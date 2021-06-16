Эталонный тариф на тепло: станут ли регионы меньше платить за отопление в 2022 году

С 1 июля потребителей ожидает очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. В Татарстане совокупный рост тарифов не должен превышать 4,4%. Между тем в России по инициативе ФАС планируют ввести «эталонные тарифы на теплоснабжение». Новшество будут реализовывать поэтапно. В пилотных регионах эталонные тарифы запустят с 1 июля 2022 года. Подробнее — в материалах «Реального времени».

Холодная зима повлияла на плату за ЖКУ

В основной перечень коммунальных услуг входят: отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение. Плата за коммунальные услуги складывается из тарифа и объема потребления коммунального ресурса. Тарифы на коммунальные услуги в Татарстане устанавливает Государственный комитет РТ по тарифам.

С 1 июля ожидается очередное повышение тарифов на ЖКУ. При этом совокупный рост тарифов не должен превышать индекса роста платы граждан за коммунальные услуги, который устанавливается на федеральном уровне для каждого субъекта РФ. По республике Татарстан предельный индекс должен составить 4,4%.

По республике Татарстан предельный индекс должен составить 4,4%. Фото: beta.nv86.ru

Основную статью затрат в квитанциях занимает платеж за отопление. Во время отопительного сезона 2020—2021 года в адрес Госкомитета РТ участились жалобы от населения на стоимость отопления. Претензии касались не самих тарифов, а объемов потребления, которые влияют на величину платежей. По данным главы Госкомитета по тарифам, это касается 95% обращений граждан.

— Мы думаем, что причина больших платежек — в тарифах, да, но на самом деле вопросы касаются и правильности начислений объемов потребления, которыми занимаются управляющие компании, — сказал во время онлайн-конференции «Реального времени» глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

Он объяснил, что большие суммы в платежках связаны не с просчетами управляющих компаний, а с холодной зимой.

— Февраль 2021 года был холоднее февраля 2020 года, поэтому начисления за тепло выросли. Если вы в УК сходили и не нашли пути решения проблемы, стоит прийти второй раз, а уже потом обращаться в вышестоящие инстанции, то есть в Жилищную инспекцию РТ. И наконец, если абсолютно уверены в правоте (а по моим данным, только три процента из «абсолютно уверенных в правоте» могут подтвердить неправильность начислений…) — в прокуратуру, — предложил глава Госкомитета РТ по тарифам.

У кого в Казани выгодный тариф на тепло

Между тем вопрос стоимости отопления по-прежнему остается важным для татарстанцев. Предлагаем сравнить разрывы в тарифах для потребителей Казани на примере расходов компаний, осуществляющих услуги по передаче тепловой энергии по сетям. Приведем тарифы основных поставщиков тепловой энергии населению на 2021 год.

Исходя из таблицы, для потребителей АО «Татэнерго» и АО «ТГК-16» тариф на тепло повысится на 4,4%. Однако для жителей ЖК «Салават купере», получающих тепло от филиала АО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3, тариф на тепло с 1 июля составит 1 700,81 рубля за гигакалорию, а для потребителей АО «Татэнерго» — 1889,33 рубля за гигакалорию. Для АО «Казэнерго» тариф увеличится на 3,6% и достигнет 1922,76 рубля за гигакалорию.

— Тарифы для конечных потребителей складываются из затрат на производство и на передачу тепловой энергии по сетям. При этом уровень расходов, учтенных в тарифах у разных компаний, может отличаться в разы. Иногда в конечные тарифы энергокомпаний могут включаться расходы на инвестиции за счет прибыли. Правительство РФ сейчас в процессе принятия решения о переходе на эталонный метод установления тарифов для энергетических организаций на рынке тепла, что поможет избежать завышения или занижения расходов со стороны регулятора, — пояснил в ходе беседы генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Тепло будут считать по новому эталону

Эталонные тарифы на теплоснабжение в пилотных регионах будут запущены с 1 июля 2022 года. Предполагается, что «тарифы определят по среднему уровню расходов компаний на рынке, а не по параметрам конкретной организации, которые могут быть завышены или занижены».

Сейчас тарифы на теплоснабжение каждый год устанавливают региональные власти. И хотя эти суммы обоснованы реальными затратами компаний, которые они могут доказать, ФАС полагает, что такой принцип формирования тарифов может дать возможность энергокомпаниям завысить расходы. Планируется, что эталонный тариф позволит избежать роста платежей за тепло.

Внедрить эталоны на услуги ЖКУ поручил президент РФ Владимир Путин еще в 2018 году. Такой метод уже используют при расчете сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков (ГП) электроэнергии. Это позволило сократить разброс в дифференциации надбавок по регионам страны почти в два раза, отметил в интервью «Известиям» заместитель руководителя антимонопольной службы Виталий Королев.

Руководитель Госкомитета РТ по тарифам также положительно оценил нормирование затрат в области тарифного регулирования.

— Всем понятно, что когда норматив потребления воды или тепла опубликован и ясен, то он всем доступен: этот норматив можно просто умножить на объем своего потребления и получить свой тариф. Это приветствуется и организациями, и населением, — заявил Александр Груничев.

Представители ассоциации «Сообщество потребителей энергии» отметили, что методика эталонного тарифа основана на понятном расчете единого алгоритма, учитывающего региональные особенности, а также функционирование сбытовых подразделений. При этом учитывается количество точек поставки тепловой энергии, плотность населения, уровень ставки арендной платы помещений, развитость филиальной сети банков. Методика расчета эталонов ФАС показывает соответствие эталонов фактическим расходам на сбыт компаний.

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