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Как танки стали подводными лодками, а танкисты — водолазами

16:15, 10.06.2021 2

Практические занятия курсантов Казанского танкового училища

Как танки стали подводными лодками, а танкисты — водолазами
Фото: Ринат Назметдинов

В эти дни на вододроме Казанского танкового училища проходят практические занятия по преодолению водной преграды на танках Т-72 Б3. Сегодня занятия танкистов смогли увидеть представители СМИ.

Преодоление водной преграды на танке — один из самых сложных элементов боевой подготовки. Экипаж должен пройти курс легководолазных тренировок, уметь правильно действовать в аварийных ситуациях и не поддаваться панике при затоплении.

Танк тоже готовят к погружению: люки герметизируют резиновыми прокладками, на ствол орудия надевают резиновую заглушку, а щели и отверстия обрабатывают специальной водонепроницаемой смазкой. Радиаторы двигателя закрываются защитными крышками, клапаны выпускной системы наглухо задраиваются. Бронемашины оснащены оборудованием для подводного вождения: специальными трубами, через которые к двигателю поступает воздух.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Фото: Ринат Назметдинов, видео: Камиль Исмаилов
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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:52
    Ой молодцы мальчишки!
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  • Анонимно 18:52
    Любо дорого смотреть
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Новости промышленности

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