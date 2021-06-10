МТС подарила сеть 5G для разработчиков и резидентов ОЭЗ «Иннополис»

С ее помощью IT-компании смогут тестировать новые возможности, а город — улучшать инфраструктуру

Фото: Ринат Назметдинов

Одним из подарков на шестилетие Иннополиса, которое отмечают 9 июня, стал запуск в технопарке имени Попова пилотной сети 5G. Новые технологии позволяют загружать данные на скорости более 3,5 Гбит/сек и использовать решение для оптимизации транспортной системы региона, управления умным городом и что немаловажно — разработки и тестирования новых продуктов, которые впоследствии могут изменить наш мир. Корреспондент «Реального времени» побывала на торжественном запуске сети пятого поколения от МТС с Ericsson и узнала, что в августе оператор планирует обеспечить публичным доступом к 5G посетителей Казанского кремля.

Инновационный подарок для инновационного города

МТС совместно с Ericsson подготовили в честь дня рождения Иннополиса уникальный подарок — запустили в городе пилотную сеть 5G. «Красную кнопку» почетные гости нажали на флагманском смартфоне Motorola edge+, после чего прямо на глазах скорость передачи данных достигла свыше 3,5 Гбит/сек. Сеть 5G развернули в диапазоне 28 ГГц на оборудовании Ericsson Radio System в технопарке имени Попова.

Для IT-инфраструктуры города пилотный проект значит более отлаженную работу систем и новые возможности при разработках. Чтобы компаниям подключиться к сети, достаточно иметь гаджет с поддержкой 5G и обратиться к техническим специалистам МТС за подключением. Для пользователей это бесплатно.

«Красную кнопку» почетные гости нажали на флагманском смартфоне Motorola edge+, после чего прямо на глазах скорость передачи данных достигла свыше 3,5 Гбит/сек

— МТС всегда занимает лидирующие позиции в области инноваций. Более того, это наш давний партнер, с которым мы работаем не первый год. МТС является лидером технологического развития в стране. Уже несколько лет работает Центр разработок компании. Это не только оператор связи, это активный участник национального проекта «Цифровая экономика», — отметил заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

Сеть 5G спикер назвал новой возможностью для развития небольших IT-компаний и стартапов. Он также предложил провести в Иннополисе хакатон с использованием пилотной сети. В свою очередь заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев добавил, что 5G открывает новые грани мобильности, которые сравнимы по своим предоставляемым характеристикам с оптическими каналами связи.

Запуск пилотной сети 5G в Татарстане — важный шаг навстречу технологическому прорыву в республике. Наличие постоянно действующей сети пятого поколения позволит проводить всевозможные сценарии применения 5G в различных сферах промышленности и бизнеса — от здравоохранения до организации дорожного движения,— прокомментировал директор МТС в Республике Татарстан Марат Шакиров.

Для инфраструктуры и IT-проектов

Как уточнил заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, в сети 5G важна не только пропускная скорость, но и показатель по задержке канала, что существенно может повлиять на нейронауку, беспилотные транспортные средства, на считывание информации и дачу команд, а также на работу киберфизических систем.

— Например, в университете Иннополис есть проект, который создал виртуальный макет на базе дополненной реальности заправки сжиженным природным газом. Это источник повышенной опасности. Любая задержка там критична, — пояснил Роман Шайхутдинов.

Подробнее о практической пользе внедрения сети нового поколения рассказал мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

— Новая технология позволяет обмениваться данными с малой задержкой. Это открывает безграничные возможности для использования сети в киберспорте, управлении беспилотными объектами, их синхронизации. Конечно, мы будем использовать эту сеть и тестировать сервисы в управлении городским хозяйством, обеспечении общественной безопасности в городе, — добавил Руслан Шагалеев.

В сети 5G важна не только пропускная скорость, но и показатель по задержке канала, что существенно может повлиять на нейронауку, беспилотные транспортные средства, на работу киберфизических систем

В Казанском кремле планируют развернуть сеть 5G

Как пояснил «Реальному времени» директор МТС в Республике Татарстан Марат Шакиров, на Иннополисе компания останавливаться не собирается. В планах — запустить в августе публичную сеть в Казанском кремле. Инициатива станет подарком ко Дню города.