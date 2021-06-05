Автодом на колесах: 100 тысяч за аренду Или золотые руки

Опытные автопутешественники покажут нетуристические тропы для летних маршрутов с детьми на передвижном фестивале Vanlifefest «Русские дороги» в Иннополисе.

Фото: Максим Платонов

В путешествие всей семьей в фургоне на основе обычной «газельки» отправляются лишь отчаянные смельчаки, хотя идея провести отдых на колесах, наверняка, не раз возникала у многих. Но с наступлением лета, насмотревшись американских фильмов, автотуристы всерьез задумываются: а не махнуть ли на море на автодоме? Но если собственного транспорта нет, то сэкономить точно не получится — аренда полноценного автодома обойдется в 10—12 тысяч рублей в сутки, поэтому большинство едут дикарями на легковых автомобилях. О том, какие туристические маршруты приспособлены для семейного автотуризма и как лучше обустроить автодом, начинающим рассказывают на Всероссийском автотуристическом фестивале Vanlifefest «Русские дороги», который проходит в эти выходные в Иннополисе.

В собственном «доме на колесах» путешествуют немногие

Уехать летом в путешествие на автодоме — давно не новое увлечение, но в отличие от Европы, этот вид семейного отдыха в нашей стране все еще не очень популярен. Накануне открытия Всероссийского автотуристического фестиваля Vanlifefest «Русские дороги» глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов не стал скрывать, что семейный автотуризм все еще находится в зачаточном состоянии, но его стоит «раскатывать» и «раскатывать» в ожидании открытия границ и запуска электронного визового режима.

— Пока внутренний рынок автотуризма не очень большой по сравнению с Европой, где курсируют десятки тысяч автодомов, — с сожалением констатировал он. — Всего по всей стране сейчас начитывается около 500—600 таких семей, а в отдельно взятом Татарстане их можно пересчитать по пальцам — около 15—16 семей.



По словам Иванова, Татарстан готовится стать не только транзитной точкой в направлении туристических потоков, но и закрепиться в качестве «якоря»

Но в комитете ждут, пока границы откроются, заработает механизм электронной визы — и к нам хлынут караваны европейских туристов. По словам Иванова, Татарстан готовится стать не только транзитной точкой в направлении туристических потоков, но и закрепиться в качестве «якоря». Пока залетный европейский автодом не рискует продвигаться дальше Москвы и Суздаля — Казанью можно продлить этот радиус. Кстати сказать, иностранных туристов ждут не на словах. Власти Татарстана оказались единственными, кто помог приехать в Россию немецким туристическим операторам для изучения внутренних маршрутов.

Пандемия оживила интерес к автомобильному туризму. По словам Сергея Иванова, люди начинают много перемещаться, дороги становятся все лучше, а возможностей для путешествия по Татарстану сейчас огромное количество. Впрочем, качество дорог матерых путешественников особо не волнует.

— Они ездят по любому полю, по любой местности, — показал Иванов на стоявшие рядом дома-вездеходы на больших колесах, на которых прибыли первые участники фестиваля.

Но для небольших автодомиков хорошие дороги все-таки нужны: стоит только посмотреть на российские фургоны «ГАЗ» и «Соболь», на которых чаще всего ездят российские семьи.

Для небольших автодомиков хорошие дороги все-таки нужны

100 тысяч за аренду автодома

«Реальное время» поинтересовалось, во сколько обойдется поездка на 10 дней.

— Если путешествуете на своем автомобиле, то стоимость одного километра от 3 до 5 рублей, — сообщил представитель оргкомитета фестиваля в РТ Андрей Горностаев. По его словам, ключевые траты приходятся на топливо и техническое обслуживание автомобиля, который часто двигается в плохих дорожных условиях. Эксплуатационные расходы — не больше, чем у легкового автомобиля, но в пути может понадобиться ремонт, замена расходников. И конечно, расходы на питание и стоянку.

Но если вы берете автодом в аренду, то дешевле слетать самолетом в ту же Европу на те же 10 дней. Суточная аренда полноценного автодома стоит от 10 до 12 тысяч рублей. Умножаем это все на 10 — и получаем совсем негуманную цену только лишь за возможность такого путешествия. По словам Горностаева, подобная поездка выгодна для больших компаний в 6-7 человек — правда, он не сказал, насколько комфортным оно будет, ведь места внутри фургона совсем немного.

