Как получить выплату на школьника и не дать себя обмануть
Подробный гид, вопросы и ответы о «школьной выплате». Бонус: как не стать жертвой мошенников
«Российская газета» в подробностях объясняет, как получить выплату в 10 тысяч на школьника, обязательно ли ребенку при этом ходить в школу, как не стать жертвой мошенников, и приводит ответы на часто задаваемые вопросы. Напомним, вот уже почти 10 дней идет прием заявлений на выплаты, а начнутся они 16 августа.
Напоминаем матчасть
На каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет правительство выделило по 10 тысяч рублей. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья верхний возрастной порог поднят до 23 лет.
Деньги положены всем семьям, где есть дети такого возраста. Указ об этой выплате был подписан президентом Владимиром Путиным еще 2 июля. Премьер-министр Михаил Мишустин выделил более 204 миллиардов рублей на единовременные выплаты. Родителям школьников надо подать заявление на портале госуслуг или обратиться в отделение Пенсионного фонда. При онлайн-оформлении документов никаких справок предоставлять не требуется. Большинству родителей заранее направили предзаполненное заявление, в котором оставалось проверить корректность данных и отправить его на рассмотрение. Оформление выплат на школьников на портале госуслуг занимает менее минуты.
При назначении выплаты не играет роли, учится ли шестилетний ребенок в школе и поступил ли 17-летний в вуз. Главное, чтобы дата его рождения была между 3 июля 2003 года и 1 сентября 2015 года. У учащихся ребят с ограниченными возможностями здоровья дата рождения должна быть после 3 июля 1998 года.
Выплаты начнутся 16 августа. Большинство родителей получат их в этот же день. Если кто-то еще не подал заявление на выплату, сделать это можно будет вплоть до 1 ноября. Полностью закончить все расчеты правительство должно к 15 ноября.
Важно, что заявление на эти средства родители могут подать с 15 июля и до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа, чтобы они могли спокойно купить своим детям все необходимое для школы.
Вопрос — ответ
- Когда можно будет получить выплату?
Заявления начали принимать 15 июля и продолжат до 1 ноября. Выплаты начнутся с 16 августа 2021 года. Большинство семей, заранее подавших заявление на эту выплату, получат деньги именно в этот день.
- Кто может получить деньги?
Выплаты положены детям, рожденным с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года включительно. Кроме того, деньги получат и семьи детей с ограниченными возможностями здоровья 18—23 лет, если ребенок продолжает обучение по общеобразовательным программам.
- Ребенку исполнилось 6 лет, но он еще не идет в школу. Можно ли получить выплату?
Пособие полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения в школе.
- Выплаты полагаются на каждого школьника? А если в семье несколько детей этого возраста?
Выплата начисляется на каждого ребенка школьного возраста. При этом подавать отдельное заявление на каждого ребенка не нужно.
- Если я не успел подать заявление до 16 августа, я получу деньги?
Заявление можно направить вплоть до 1 ноября 2021 года. Даже если родитель подаст заявление 31 октября, он получит выплату.
- Для подачи заявления требуются справки?
При подаче заявления через интернет никаких дополнительных документов не требуется. При подаче заявления в отделении Пенсионного фонда нужны паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС родителя и ребенка.
- Сколько рассматривается заявление?
Заявление рассматривается пять рабочих дней.
- Можно ли получить выплату наличными?
Только безналично — на карту любой платежной системы. Поскольку выплата единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы МИР.
- Учитывается ли выплата при расчете среднедушевых доходов семьи для получения других мер поддержки?
Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Как мошенники используют выплаты
Схема нового мошенничества возникла сразу же после того, как было объявлено о начале выплат на школьников. Так, по словам директора блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгения Волошина, в июле уже выявлено 170 фейковых сайтов.
Мошенники сначала стараются вызвать у абонента интерес и доверие и, как обычно, запускают «страшилку»: мол, денег может на всех и не хватить. И предлагают связаться с «юристом», который «поможет начислить выплату».
Эксперты подсчитали, что кибермошенники совершают около ста тысяч звонков в день. Каждый десятый звонок абоненту поступает от преступников. Сейчас действуют около 150—170 мошеннических кол-центров, в каждом из которых по 30—40 таких «обзвонщиков».
А затем может произойти воровство данных карты пользователя при их вводе на фишинговом ресурсе. Или же жертву попросят оплатить комиссию. Деньги и данные карты уйдут мошенникам, а выплата, разумеется, так и не придет.
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