол», «Театр. Акт» и творческое объединение «Алиф». Все готовы к началу работы, сейчас согласовываются графики.

По словам Инны Ярковой, они впервые участвовали в конкурсе, чтобы поддержать новые формы театрального искусства, и в том числе площадку MOÑ. Фото: Ринат Назметдинов

Ожидается, что гастрольный тур пройдет в пяти городах и охватит более 6 000 зрителей. Для сравнения, фонд Галины Вишневской получил грант в 8,8 млн рублей на поддержку оперных талантов.

Межнациональный паритет

В числе прочих грантовую поддержку на 3,9 млн рублей наконец получил Международный фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова. В прошлом году Общественному фонду татарской культуры им. Вагапова отказали. Проект фонда получил приоритет как «способ инновационного развития межнационального сотрудничества через диалог культур». В итоге фестиваль пройдет в нескольких регионах России (Татарстан, Башкортостан, Москва, Тобольск, Нижегородская, Свердловская, Челябинская, Ульяновская, Самарская, Оренбургская, Тюменская области).

И параллельно грант выиграла региональная общественная организация «Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан», которая получила 3,7 млн рублей на проведение виртуальной экскурсии по центру русской национальной культуры в Татарстане — селу Никольскому (именно здесь проводится фестиваль «Каравон»).

Были и еще татарстанские культурные проекты, получившие гранты. Так, почти 6 млн рублей вновь выиграл проект фонда развития детского кино «Сотворение». Президент фонда Ольга Малинина рассказала «Реальному времени», что организация в Казани работает с 2017 года.

— За 4 года снято свыше 200 короткометражных фильмов в рамках проекта «И в шутку, и всерьез». Большая сумма гранта объясняется межрегиональным охватом проекта — съемки будут проходить в пяти регионах. Если проект НКО направлен на один регион, то сумма не может быть больше 3 млн, — пояснила она.

Почти 6 млн рублей вновь выиграл проект фонда развития детского кино «Сотворение». Организация в Казани работает с 2017 года. Фото: rewizor.ru

Кстати, этот фонд получает гранты непрерывно, с момента запуска проекта. Хотя и без волнений не обходится.

— Еще за два месяца до объявления результатов начинаем переживать: а вдруг не выиграем? И как дальше? — делится переживаниями Ольга Малинина.

«Глаголица» продолжит выявлять таланты

Единственным победителем среди проектов по выявлению талантов в области культуры и искусства стал благотворительный фонд «Счастливые истории». Ежегодно он проводит в Казани конкурс по присуждению Независимой литературной премии «Глаголица». В этом году на его продолжение фонд получил грант в 2,2 млн рублей.

Больше всего победителей оказалось среди тех, чьи проекты направлены на охрану здоровья и популяризацию здорового образа жизни в обществе. В этой сфере сразу семь татарстанских НКО и благотворительных фондов смогли выиграть грантов на 13 млн рублей.

Единственным победителем среди проектов по выявлению талантов в области культуры и искусства стал благотворительный фонд «Счастливые истории». Фото: vk.com

Самый крупный транш от Фонда президентских грантов — 2,9 млн рублей — направят на проведение I Международного семейного фестиваля летних видов спорта SVIYAGA FEST («Свияга Фест»). Его инициатором выступил Центр реализации татарстанских проектов, и в обосновании заявки звучит обещание устроить «первое массовое любительское мероприятие, объединяющее несколько летних циклических видов спорта в Республике Татарстан».



Идея получила предварительное одобрение министра спорта РТ Владимира Леонова, руководства комплекса «Свияжские холмы». Организаторы прогнозируют, что смогут привлечь свыше 3,5 тысячи человек. Фестиваль планируется провести на трех площадках: во всесезонном городе-курорте «Свияжские холмы», в Государственном музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» и в Иннополисе.

Инклюзивное обучение грант получило, а судомодельный центр КАИ — нет

10 проектов татарстанских НКО поддержано в сфере науки, образования и просвещения. Общая сумма грантов — 10,4 млн рублей. Самым крупным по объему грантовой поддержки стал проект инклюзивной школы, на которую выделяется 2,9 млн рублей. «Школа для всех» реализуется на базе ресурсного класса школы №1 в партнерстве родителей и педагогов для 16 детей (с 1-го по 5-й класс) и пяти детей (подготовка к школе).

Главный компонент работы ресурсного класса — сопровождение детей и обучение тьюторов в рамках комплексной супервизии. Детей тестируют специалисты, для каждого ребенка разрабатывают индивидуальную программу сопровождения. Самую маленькую сумму гранта — меньше 158 тысяч — получил проект кукморского Центра социальной помощи («Ласка») по созданию фитнес-центра Fitness Gold (фитнес для людей «золотого возраста»).

Не смог выйти в финал проект КНИТУ-КАИ «Центр судостроения и судомоделирования для детей и молодежи «КАИ-Корабли». Фото: ships-not-tanks.ru

Не смог выйти в финал проект КНИТУ-КАИ «Центр судостроения и судомоделирования для детей и молодежи «КАИ-Корабли». Заявку подавал специализированный фонд управления целевым капиталом КНИТУ-КАИ. Фонд запросил 9,9 млн в рамках софинансирования проекта на 33,4 млн рублей. В обосновании заявки рассказывалось, что это должна была быть площадка, где работали бы судомодельные лаборатории и интерактивное пространство. КАИ предлагал заложить проектный метод обучения, в рамках которого ребята могли освоить сразу несколько дисциплин.