Цитаты недели: Путин — о национальностях, Рогозин — о скверне, Безруков — об актерской игре Бузовой
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О гуляниях на Сабантуе
Глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина не рекомендовала приходить на Сабантуй тем, кто еще не привился от коронавируса и не имеет антител. Особенно это касается людей из групп риска. В Татарстане в сельских населенных пунктах и районных центрах, в том числе в городах республиканского значения, праздник проходит 12—13 июня. В Набережных Челнах Сабантуй пройдет 19 июня, в Казани — 26 июня.
О том, почему население не хочет прививаться
Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков в очередной раз обратил внимание на то, что татарстанцы не горят желанием сделать прививку от ковида. Всего сейчас привито 422 410 человек в республике. Это 14,5% от общего количества татарстанцев и 23% от запланированного показателя вакцинации.
Об оружии
На этой неделе Госсовет Татарстана обсуждал поправки в федеральный закон «Об оружии», ужесточающие выдачу и контроль за ним. Подробнее об изменениях можно прочитать здесь. В пользу поправок на заседании высказался Рустам Минниханов. Но он опасается, что на федеральном уровне законопроект может «затормозить» об «оружейное лобби».
Об отмене концерта
Группа «АлоэВера» отменила концерты в Казани и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила вокалистка группы Вера Мусаелян. Сама Вера связывает запрет с давлением властей. Некоторые СМИ связали это с тем, что Мусаелян — жена московского оппозиционного политика Ильи Яшина.
О первосортных и второсортных людях
На этой неделе вышло интервью президента России Владимира Путина журналисту Павлу Зарубину. Основной темой беседы была Украина. Так, Зарубин спросил о том, как Путин относится к законопроекту лидера Украины Владимира Зеленского «О коренных народах Украины», из которого, «если вчитываться», получается, что русские — некоренной народ Украины.
О космической отрасли
Об этом заявил в недавнем интервью гендиректор «Роскосомоса» Дмитрий Рогозин. Комментируя хищения при строительстве космодрома Восточный, Рогозин отметил, что такие явления не редкость на крупных стройках. Сейчас перед госкорпорацией стоит важнейшая задача — расследовать подобные хищения.
Еще о вакцинации
Врио главы Дагестана Сергей Меликов заявил, что уволит пять глав муниципалитетов, где будет зафиксировано наименьшее количество вакцинированных от коронавируса жителей. Он сообщил, что сейчас Дагестан находится на 85-й строчке в рейтинге регионов по уровню вакцинации.
О закрытии, которого не случилось
Эта цитата, приписанная гендиректору «Медузы» (издание признано в России иностранным агентом) Галине Тимченко в интервью «Голосу Америки» (тоже признан в России иностранным агентом), наделала много шума в медиаполе в четверг вечером. Позже главред «Медузы» Иван Колпаков и сама Тимченко опровергли закрытие — Тимченко объяснила, что вообще не давала интервью, а просто объясняла, что происходит с изданием через месяц после признания иноагентом. На сайте «Голоса Америки» фраза про закрытие исчезла на следующий день, но осталось заявление Тимченко об убытках в 2 млн евро.
О письмах в дупле
На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу устроил внезапную проверку в одном из военкоматов Москвы. Он прошелся по многим кабинетам — на распространенной записи было видно, что к визиту министра в военкомате оказались не готовы. Особенно Шойгу возмутило отсутствие компьютеров. С другой стороны, обозреватели, аналитики и авторы телеграм-каналов недоумевают: разве наличие компьютеров и прочей техники в подведомственных учреждениях не забота профильного министерства? За что ругать подчиненных, которые определенно покупали микроволновку за свои деньги?
Об актерской игре
Так актер Сергей Безруков оценил игру Ольги Бузовой на сцене МХАТа. Напомним, она получила роль в спектакле «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина.
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