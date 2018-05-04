Шакиров Марат Мансурович

Общая информация

Родился 24 декабря 1977 года в г.Казань.

Образование

В 1999 г. окончил Казанский государственный финансово-экономический институт (КГФЭИ) по специальности «финансы и кредит»;

В 2007 г. – Казанский государственный финансово-экономический институт (КГФЭИ) – МВА;

В 2010 г. – Московская школа управления Сколково

Трудовая деятельность:

1996-1997 гг. – техник ООО «Трансэнергосервис»;

1997-1999 гг. – техник ЗАО «Поволжреммех»;

1999-2000 гг. – техник, филиал «Управление автозаправочных станций»;

2000-2004 гг. – экономист, экономист 1 категории, старший экономист, директор по продажам ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ»;

2004-2005 гг. – генеральный директор ЗАО «Мар Мобайл Джи Эс Эм»;

2005-2006 гг. – генеральный директор ЗАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ»;

2006 г. – ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» реорганизовано в порядке присоединения к ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;

С 2006 г. – директор филиала ПАО «МТС» в Республике Татарстан.

Награды и звания:

Почетное звание «Заслуженный работник информатизации и связи Республики Татарстан» (2014);

Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (2015);

Благодарность Президента РТ «За достойный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (2015);

Памятная медаль « XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани» (2013);

Почетная грамота Казани (2013);

Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» (2006);

Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (2010).

Почетное звание «Мастер связи» (2015).







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