Бизнес-аккаунт дня: казанская фирма по изготовлению лестниц

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 86-я

В 2010 году на рынке республики появилась компания, специалисты которой занимаются изготовлением различного вида лестниц, металлических каркасов и предлагают услуги по обшивке деревом лестничных ступеней. Два года назад фирма Good wood создала бизнес-профиль в соцсети «Инстаграм». Он стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по его развитию и продвижению дают эксперты ведущих SMM-агентств Поволжья.

Лестницы на любой вкус и кошелек

За 10 лет существования мастера Good wood изготовили и установили почти 900 лестниц в домах жителей Татарстана. Мастера фирмы работают во всех направлениях — от классики, до современных трендов, таких как лофт или сканди. Поэтому лестницы изготавливают не только из натурального дерева как береза, ясень, дуб, американский орех, но и с использованием металлических конструкций и бетона — на любой вкус и кошелек. А стиль и цвет, в котором лестница украсит дом, помогает выбрать дизайнер.

Однако излюбленным материалом у казанских мастеров является древесина. По мнению экспертов фирмы, которые делают лестницы своими руками, она «теплая и податливая, но и с ней нужно работать очень аккуратно — такие породы, как ясень, дуб или бук требуют, например, одних способов обработки, а с лиственницей, сосной и березой необходимо обращаться совсем иначе».

Сегодня советы по ведению бизнес-аккаунта и продвижению в «Инстаграм» дает контент-менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Дарья Максименко.

Taplink для удобства аудитории

В XXI веке вести бизнес и не пользоваться социальными сетями — нерационально. Здорово, что владельцы этого аккаунта это понимают. Даже лестницам нужен «Инстаграм».

Шапка профиля оформлена неплохо, но напрягает количество смайлов — их слишком много. Я предлагаю либо заменить их нейтральными точками/квадратами, либо использовать один смайл инструментов, например, на все строчки шапки.

Много лишней информации, которая занимает место. Например, можно убрать номер телефона из шапки и добавить его в «контакты»; про рассрочку и кредит писать необязательно, лучше сделать отдельный «хайлайтс» с полной информацией и условиями предоставления.

Есть строчка «Запись на бесплатный замер по ссылке ниже». Вторую часть предложения про ссылку можно убрать и добавить смайл руки, которая показывает вниз.

Я открываю ссылку и попадаю на страницу «Ответьте на несколько вопросов и получите расчет лестницы от нас». Идея хорошая, но нужно поработать над содержанием, потому что это выглядит как тестирование с правильными ответами. А я как потребитель просто хочу записаться на замер, мне не нужен расчет, мне же запись на замер обещали.

Сделайте мультиссылку Taplink и добавьте туда и замеры, и расчеты и консультации, чтобы аудитории можно было выбрать необходимое.

Показать изнанку производства

Хайлайтс непонятные и разрозненные:

Придите к единому внешнему оформлению. Хайлайтс «Отзывы» и «Ограждения» оформлены хорошо, «за заказ» — не оформлен. Придите к единому внутреннему оформлению. Адаптируйте форматы записей под 9:16. Хайлайтс «Ограждения» ни о чем не говорит. Я просто увидела несколько картинок без подробной информации.

Что добавить:

Информацию «О нас»: кто вы такие, чем занимаетесь, сколько лет на рынке.

«Вопрос-ответ»: наверняка у аудитории много вопросов и часть из них повторяется. Например, о том, как сделать заказ, из чего можно сделать лестницу и проч. Соберите все вопросы и ответы, оформите их и закрепите.

Информацию по оплате, рассрочке, кредиту.



Изнанку производства. Мне было бы интересно посмотреть на то, как эти лестницы изготавливают и устанавливают. Потому что я хочу знать, что будет происходить и с моей лестницей.

Идеи дизайна и оформления, возможно.

Лента. Визуал выглядит скучным и одинаковым. Фотографии сами по себе неплохие, но все с одного ракурса. Разбавляйте ленту снимками крупных планов, материалов, инструментов, снимайте мастеров за работой, счастливых и довольных клиентов и проч.

При выкладке помните, что аудитория на превью видит квадрат, поэтому часть снимка и графики обрезается и выглядит в ленте некрасиво. Например, вот эту графику следовало адаптировать:

Используйте максимум 2-3 шрифта и контрастный, читабельный цвет.

Несколько лестничных оформлений, которыми можно вдохновиться. Они неидеальные, но подсмотреть можно. НАпример, @lestnica.doma: здесь есть надписи, но их нужно не в разнобой вставлять, а выбрать конкретное место на фотографии. Однако, сразу понятно, о чем будет информация под постом, это круто.

@artsteel.shop: в этом профиле чередуют ракурсы и используют одну цветовую теплую гамму.

@lestnicimira

Не отвеченный комментарий ­— потерянный клиент

Тексты:

Сейчас посты выглядят как полотна. Ставьте пробелы между абзацами, «один абзац — одна мысль». Используйте корректные кавычки — елочки « », внутри кавычек лапки „ “ Не путайте тире, минус и дефис. Не ставьте пробел перед знаками пунктуации. Используйте заголовки в текстах. «Лестница — лицо вашего дома» — звучит классно.

Добавляйте в ленту не только продающие и имиджевые посты, но и полезные и информационные.

О чем писать:

Какой материал лучше выбрать для изготовления лестницы? А от чего это зависит?

Как ухаживать за лестницей?

Как долго вы ее производите и устанавливаете?

Сколько это стоит? На какую минимальную сумму можно ориентироваться и от чего это зависит?

Нужны ли от покупателя проекты лестницы или вы делаете их самостоятельно? Какие услуги предоставляете?

Есть ли у вас дизайнер и опираетесь ли вы на тенденции моды при проектировании?

Какие типы лестниц делаете?

Какие материалы для мебели вы не рекомендуете и почему?

Уточняйте у аудитории, о чем им было бы интересно знать, задавайте им вопросы и взаимодействуйте.

Модерация. Необходимо отвечать на все комментарии, даже если 33 раза спросили о цене. И на смайлики тоже нужно отвечать, можно смайликом. В апреле многие комментарии остались без ответа. А часто неотвеченный комментарий ­— потерянный клиент.

Продвижение. Чтобы увеличить охват аудитории можно использовать промоакции на полезные, продающие посты и таргетированную рекламу. Промо запускаются в Instagram, а таргетированная — на Facebook.

Терпение и труд все перетрут, впрочем, вы и сами это знаете. Удачи!