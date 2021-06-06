Кто виноват в росте цены на яйца — жадные производители или манипулятивные ретейлеры?

Разница между себестоимостью десятка яиц и закупочной ценой на него в Татарстане — 6 рублей. Причем не в пользу фермеров

Фото: Максим Платонов

На этой неделе в федеральных СМИ прокатилась волна публикаций о том, что к концу года из магазинов исчезнут куриные яйца. По версии российских деловых и профильных агропромышленных изданий, критическая ситуация подогревается тем, что торговые сети стали закупать яйцо по заниженным оптовым ценам, которые не покрывают себестоимости и вгоняют птицефабрики в убытки. Несут ли потери татарстанские сельхозпроизводители? Минсельхозпрод республики сообщил «Реальному времени», что за последние два месяца оптовые цены действительно упали почти на 30% — до 46-47 рублей при себестоимости в 52 рубля. При этом «ценник» на полке, наоборот, вырос — до 80 и даже 90 рублей.

Цены на куриное яйцо не «замораживали»

«Яичные» войны, ставшие причиной ценового конфликта между российскими сельхозпроизводителями и ретейлерами, неожиданно оказались в центре внимания федеральных властей на этой неделе.

Формально куриное яйцо не попало в список продуктов питания, розничные цены на которые взяли под государственное регулирование. Цены замораживали только на сахар, подсолнечное масло и кое-где на хлеб «социальных сортов». И если они выдерживают установленную государством цену — получают субсидии из федерального бюджета. К примеру, если сахарный завод отгружает продукцию по оптовой цене не выше 36 рублей, а торговая сеть продает ее не дороже 46 рублей, то производителю выплачивается субсидия на компенсацию потерь — 5 рублей за 1 кг.

«Джентльменские соглашения» с государством действуют с 1 апреля по 30 сентября 2021 года. А вот цены на яйца вроде бы никто не трогал, и в магазинах они бодро растут — по данным аналитиков «Реального времени», год к году в 5 торговых сетях они прибавили больше 36%. Росстат, располагая более обширной информацией, увеличивает этот процент почти вдвое.

Но не стоит бежать укорять алчные птицефабрики в том, что они наживаются на потребительском горе. Они столкнулись в этом году с необычным способом понижения оптовых цен — через механизм конкурсных закупок, без всяких компенсаций и субсидий.

Птицефабрики столкнулись в этом году с необычным способом понижения оптовых цен — через механизм конкурсных закупок, без всяких компенсаций и субсидий. Фото: Максим Платонов

Как субсидии заменили торгами

С этого года при оптовой закупке яйца ретейлеры стали практиковать электронные тендеры по отбору поставщика. По их правилам выигрывает тот, кто обеспечивает максимальное снижение закупочной цены. С ним и подписывают контракт на поставку по фиксированной цене.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева в интервью «Ведомостям» рассказала, что по итогам тендеров сети закупают яйца по 36–45 руб. за десяток без учета НДС. При этом их себестоимость — 49—52 рубля.

Глубина падения цены на тендерах может быть еще ниже. «Цены закупки яиц на электронных торгах со сроками поставки в первой половине июня снизились даже до уровня 27—29 руб. за десяток», — уточнил в беседе с «Ведомостями» гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко.



Участвуют ли в электронных торгах татарстанские птицефабрики, узнать не удалось. Ни в управляющей компании «КОМОС групп» (птицефабрики «Державинская», «Вараксино»), ни в «Яратель» (контролируется «Ак Барс Холдинг»), ни на птицефабрике «Акашево» не захотели разговаривать на эту тему.

— Производство яиц увеличивается, но работаем в убыток, — кратко сказал гендиректор «Агро-Атяшево» Александр Щемеров.

При этом гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева отметила, что издержки производителей яйца в этом году серьезно выросли:



— Себестоимость в птицеводстве в среднем за последний год увеличилась на 20—25% из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки...

Себестоимость татарстанского яйца 52 рубля, а покупают его за 47

В Минсельхозпроде Татарстана подтвердили «Реальному времени», что затраты татарстанских производителей яйца за последний год выросли на 30%.

— Себестоимость производимого яйца, по данным предприятий, составляет порядка 52 рублей — это на 30% выше уровня прошлого года, — рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. — Производители связывают такой рост себестоимости с увеличением цен на составляющие кормов, кормовые добавки и масло подсолнечное, а также с ростом цен на упаковку.

В этих условиях производителям яиц в Татарстане едва ли просто участвовать в электронных торгах. С начала года закупочные цены в республике упали в среднем на 20%.

— По оптово-отпускным ценам средние цены по яйцу первой категории на сегодняшний день составляют 47 рублей за десяток, — рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода РТ. — По яйцу второй категории — 46,09 рубля за десяток.

С начала года закупочные цены в республике упали в среднем на 20%. Фото: predgorie-online.ru

Изменение оптово-отпускных цен за 2 месяца текущего года у производителей составило: минус 19 рублей на яйца первой категории без НДС (или 29%) и минус 18,4 рубля на яйца второй категории без НДС (или 28,5%). Таким образом, при себестоимости производства яйца в 52 рубля за десяток татарстанские птицефабрики реализуют их по 46-47 рублей. Может ли разница в 4-5 рублей за десяток привести к капитальным убыткам, в ведомстве не комментируют.

— Недавно значительно упали в цене куриные яйца. Действительно, была высочайшая цена, были приняты определенные решения, и тендеры свалились до 40 рублей, — рассказывал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, выступая в рамках «Недели российского ритейла». — Я так радовался, только когда Белый Бим нашелся. Такое счастье! Вот только несчастье для АПК, — признавал он.

