Что приготовил Госсовет Татарстана владельцам оружия

Фото: Максим Платонов

Повышение возраста для покупки оружия

Сразу несколько законопроектов об ужесточении оборота оружия рассмотрел и принял сегодня Госсовет Татарстана.

Один из главных — повышение возраста для покупки оружия с 18 лет до 21 года. Ценз будет устанавливаться для приобретения гладкоствольного длинноствольного, газового, спортивного, охотничьего и ряда других видов оружия. Тот, кто приобретает нарезное оружие для самообороны, обязан будет иметь опыт владения в течение 5 лет и не быть замеченным в противоправных действиях. Требования не распространяются на граждан, проходящих военную службу, а также службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Инициатива была направлена в Госдуму еще в 2018 году после трагедии в Керчи. После трагических событий в казанской гимназии №175 депутаты снова вернулись к вопросу об ужесточении оборота оружия в республике.

Тут же президент Татарстана Рустам Минниханов выразил опасение, что предложение не приведет к желаемому эффекту в части оборота оружия среди населения. По его словам, чтобы трагедии, случившиеся в Керчи и в казанской гимназии №175, не повторились, мало «свести все к возрастному цензу». Президент предложил разработать регламент, который бы упорядочивал оборот не только оружия, но и боеприпасов.

Фото: tatarstan.ru

Глава РТ подчеркнул, что принятию действенного закона может противостоять сильное оружейное лобби, и предложил депутату Госдумы Ильдару Гильмутдинову, которому поручено внести законопроект в Госдуму, «провести серьезную подготовительную работу», чтобы заручиться поддержкой коллег.

Конфискация оружия у пьяных

Еще одни принятые поправки касаются конфискации оружия — его будут изымать, если человек, носящий его, был пьян или отказался от медицинского освидетельствования.

Предлагается усилить ответственность за нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему, ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, незаконное приобретение, продажу передачу, перевозку оружия, подняв размер административного штрафа до 5000 рублей.

Госсовет РТ одобрил законопроект о внесении в КоАП РФ соответствующих изменений и поручил внести его Ильдару Гильмутдинову.

Фото: tatarstan.ru

Предложение Мишустину взять ситуацию с оружием под особый контроль

Кроме того, депутаты Госсовета направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением взять меры по законодательству в сфере оборота гражданского оружия под особый контроль.

По мнению парламентариев, наряду с изменениями на законодательном уровне корректировки требуют и подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок допуска граждан к получению оружия. Речь, в частности, идет о процедуре медицинского освидетельствования, порядке получения охотничьего билета и обучении правилам безопасного обращения с оружием.

Запрет на распространение «огнестрельной» информации

Госсовет принял и законопроекты, призванные позволить в досудебном порядке ограничивать распространение в интернете информации о способах и методах создания самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия, восстановления боевых свойств списанного оружия, а также информации, героизирующей преступления, подобные совершенным в казанской гимназии №175.

Сегодня депутаты проголосовали за внесение соответствующих изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Если поправки будут приняты, то за публичное распространение в телекоммуникационных сетях информации, оказывающей деструктивное воздействие, гражданам будет грозить штраф от 300 до 700 тысяч рублей, а группам лиц — лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Фото: Максим Платонов

Одновременно депутаты приняли обращение к председателю Государственной думы России Вячеславу Володину, призывающее его «активизировать на федеральном и межгосударственном уровнях работу по совершенствованию правового регулирования в данной области».

Дарья Пинегина, Инна Серова