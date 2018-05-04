Шакиров Марат Мансурович
Общая информация
Родился 24 декабря 1977 года в г.Казань.
Образование
В 1999 г. окончил Казанский государственный финансово-экономический институт (КГФЭИ) по специальности «финансы и кредит»;
В 2007 г. – Казанский государственный финансово-экономический институт (КГФЭИ) – МВА;
В 2010 г. – Московская школа управления Сколково
Трудовая деятельность:
1996-1997 гг. – техник ООО «Трансэнергосервис»;
1997-1999 гг. – техник ЗАО «Поволжреммех»;
1999-2000 гг. – техник, филиал «Управление автозаправочных станций»;
2000-2004 гг. – экономист, экономист 1 категории, старший экономист, директор по продажам ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ»;
2004-2005 гг. – генеральный директор ЗАО «Мар Мобайл Джи Эс Эм»;
2005-2006 гг. – генеральный директор ЗАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ»;
2006 г. – ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» реорганизовано в порядке присоединения к ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;
С 2006 г. – директор филиала ПАО «МТС» в Республике Татарстан.
Награды и звания:
Почетное звание «Заслуженный работник информатизации и связи Республики Татарстан» (2014);
Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (2015);
Благодарность Президента РТ «За достойный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (2015);
Памятная медаль « XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани» (2013);
Почетная грамота Казани (2013);
Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» (2006);
Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (2010).
Почетное звание «Мастер связи» (2015).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: +7 843 290 08 02
- Email: mmshakir@mts.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018