Кто «съел» маржу

«Реальное время» направило запросы крупным ретейлерам. В пресс-службе торговой сети «Лента» сообщили, что торги не практиковали — предпочитают прямые контракты.

— «Лента» закупает яйцо по прямым контрактам с поставщиками и не закупает эту продукцию на торгах. В мае мы фиксировали снижение цены на яйца примерно на 10-15 процентов по сравнению с апрелем, когда отмечалась Пасха. Однако цены выше, чем год назад, — рассказали в пресс-службе ретейлера. По их словам, полочные цены снижались вслед за снижением цен от поставщиков, с которыми уже заключены контракты на долгосрочной основе. Называть своих поставщиков в «Ленте» не стали, но на сайте торговой сети можно увидеть, что здесь реализуется продукция «Яратель» и «КОМОС Групп».

«Лента» закупает яйцо по прямым контрактам с поставщиками и не закупает эту продукцию на торгах. Фото: горкипарк.рф

Между тем сельхозпроизводители указывают, что эффект от снижения оптовой цены достается продавцу, а не покупателю. Ведь «ценник» на полке, наоборот, вырос — до 79—90 рублей за десяток. А по данным Минсельхозпрода РТ, средняя розничная цена на яйцо в Татарстане увеличилась до 77,5 рубля за десяток.

— Согласно официальным статистическим данным, цена на яйцо пищевое куриное в республике составляет 77,5 рубля за десяток, — сообщили в пресс-службе министерства. Таким образом, почти 30 рублей от розничной цены где-то оседает. И многие полагают, что в кармане у продавца.

Производство яйца в Татарстане не растет

Тут стоит добавить, что с начала года объем производства яйца в Татарстане практически остался прежним. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на недавнем заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ сообщил, что за первые три месяца выпуск увеличился на смехотворный 1,1% — до 343 млн штук. Один из татарстанских сельхозпроизводителей заметил, что такое наблюдается впервые.

По его словам, на российском рынке яйца сложилась катастрофическая ситуация — закупочные цены на инкубационное (не путать с пищевым!) яйцо растут как «на дрожжах» на протяжении всего последнего года.

— Такого еще не случалось, чтобы цена взлетала до невероятных 35 рублей, — рассказывает он. — До этого в последние два года инкубационное яйцо в среднем стоило от 10 до 12 рублей. Но после пандемии цены «как с цепи сорвались» — начали расти с 15-16 рублей и не останавливаются.

По его словам, потолочная цена в 35 рублей заставила «птичников» отказаться от наращивания выпуска куриного яйца и переориентироваться на выпуск бройлера. Ведь куриное мясо дает производителю большую маржу, чем реализация яйца. Свою роль в низком темпе прироста яичного производства в Татарстане сыграло и закрытие бугульминской птицефабрики полтора года назад. Ее проектная мощность была 60 млн яиц в год. До банкротства агрогруппы Ильшата Тукаева птицефабрика работала вполсилы — выпускала 30 млн штук. В последние полтора года полностью остановила выпуск и стоит в ожидании прихода нового хозяина.



По мнению игроков рынка, дефицит яиц вполне ожидаем, но не в конце 2021 года, а в апреле 2022-го, так как у предприятий еще есть ресурсы.

Минпромторг РФ: поднять закупочные цены!

Федеральные власти не оставляют проблему без внимания. Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, выступая в рамках «Недели российского ритейла», заявил: «Сейчас наша задача — убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы и мы не получили дефицит — это опасно». Позднее в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он выразил надежду на то, «что производители яиц и торговые сети смогут урегулировать ситуацию, связанную с критическим снижением оптовых цен на яйца».

— Минпромторг РФ не совсем прав, если они так говорят. При чем здесь вопрос, повышать закупочные цены или нет, — удивляется логике федеральных властей председатель ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров. — Можно поднять до 500 рублей за десяток, следуя курсу доллара, но Вы же не станете их покупать по такой цене! А можно и опустить (и разорить собственные птицефабрики, — прим. авт.), а потом завозить яйца из Китая или Нидерландов по 20 рублей, — рассуждает он, объясняя, чем оборачиваются ошибки при регулировании продовольственных рынков. Их результаты налицо: федеральные торговые сети переполнены завозным молодым картофелем из Египта по цене 60-70 рублей за килограмм, тогда местного картофеля днем с огнем не найти в магазинах. По его словам, лучше «нестись» самим, а не завозить китайские яйца.

«Рупор татарстанских фермеров» считает, что государство не должно подталкивать сельхозпроизводителей к борьбе за перетягивание «маржи» с ретейлом, как это происходит сейчас между поставщиками и торговыми сетями.



— В идеале цены на продукты питания должны регулироваться рынком, но из-за неразвитости агропромышленного сектора порой складываются спекулятивные цены, — констатирует Байтемиров. А значит, антимонопольным органам нужно следить не только за динамикой розничных цен на полках магазинов, а знать внутренние механизмы их ценообразования, чтобы «не бить из пушки» по всему продовольственному рынку.



— Ценообразование должно быть прозрачным и понятным для потребителя: такие-то расходы у конкретного производителя, а такие-то — у торговой сети, — пояснил он. — За рубежом при росте розничной цены в 7% подключаются антимонопольные органы и раскладывают ее на составляющие, чтобы сделать объективные выводы, а не сиюминутные!