Cofix возвращается в Казань

Фото: Дарья Пинегина

Оператор планирует открыть семь кофеен

После годового отсутствия израильская сеть кофеен Cofix возвращается в Казань — сегодня точка площадью 47 кв. м заработала на фуд-корте торгового центра «Мега». По словам директора по развитию Cofix в России и СНГ Андрея Фомина, в этом году планируется открыть в столице Татарстана семь точек: одну корпоративную в «Меге» и шесть по франшизе.

Первая кофейня Cofix открылась в Казани в сентябре 2018 года в ТЦ «Горки Парк», в октябре появилась вторая — на улице Баумана. Третья и четвертая появились у главного входа в ТЦ «Мега» и на улице Декабристов.

Но год назад Cofix прекратил работу в Казани «из-за систематического нарушения региональным партнером условий договора». По заявлению головной компании «Урбан Кофикс Раша», партнер «использовал не утвержденные Cofix рекламные и маркетинговые материалы, без согласования с головной компанией запустил собственную программу лояльности и мобильное приложение «Cofix Казань». Также региональная компания оказалась должна 6 миллионов рублей за поставляемый товар, роялти и маркетинг.

В итоге «Урбан Кофикс Раша» обратилась в Арбитражный суд Татарстана о взыскании с «Урбан Кофикс регион» 6,3 миллиона рублей. Суд встал на сторону головной компании и удовлетворил все ее требования.

«В отношении встречных требований бывшего партнера тем же судом вынесено определение о возвращении искового заявления. В апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставили в силе. В настоящее время решение вступило в законную силу, дальнейших шагов по судебному обжалованию бывший партнер не предпринимал», — подчеркнули в компании.

«Они нас выгнали»

В прошлом году место Cofix во всех четырех точках заняла кофейня «100% кофе», которую начал развивать бывший владелец кофейни в «Меге» Джигит Кадагазов. И как выяснил корреспондент «Реального времени», побывавший в «Меге», израильская сеть вернула свое прежнее местоположение, «подвинув» местных кофеделов.

«Реальное время» обратилось за комментарием к Джигиту Кадагазову — некогда совладельцу точки Cofix в «Меге», а теперь гендиректору и владельцу ООО «Прайм», которое работает под брендом «100% кофе». Он заявил, что в итоге администрация ТЦ и федеральная сеть все же вытеснили его с точки.

— Да, они нас выгнали, между собой договорились. Мы не смогли доказать свою правоту в суде. Их интересует только Cofix, не интересуют региональные сети, — сообщил он.

Кадагазов добавил, что дальше бороться за право зайти в «Мегу» не планирует, вместо этого будет открывать точки в других торговых центрах. «Реальное время» также направило запрос в пресс-службу Ingka Centres в России (компания управляет торговыми центрами «Мега»).



Корреспонденту «Реального времени» на месте точки Cofix удалось поговорить с управляющей кофейней Ренатой Ризвановой. Она заявила, что единственная на сегодня кофейня является частью федеральной сети. Точной информации об открытии других точек пока нет, но в ближайший месяц будут рассматриваться помещения.

— Это пока единственная точка в Казани, надеюсь, большой-большой сети здесь.

Она затруднилась сказать, что будет с сетью «100% кофе», однако в пресс-службе Cofix изданию сообщили, что предыдущий арендодатель партнером Cofix больше не является:

— Поэтому не можем прокомментировать его дальнейшую судьбу.

Дарья Пинегина