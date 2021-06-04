День в истории: памятник Туполеву, «трофейное дело» и Пулитцеровская премия

Чем примечательна дата 4 июня

Сегодня, 4 июня, в России — день крановщика. В этот день в разные годы в Петербурге заложили крейсер «Аврора», а в Вашингтоне достроили Белый дом, в СССР началось следствие по знаменитому «трофейному делу», главным фигурантом которого был маршал Жуков, в Болгарии потерпел катастрофу Ту-104Б. 4 июня родились декабрист Михаил Бестужев-Рюмин, русский публицист Борис Яковенко, изобретатель судна на воздушной подушке Кристофер Кокерелл. Скончались профессор Казанского авиационного института Георгий Жирицкий, татарский писатель Гариф Ахунов, итальянский писатель Джакомо Казанова, имя которого стало нарицательным. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



Завершение фестиваля тюркских народов, открытие памятника Туполеву

В 1782 году родился профессор Императорского Казанского университета, ориенталист, краевед и первый казанский ученый-нумизмат Христиан Френ. В 1807-м он принял приглашение о возглавлении кафедры восточных языков Казанского университета и сразу получил должность ординарного профессора. Уже в октябре опубликовал первую монографию о не известных ранее в Европе 17 саманидских и буидских монетах. В Казанском университете преподавал арабский язык. Именно в Казани Френ превратился в ученого мирового уровня.

В 1998 году в Казани завершился IV Международный театральный фестиваль тюркских народов. Основная цель «Науруза» — укрепление межтеатральных связей и взаимное

обогащение театральной культуры тюркских и других народов России и зарубежья. Впервые фестиваль прошел в 1989 году в Алма-Ате. После распада СССР, он не проводился. Возродить фестиваль решили в 1998 году, благодаря инициативе Татарстана. Отныне фестиваль проходит в Казани. Буквально через три дня в татарстанской столице откроется XV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз».



Фото: Максим Платонов

В 2014 году в сквере на пересечении улиц Декабристов, Гагарина и Королева в Казани открыли памятник советскому авиаконструктору, трижды Герою Социалистического Труда — Андрею Туполеву. Открытие памятника планировалось 12 ноября 2013 года к 125-й годовщине со дня рождения Туполева, однако скульптор Александр Кислов не успел закончить работу к этому времени. В церемонии открытия принимали участие министр обороны России Сергей Шойгу, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян, мэр Казани Ильсур Метшин и внук авиаконструктора Андрей Алексеевич Туполев.

Становление династии Демидовых, сатирический еженедельник «Крокодил» и «трофейное дело»

В 1705 году Петр I разрешил тульскому кузнецу-оружейнику Никите Демидову строить новые металлургические заводы. Демидов впечатлил царя своим мастерством, и Петр I отдал ему территории для строительства металлургических заводов на Урале и в Сибири. Демидов построил Шуралинский (1716) и Бынговский (1718) заводы. Для того чтобы покрыть потребность в дополнительном чугуне, возвел Верхнетагильский (1720) и Нижнетагильский (1725) заводы, а еще Выйский медеплавильный завод (1722). С 1718 года Демидов стал единственным поставщиком железа, якорей и пушек для русского флота. Никита Демидов стал основателем знаменитой династии Демидовых, был первым русским владельцем заводов, не происходившим из дворянского сословия. Впрочем, звание дворянина он все же получил в 1720 году.

Фото: wikipedia.org

В 1897 году в Петербурге началось строительство крейсера «Аврора», названного в честь фрегата, который защищал Петропавловск-Камчатский во время Крымской войны в 1853—1856 годах. Корабль начали строить на судостроительной верфи «Новое адмиралтейство». Уже в 1900 году в мае его спустили на воду, а три года спустя крейсер «Аврора» был в числе боевых кораблей российского флота. Во время русско-японской войны участвовал в Цусимском сражении, после — принимал участие в Первой мировой войне, в боевых действиях на Балтийском море. В 1917 году «Авроры» активно участвовала в событиях февральской и октябрьской революций, а также последовавших за ними гражданской войне и отражении иностранной интервенции.

