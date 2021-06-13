Цитаты недели: Путин — о национальностях, Рогозин — о скверне, Безруков — об актерской игре Бузовой

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О гуляниях на Сабантуе

Если человек не вакцинирован, это [Сабантуй] не место для гуляний. Это место высокого риска заражения новой коронавирусной инфекцией

Глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина не рекомендовала приходить на Сабантуй тем, кто еще не привился от коронавируса и не имеет антител. Особенно это касается людей из групп риска. В Татарстане в сельских населенных пунктах и районных центрах, в том числе в городах республиканского значения, праздник проходит 12—13 июня. В Набережных Челнах Сабантуй пройдет 19 июня, в Казани — 26 июня.



О том, почему население не хочет прививаться

Когда мы ведем диалоги с населением, когда общаемся тет-а-тет, когда говорим с большими коллективами, к сожалению, население не может ясно сформулировать мысль, почему именно не хотят вакцинироваться. Мы готовы максимально на то, чтобы вести коммуникацию, объяснять, выходить во двор, мы готовы проводить встречи в Zoom

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков в очередной раз обратил внимание на то, что татарстанцы не горят желанием сделать прививку от ковида. Всего сейчас привито 422 410 человек в республике. Это 14,5% от общего количества татарстанцев и 23% от запланированного показателя вакцинации.



Об оружии

Мы все время смотрим в сторону правоохранителей. А что они могут сделать, если столько оружия? Мы же за каждым из них не можем приставить [человека]. И какая необходимость в подобном? [Владельцами оружия] должны быть люди, только которые психически устойчивы и отслужили в вооруженных силах. Вот в армии никто же сразу автомат никому не дает, сначала надо пройти серьезное обучение. А здесь он пошел, какие-то курсы трехкопеечные окончил, и все.

На этой неделе Госсовет Татарстана обсуждал поправки в федеральный закон «Об оружии», ужесточающие выдачу и контроль за ним. Подробнее об изменениях можно прочитать здесь. В пользу поправок на заседании высказался Рустам Минниханов. Но он опасается, что на федеральном уровне законопроект может «затормозить» об «оружейное лобби».



Об отмене концерта

Неделю назад владельцам клуба в Казани позвонили… «оттуда». Концерт группы «АлоэВера» нежелателен. Проводить его не рекомендуется. А то. Вы же знаете, как сложно сейчас пройти проверки Роспотребнадзора. Ребята, концерта в Казани не будет. У нас прекрасное правительство, а мы с вами вне политики

Группа «АлоэВера» отменила концерты в Казани и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила вокалистка группы Вера Мусаелян. Сама Вера связывает запрет с давлением властей. Некоторые СМИ связали это с тем, что Мусаелян — жена московского оппозиционного политика Ильи Яшина.



О первосортных и второсортных людях

Деление на коренных, первосортных или второсортных людей точно уже смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский — еврей по национальности. Что делать с этими людьми? Им, как в нацистской Германии, сейчас будут измерять черепа циркулем и определять, как это было в отношении настоящего и ненастоящего арийца, так и здесь станут определять настоящего или ненастоящего украинца?

На этой неделе вышло интервью президента России Владимира Путина журналисту Павлу Зарубину. Основной темой беседы была Украина. Так, Зарубин спросил о том, как Путин относится к законопроекту лидера Украины Владимира Зеленского «О коренных народах Украины», из которого, «если вчитываться», получается, что русские — некоренной народ Украины.



О космической отрасли

Я хочу, чтобы отрасль навсегда очистилась от скверны, коррупции, казнокрадства, потому что это еще хуже, чем санкции. Когда внутри, вот ты понимаешь, что у тебя директора — барыги, когда ты понимаешь, что у тебя внутри твоей отрасли гниль, с этим дальше двигаться нельзя

Об этом заявил в недавнем интервью гендиректор «Роскосомоса» Дмитрий Рогозин. Комментируя хищения при строительстве космодрома Восточный, Рогозин отметил, что такие явления не редкость на крупных стройках. Сейчас перед госкорпорацией стоит важнейшая задача — расследовать подобные хищения.



Еще о вакцинации

А давайте заключим джентльменский договор? Пять глав муниципалитетов, где мы зафиксируем наименьшее число вакцинированных жителей, будут освобождены от своих должностей. Скажем так, из-за того, что не смогли обеспечить безопасность населения

Врио главы Дагестана Сергей Меликов заявил, что уволит пять глав муниципалитетов, где будет зафиксировано наименьшее количество вакцинированных от коронавируса жителей. Он сообщил, что сейчас Дагестан находится на 85-й строчке в рейтинге регионов по уровню вакцинации.



О закрытии, которого не случилось

«Проект будет закрыт, существующая бизнес-модель рухнула»

Эта цитата, приписанная гендиректору «Медузы» (издание признано в России иностранным агентом) Галине Тимченко в интервью «Голосу Америки» (тоже признан в России иностранным агентом), наделала много шума в медиаполе в четверг вечером. Позже главред «Медузы» Иван Колпаков и сама Тимченко опровергли закрытие — Тимченко объяснила, что вообще не давала интервью, а просто объясняла, что происходит с изданием через месяц после признания иноагентом. На сайте «Голоса Америки» фраза про закрытие исчезла на следующий день, но осталось заявление Тимченко об убытках в 2 млн евро.



О письмах в дупле

У вас микроволновка есть, холодильник, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что тут, партизаны? В дупло письма закладываете? Что это за работа такая?

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу устроил внезапную проверку в одном из военкоматов Москвы. Он прошелся по многим кабинетам — на распространенной записи было видно, что к визиту министра в военкомате оказались не готовы. Особенно Шойгу возмутило отсутствие компьютеров. С другой стороны, обозреватели, аналитики и авторы телеграм-каналов недоумевают: разве наличие компьютеров и прочей техники в подведомственных учреждениях не забота профильного министерства? За что ругать подчиненных, которые определенно покупали микроволновку за свои деньги?



Об актерской игре

Произносить фамилию ее я не буду. Хорошо, что Константин Сергеевич [Станиславский] до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас

Так актер Сергей Безруков оценил игру Ольги Бузовой на сцене МХАТа. Напомним, она получила роль в спектакле «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина.

