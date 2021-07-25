Как получить выплату на школьника и не дать себя обмануть

Подробный гид, вопросы и ответы о «школьной выплате». Бонус: как не стать жертвой мошенников

«Российская газета» в подробностях объясняет, как получить выплату в 10 тысяч на школьника, обязательно ли ребенку при этом ходить в школу, как не стать жертвой мошенников, и приводит ответы на часто задаваемые вопросы. Напомним, вот уже почти 10 дней идет прием заявлений на выплаты, а начнутся они 16 августа.

Напоминаем матчасть

На каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет правительство выделило по 10 тысяч рублей. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья верхний возрастной порог поднят до 23 лет.

Деньги положены всем семьям, где есть дети такого возраста. Указ об этой выплате был подписан президентом Владимиром Путиным еще 2 июля. Премьер-министр Михаил Мишустин выделил более 204 миллиардов рублей на единовременные выплаты. Родителям школьников надо подать заявление на портале госуслуг или обратиться в отделение Пенсионного фонда. При онлайн-оформлении документов никаких справок предоставлять не требуется. Большинству родителей заранее направили предзаполненное заявление, в котором оставалось проверить корректность данных и отправить его на рассмотрение. Оформление выплат на школьников на портале госуслуг занимает менее минуты.

При назначении выплаты не играет роли, учится ли шестилетний ребенок в школе и поступил ли 17-летний в вуз. Главное, чтобы дата его рождения была между 3 июля 2003 года и 1 сентября 2015 года. У учащихся ребят с ограниченными возможностями здоровья дата рождения должна быть после 3 июля 1998 года.

Фото: realnoevremya.ru

Выплаты начнутся 16 августа. Большинство родителей получат их в этот же день. Если кто-то еще не подал заявление на выплату, сделать это можно будет вплоть до 1 ноября. Полностью закончить все расчеты правительство должно к 15 ноября.

Важно, что заявление на эти средства родители могут подать с 15 июля и до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа, чтобы они могли спокойно купить своим детям все необходимое для школы.

Вопрос — ответ

Когда можно будет получить выплату?



Заявления начали принимать 15 июля и продолжат до 1 ноября. Выплаты начнутся с 16 августа 2021 года. Большинство семей, заранее подавших заявление на эту выплату, получат деньги именно в этот день.

Заявления начали принимать 15 июля и продолжат до 1 ноября. Выплаты начнутся с 16 августа 2021 года. Большинство семей, заранее подавших заявление на эту выплату, получат деньги именно в этот день. Кто может получить деньги?



Выплаты положены детям, рожденным с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года включительно. Кроме того, деньги получат и семьи детей с ограниченными возможностями здоровья 18—23 лет, если ребенок продолжает обучение по общеобразовательным программам.

Фото: Олег Тихонов

Ребенку исполнилось 6 лет, но он еще не идет в школу. Можно ли получить выплату?



Пособие полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения в школе.

Пособие полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения в школе. Выплаты полагаются на каждого школьника? А если в семье несколько детей этого возраста?



Выплата начисляется на каждого ребенка школьного возраста. При этом подавать отдельное заявление на каждого ребенка не нужно.

Выплата начисляется на каждого ребенка школьного возраста. При этом подавать отдельное заявление на каждого ребенка не нужно. Если я не успел подать заявление до 16 августа, я получу деньги?



Заявление можно направить вплоть до 1 ноября 2021 года. Даже если родитель подаст заявление 31 октября, он получит выплату.

Фото: Ринат Назметдинов

Для подачи заявления требуются справки?



При подаче заявления через интернет никаких дополнительных документов не требуется. При подаче заявления в отделении Пенсионного фонда нужны паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС родителя и ребенка.

При подаче заявления через интернет никаких дополнительных документов не требуется. При подаче заявления в отделении Пенсионного фонда нужны паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС родителя и ребенка. Сколько рассматривается заявление?



Заявление рассматривается пять рабочих дней.

Заявление рассматривается пять рабочих дней. Можно ли получить выплату наличными?



Только безналично — на карту любой платежной системы. Поскольку выплата единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы МИР.

Только безналично — на карту любой платежной системы. Поскольку выплата единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы МИР. Учитывается ли выплата при расчете среднедушевых доходов семьи для получения других мер поддержки?



Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Фото: realnoevremya.ru

Как мошенники используют выплаты

Схема нового мошенничества возникла сразу же после того, как было объявлено о начале выплат на школьников. Так, по словам директора блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгения Волошина, в июле уже выявлено 170 фейковых сайтов.

Мошенники сначала стараются вызвать у абонента интерес и доверие и, как обычно, запускают «страшилку»: мол, денег может на всех и не хватить. И предлагают связаться с «юристом», который «поможет начислить выплату».

Эксперты подсчитали, что кибермошенники совершают около ста тысяч звонков в день. Каждый десятый звонок абоненту поступает от преступников. Сейчас действуют около 150—170 мошеннических кол-центров, в каждом из которых по 30—40 таких «обзвонщиков».

Фото: Ринат Назметдинов

А затем может произойти воровство данных карты пользователя при их вводе на фишинговом ресурсе. Или же жертву попросят оплатить комиссию. Деньги и данные карты уйдут мошенникам, а выплата, разумеется, так и не придет.