Постковидное восстановление: экономикам некоторых стран потребуется больше времени, чтобы прийти в себя

Перевод колонки профессора финансов из Королевского колледжа Лондона

Фото: Alexandros Michailidis / theconversation.com/

Гульчин Озкан, профессор финансов из Лондонского королевского колледжа, написала колонку для издания The Conversation. В ней она рассуждает о том, как восстанавливаются различные экономики мира после «ковидного» локдауна и что мешает некоторым из них выходить на прежние позиции. В «Реальном времени» — перевод этого текста. Спойлер: и тут все зависит от темпов вакцинации.

Три группы стран

Национальные экономики начинают возвращаться к допандемическому уровню. Но равно как и пандемия неравномерно воздействовала на разные страны, так и темпы экономического восстановления в них сильно различаются.

В 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3%, причем в некоторых странах дела обстояли значительно хуже, чем в других. Например, экономика Великобритании пережила самую сильную рецессию за последние 300 лет, сократившись почти на 10%. Воздействие на рынок труда было беспрецедентным — в десять раз хуже, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года. В 2020 году в мире было потеряно 114 миллионов рабочих мест.

Более чем через год после начала пандемии глобальные перспективы, по-видимому, улучшаются, согласно недавним докладам ОЭСР и Всемирного экономического форума. Данные показывают, что некоторые страны, такие как США, Южная Корея, Япония и Германия, восстановят допандемический ВВП на душу населения уже к концу 2021 года.

Фото: news.un.org

Другие страны, такие как Испания и Исландия, которые понесли огромный удар из-за падения доходов от туризма, будут зарабатывать ниже допандемического уровня по меньшей мере до середины 2023 года. А, к примеру, экономики ЮАР и Аргентины, по прогнозам, останутся ниже допандемического уровня до конца 2024 или даже 2025 года.



Неравномерное восстановление

В основе скорости экономического восстановления страны после пандемии — два фактора: сила ее политических ответных мер на COVID-19 и успех ее программы вакцинации.



Неудивительно, что Великобритания и США с самыми высокими прогнозируемыми темпами роста экономики — 7,2% и 6,9% соответственно — возглавляют и «турнирную» таблицу по размеру пакетов мер реагирования на пандемию и доле успешно вакцинированного населения.



Лидеры по всему миру развернули целый ряд мер экономической политики в борьбе с пандемией. Меры по государственным расходам включали выплаты домохозяйствам с низкими доходами, гранты и налоговые каникулы для предприятий, дополнительное финансирование систем здравоохранения. Некоторые дополняли традиционное снижение процентных ставок нетрадиционными мерами, такими как искусственное вливание ликвидности и покупка активов. Правительства многих стран использовали и финансовые меры, включая валютные операции.



Фото: theconversation.com

Важно отметить, что политические действия в разных странах существенно различались по типу, размеру и масштабам. Пандемия ударила по развивающимся рынкам сильнее, чем по странам с развитой экономикой, в отличие от последствий глобального финансового кризиса 2008 года. Многие бедные страны столкнулись с трудностями в сдерживании и смягчении последствий вируса из-за их ограниченного потенциала в области здравоохранения, а также из-за меньших возможностей для расширения государственных расходов, поэтому и понесли большие потери от пандемии.



Расхождение в восстановлении может быть связано и с переменным успехом национальных программ вакцинации. Как выразилась ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, — прим. переводчика): больше уколов — больше рабочих мест. Например, в то время как Израиль привил около 60% своего населения, во многих других странах меньше одного из десяти человек получили какие-либо прививки. Ожидается, что экономика Израиля вернется к допандемическому уровню к началу 2022 года.



Что еще хуже, во многих бедных странах вакцинация может практически не проводиться, по крайней мере до конца 2021 года. Это, как и значительные текущие различия в показателях заболеваемости и смертности, говорит о том, что процесс восстановления после кризиса общественного здравоохранения тоже будет неравномерным.



Фото: nature.com

Глобальные последствия

Восстановление после пандемии и последующего экономического кризиса будет иметь последствия для всей мировой экономики. Что касается здравоохранения, то ни одна страна не будет полностью защищена от вируса, пока все остальные не будут в безопасности. Местных успехов в вакцинации будет недостаточно для защиты отдельных стран от потенциальных дальнейших вспышек, особенно в случае появления новых штаммов.



Но расхождение в скорости и масштабах экономического восстановления влечет за собой и значительный риск для отдельных стран и для их торговых партнеров. Экономический кризис COVID-19 обнажил хрупкость существующих структур международной торговли, в которых страны сильно зависят друг от друга. Эти взаимозависимости проистекают из глобальных цепочек создания стоимости — производства, разбитого на несколько этапов и завершенного в разных странах, на долю которых приходится 70% текущей мировой торговли.



Одним из примеров зависимости мировой экономики от определенных стран является нехватка полупроводников-микрочипов, используемых в производстве всех электронных устройств — от мобильных телефонов до бытовой техники. Локдаун в первые дни пандемии затронул крупных производителей, включая Китай, что спровоцировало значительный дефицит полупроводников. Это привело к проблемам в производстве электронных товаров во многих странах, что вынудило мировое сообщество серьезно переосмыслить соотношение затрат и выгод глобальных цепочек поставок.



Пандемия и связанный с ней экономический кризис имели последствия и в пределах национальных границ. Во многих странах неравенство значительно возросло во многих отношениях. Менее обеспеченные домохозяйства потеряли гораздо больше, чем те, кто находится на вершине распределения доходов. Произошло гораздо более существенное падение в отраслях услуг, основанных на социальных контактах, нежели в других секторах.



Фото: theconversation.com

Восстановление баланса станет важным шагом в успешном переходе к постковидному миру. Что касается координации международной политики, то ближайшая задача заключается в том, как богатые и бедные страны могут работать вместе, чтобы увеличить охват вакцинацией как можно большего числа стран. Программа КОВАКС — международные усилия, предпринимаемые ВОЗ для обеспечения вакцинами бедных стран, и проблемы, с которыми она в настоящее время сталкивается, показывают, что хотя такая международная координация возможна, она сопряжена со многими трудностями.



Что касается восстановления мировой экономики, то национальные успехи отдельно взятой страны вряд ли будут долгосрочными, если значительная часть мира продолжит стагнировать.