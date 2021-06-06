УНИКС проиграл сам себе в стартовом матче золотой серии

Рекорда посещаемости «Баскет-холла» не будет

В декабре 2017-го матч регулярного чемпионата УНИКС — ЦСКА собрал аудиторию в 6 223 зрителя, и это стало рекордом для игр Лиги ВТБ в казанском «Баскет-холле». Перед финальной серией, в которой соперники должны были сойтись впервые после сезона-2015/16, были основания предполагать, что рекорд падет. Предположения, увы, уже не оправдаются.

История и статистика в пользу «армейцев»

Тогда, пять лет назад, клубы двух столиц впервые встретились в серии за титул. В «регулярке» каждый из соперников одержал по 19 побед, и казанцы финишировали сразу за выигравшими чемпионат москвичами. Серия стартовала в Москве, и превосходство хозяев в обеих встречах (84:76 и 90:77) не подвергалось сомнению уже к большому перерыву. В родном «Баскет-холле» казанцы дали настоящий бой фавориту, взяв третью игру. В четвертой встрече, на которую пришло 6 000 болельщиков, «красно-синие» к большому перерыву громили хозяев 47:26, но выпушенный в третьей четверти со скамейки литовский защитник Милакнис своими семью подряд «трехами» вернул УНИКС в игру. И в концовку казанцы вошли при всего лишь «минус 3». Подопечные Евгения Пашутина в итоге все-таки проиграли — 74:81 и позволили ЦСКА сохранить у себя титул.

Эта запомнившаяся серия была не единственным противостоянием ЦСКА и УНИКСа в борьбе за высший трофей Единой лиги ВТБ. В сезонах-2009/10 и 2011/12 соперники встречались в решающих матчах «Финала четырех» в Литве. Оба раза москвичи брали вверх — 66:55 и 74:62. Из 24 встреч в рамках Лиги ВТБ татарстанской команде удалось победить только в пяти. Общая разница мячей 1955—1797 — понятно, в чью пользу.

Сильнее оказались подопечные Димитриса Итудиса, и в обоих матчах этого сезона — 83:76 в декабре в «Баскет-холле» и 102:86 в марте на «ВТБ-Арене». Конечно, нельзя не вспомнить, что в сезоне-2019/20 парни Прифтиса оба раза оказались сильнее «армейцев», правда вот составы команд с тех пор кардинально изменились.

Сергей Быков: «Эта серия станет хорошим опытом для казанцев»

Немного парадоксально, но даже если ЦСКА выиграет серию, то сезон все равно для нашего гегемона будет считаться неудачным. Целых 7 поражений в чемпионате и, самое главное, проваленный кельнский «Финал четырех» Евролиги — достаточные признаки неудачного сезона для команды, у которой мест кроме первого по определению не существует. И 11-й титул победителя Лиги ВТБ на эту оценку не повлияет. Казанцы же дошли до финалов в обоих турнирах, в которых участвовали, завоевали путевку в Евролигу и однозначно проводят свой лучший сезон при Прифтисе.

На исход противостояния могут повлиять несколько факторов (если не считать чисто игровых). УНИКС, завершивший полуфинальную серию с «Локомотивом-Кубанью» в минимально предусмотренном количестве матчей, с 23 мая не имел игровой практики. А вот «армейцы» в последний раз выходили на паркет совсем недавно — 30 мая. Но какие эмоции оставила у подопечных Итудиса эта практика? Москвичи проиграли и полуфинал «Анадолу Эфесу», и матч за третье место «Милану» в «Финале четырех» Евролиги.

После завершения турнира в Кельне наставник «красно-синих» ни словом не обмолвился о предстоящем финале с УНИКСом. Он, подписавший новый контракт с клубом до 2023 года, как бы намекнул на то, что, по большому счету, сезон для его команды завершен и что очередное подтверждение статуса ЦСКА как «первого парня на деревне» его не волнует:

«С результатами дела пошли не так, как нам хотелось. Но подготовка к новому сезону начинается уже сейчас».

Следует ли отсюда , что серия за титул Единой лиги ВТБ для тренера и клуба важна разве что в контексте плана подготовки к следующему сезону?

О психологическом факторе говорил в преддверии золотой серии известный в прошлом защитник (в том числе УНИКСа в сезоне-2010/11 и ЦСКА 2014/15) Сергей Быков. Входящий ныне в штаб сборной России специалист, признавшись в своих симпатиях к УНИКСу, дал понять, что исход противостояния трудно предсказать:

«В данный момент надо понять, как «армейцы» среагируют на свою неудачу в Евролиге и как физически восстановятся. УНИКС больше отдыхал, но и отчасти потерял игровой ритм. Какой параметр сыграет в первую очередь, со стороны судить тяжело».

На грани рукопашной

Четвертую серию противостояния в финалах Лиги ВТБ соперники начали аж без трех центровых — из-за повреждения не смогли выйти на паркет Морган у хозяев, Эрик и Боломбой у гостей. В составе УНИКСа отсутствовал еще и Джордан Теодор, так что по кадровым потерям наблюдался паритет. Что касается потерь зрительских, то к началу встречи стало ясно, что рекорд посещаемости «Баскет-холла» устоит.

Казанцы вышли на площадку в следующем составе: Кэнаан, Уолтерс, Уайт Клименко и Холланд. Итудис выпустил Ухова, Хэккетта, Фогтманна, Шенгелию и Курбанова. Жесткое, на грани рукопашной, противоборство развернулось с первых же секунд, а вот про то, как попадать в кольцо, игроки, казалось, забыли. Ухов открыл счет, когда прошло уже две с половиной минуты. Когда он повторил свое попадание, стало слышно, какая полновесная поддержка и у гостей. Потом Кэнаан отметился точным броском издали. Вот только менее чем через три минуты стало ясно, что центровых в этот вечер на паркете может и вовсе не быть — Клименко схлопотал три фола и был заменен Брауном.