В 1922 году в советском издательстве «Рабочая газета» вышел первый номер еженедельного иллюстрированного приложения к газете «Рабочий». Однако уже с 13 номера приложение стало самостоятельным журналом и стало называться «Крокодил». Первым редактором и инициатором журнала стал большевик Константин Еремеев. В сатирическом журнале печатались поэт Владимир Маяковский, журналист Михаил Кольцов, писатели Валентин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров и многие сатирики. В середине 1980-х тираж «Крокодила» достиг 5 млн экземпляров. Однако постепенно тираж начал падать — спустя десять лет он сократился до 50 тысяч. Со временем «Крокодил» прекратил существование. Издание пытались дважды возродить в 2004 и 2005 годах, однако в 2008 году он окончательно закрылся.

Фото: wikipedia.org

В 1946 году в СССР началось следствие по «трофейному делу» (или «генеральскому делу») — кампании органов госбезопасности СССР в 1946—1948 годах, которая началась по личному указанию Иосифа Сталина и при активном участии министра госбезопасности Виктора Абакумова. Официальная цель кампании — выявление злоупотреблений среди генералитета. Но многие историки полагают, что это был повод «свалить» Маршала Жукова. По делу также проходил ряд генерал-майоров, генерал-полковников и генерал-лейтенантов. Одним из поводов для начала следствия против Жукова стали показания арестованного в апреле 1946 году маршала Александра Новикова и сообщение члена президиума ЦК КПСС Николая Булганина Сталину о вывозе Жуковым из Германии большого количества мебели, произведений искусства и другого имущества в свое личное пользование.

В 1962 году на экранах показали первый номер сатирического киножурнала «Фитиль», главным редактором которого был писатель-сатирик Сергей Михалков. «Фитиль» показывали в кинотеатрах перед началом основного фильма. Каждый выпуск киножурнала состоял из нескольких самостоятельных документальных, игровых и мультипликационных сюжетов. В 1993 году его выпуск прекратился из-за недостатка средств. В 2004-м обновленный показ выпусков возобновили на телеканале «Россия». Он во многом состоял из прошлых сюжетов, его дополнили новыми вставками и сюжетами на актуальную тему. В последний раз «Фитиль» вышел в 2008 году.

Строительство Белого дома и Пулитцеровская премия

В 1800 году завершилось строительство Белого дома в Вашингтоне. Его первыми хозяевами стали президент США Джон Адамс и его супруга Абигайль. Для строительства Белого дома использовался окрашенный в белый цвет песчаник Аквайя-крик. Официальным название «Белый дом» стало лишь в 1901 году по распоряжению Теодора Рузвельта в 1902 году. Начиная с того же года рабочее место президента находится в Овальном кабинете в западном крыле здания.

В 1917 году на торжественном заседании Совета попечителей Колумбийского университета впервые объявили лауреатов премии, учрежденной согласно завещанию «отца новой журналистики» Джозефа Пулитцера и в память о нем и его идеалах названной Пулитцеровской. Завещание предполагало присуждение премий в разных номинациях в области журналистики, литературы, образования. Но в первый год Совет объявил, что конкурс проведут лишь в семи номинациях, и в трех из них победил кандидат «Не присуждать». Так, комиссия заявила о высоких требованиях к соискателям премии. Да и сам завещатель уполномочил Комиссию «удержать любую из премий, соискания которой окажутся ниже стандартов качества, принятых в его изданиях».

Фото: azertag.az

В 1918 году — литовцы, желая избрать собственного кандидата в короли, отправили приглашение немецкому католику, военному и принцу из Вюртембергского дома Вильгельму фон Ураху, который должен был короноваться под тронным именем Миндовг II. Литовские губернии на тот момент были оккупированы Германией, власти которой избрали Совет Литвы (Литовская Тариба), начавший деятельность в целях воссоздания Литовского государства. Члены Тарибы хотели видеть Литву в тесном и постоянном союзе с Германией, но в декларации провозглашения независимости Литовского государства 1918 года не было упоминаний об альянсе с Германией. Литовцы желали создать суверенное государство и поэтому 4 июня отправили приглашение на престол Вильгельму фон Ураху. Однако Вильгельм так никогда и не побывал в своем королевстве — после поражения Германии в войне было принято решение о создании Литовской Республики. Приглашение к Ураху было отозвано, а Королевство Литва перестало существовать.