На 7-й минуте Кэнаан сравнял счет до 13:13, и на площадке появился Смит. Итудис решил укрепить оборону и выпустил почти одновременно двух защитников, Лундберга и Хиллиарда. Веса в нападении призваны были добавить Антонов и Клайберн. К концу первой четверти из стартового состава у гостей остался только Фогтманн, а у хозяев с появлением Узинского и Сергеева — один Уайт. ЦСКА раньше соперника набрал 4 командных фола, а УНИКС выиграл период 19:18.

ЦСКА на коне, УНИКС в глубокой прострации

Начало второй четверти осталось за москвичами — они совершили рывок 6:0 после дальнего попадания Лундберга и точных штрафных Клайберна и Курбанова. Казанцы за две с половиной минуты периода не набрали ни одного очка, зато нахватали четыре фола.

После тайм-аута, взятого Прифтисом, они удачно отзащищались. А Смит наконец-то прервал голевую засуху (22:24). Любопытно, что к середине второй четверти самым результативным у гостей был совсем незвездный защитник Ухов — 9 очков и всего один фол. У УНИКСа никто в лидеры по результативности вырываться не спешил.

Неожиданно ЦСКА вновь оторвался в счете, причем на этот раз солидно — 26:37. Пропала хваленая казанская защита. Прифтис безучастно наблюдал за происходящим, а Хэккетт и Клайберн жалили то с дистанции, то с точки. За две с половиной минуты до большого перерыва наставник хозяев взял еще один тайм-аут, но, похоже, запоздал с кардинальными решениями. Табун продолжал уноситься вперед, причем ничего сверхъестественного «армейцы» не показывали — казанцы, у которых совсем разладилась командная игра, проигрывали больше сами себе.

Когда Клайберн издали без сопротивления сделал счет 26:41, стало понятно, что хозяевам пора начинать готовиться к следующему матчу. Период был проигран по всем статьям и прежде всего по счету — 16:28 и 35:46 по итогам первой половины.

В УНИКС продолжал верить только безбашенный ведущий

Иван Ухов броском в прыжке на первых секундах третьей четверти обошел по очкам Клайберна и сделал запевку к новому рывку своей команды. Казанцы не позволили совершиться очередному рывку, но третий фол самого результативного в их составе Уайта оптимизма не добавлял. Гости от быстрых атак перешли к позиционному нападению, в котором чувствовали себя так же уверенно. После четырех подряд очков Шенгелии разрыв достиг максимальных 16 пунктов: 40:56.

Но, как показали дальнейшие события, до дна было еще далеко. На 25-й минуте отрыв москвичей стал просто убийственным для хозяев (42:62), и единственное, что оставалось Прифтису и его штабу — это доказывать судьям, что они неправы в одном отдельно взятом эпизоде. «Скакуны» продолжали топтать «драконов». Прифтис пытался изменить состав — появились Холланд и Жбанов. Но единственным, кто еще верил в казанцев во всем «Баскет-холле», оставался безбашенный ведущий. Он что есть мочи орал в микрофон мотивирующие банальности типа «Не все потеряно» и «Дадим бой!»…

К концу третьего периода четверо из стартового состава УНИКСа повисло на трех фолах, «армейцы» легко удерживали соперника на 20-очковом расстоянии. А четверть вновь была подопечными Прифтиса провалена (15:23).

Как победить себя?

Последняя десятиминутка началась при счете 50:69. Жбанов, которого очень жестко сбил под кольцом Фогтманн, не промахнулся с точки, но сразу после этого и сам получил два персональных нарушения. Гости упустили под свой щит Смита, Жбанов сорвал атаку гостей . казанцы оживились и вынудили соперника часто фолить (у Хэккетта стало 3 нарушения, у Ухова 4). Увы, прицел у хозяев давно был расстроен, и максимум чего они добились — рывка 7:0. Домашнее кольцо продолжало выплевывать даже верные, казалось бы, их броски, дальняя «армейская» артиллерия опять самонавелась и восстановила разрыв, разве что теперь он был в пользу ЦСКА «+13», а не «+19».

Но отдадим «драконам» должное — характер в последние 5 минут у них взыграл, и после «трехи» Холланда маленький лучик надежды для них забрезжил — 68:79. Итудис взял тайм-аут, но свою атаку его подопечные не реализовали. Однако Холланд и Жбанов каким-то невероятным образом не донесли мячи до кольца. Последовала еще и серия сомнительных судейских решений, и на свои последние перерывы соперники ушли за 1:39 при счете 68:81.

Холланд набрал в одной атаке 4 очка (72:81), но судьи продолжили придираться к хозяевам, и Хэккетт реализовал оба штрафных — 72:83. Дважды с точки не промахнулся и Смит — 74:83. Опять штрафные Хэккетта — 74:85. Потеря Уайта в атаке, и ЦСКА просто держит мяч на последней минуте. Сирена зафиксировала поражение хозяев со счетом 77:85.

Поражение, по большому счету, казанцы нанесли самим себе. Этот ЦСКА побеждать можно и должно. Но как победить себя? Эту непростую задачу Димитрису Прифтису и его парням предстоит решить к понедельнику. Иначе в Москву можно отправлять резервистов.

Александр Норден, фото:vk.com/unicsbasket