«Реальное время» нашло еще одну возможность условно комфортного автотуризма — аренда так называемого кемпера, маленького прицепа, в котором помещается спальное место и даже мини-кухня. Это дешевле — от 2 тысяч за сутки аренды. Предложений в республике немного, но они есть.

Самые популярные маршруты автопутешественников — «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье Карелии», трасса М-4 в южном направлении, Алтай. Но есть смельчаки, которые заезжают и за полярный круг.

— Сейчас разрабатывается готовый маршрут с указанием мест остановки, и я думаю, что поток увеличится в ближайшие год-два, — надеется Горностаев.

Суточная аренда полноценного автодома стоит от 10 до 12 тысяч рублей

330 экипажей со всей страны в Иннополисе

Как готовиться к поездкам, какие выбирать маршруты и с чем могут столкнуться новички, отправляющие в путь? Опытные «каравайнеры» готовы раскрыть профессиональные секреты на фестивале «Русские дороги», который впервые проходит в открытом формате для широкой аудитории. Как сообщил один из его организаторов, Сергей Гришин, форум объединит автомобильных путешественников по всей России. На него съехалось 330 экипажей из более чем 100 городов страны — от Москвы до Дальнего Востока. «Мы решили собрать максимум увлеченных людей, объединенных. Иначе не хватит жизни, чтобы все узнать», — объяснил он.

До этого фестиваль проходил в узком семейном кругу: дважды собирались в тверской области и Подмосковье. В Иннополисе он растянулся на несколько дней и захватил выходные, чтобы все желающие могли приехать и познакомиться с путешественниками, которые объехали полмира.

— Каждый из опытных путешественников сможет рассказать о своих технических решениях, которые есть в автодоме. Представить презентации маршрутов, по которым проездил не один год, — обрисовал повестку фестиваля Сергей Гришин.

Говоря о Татарстане, глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сообщил, что сейчас разрабатывается полноценная инфраструктура организованных кемпингов и уже выбраны две стационарные площадки.

— Базовая инфраструктура в виде строительства кемпингов прорабатывается, но инвестиции пока не отбиваются, — объяснял задержку Сергей Иванов. — Рынок пока не сложился, но морально мы готовы. В планах создание двух площадок. Через Татарстан всегда проходили транзитные пути с Востока на Запад. Пока есть ограничения визового режима, информирования европейских автотуристов. Когда границы откроются, мы не хотим быть только точкой транзита — надеемся, что автопутешественники будут останавливаться в Татарстане. Здесь есть Свияжск, Болгар, Тетюши, Мамадыш...

На фестиваль «Русские дороги» съехалось 330 экипажей из более чем 100 городов страны — от Москвы до Дальнего Востока

Но уже сейчас вдоль этих маршрутов для автотуристов есть места для подключения электричества, заправки воды, слива отходов. Всего в республике обозначено восемь точек.

Автодом своими руками

Организатор фестиваля москвич Сергей Гришин ездит на автодоме, собранном собственными руками. По словам его супруги, он установил в салоне плиту, кухонную мойку, биотуалет, душ. Отдельно смастерил кровати и полки для одежды. Аренду никогда не рассматривали — дорого. А сама идея ездить по миру возникла ради внука Игоря, который в свои 9 лет успел объездить с дедом почти всю Европу (44 страны). «Больше всего запомнилась Черногория, — рассказал юный путешественник. — Это красивый курорт, чистые и свободные пляжи. Солнце, море и песок!».

— Аренда — это дорого, — соглашается мама троих сыновей Екатерина Иордан из Санкт-Петербурга. Вместе с мужем Олегом они путешествуют с 2008 года. — 100 тысяч за 10 дней. — это, конечно, очень дорого. Наша огромная мечта — иметь свой такой автодом. Пока позволить себе не можем, поэтому ездим в автомобиле-микроавтобусе «Фольксваген».



Екатерина Иордан: «Наша огромная мечта — иметь свой такой автодом. Пока позволить себе не можем, поэтому ездим в автомобиле-микроавтобусе «Фольксваген»

За последний месяц семья побывала в Волоколамске, Карелии, на Ладожском озере, в Ярославле. Оттуда вернулись — и рванули сюда. Расходы на поездку семья Иордан не раскрыла, обойдясь общей фразой «Только на бензин». По их словам, главный минус в том, что на фоне спроса на внутренний туризм отельеры поднимают стоимость ночлега в гостиницах, поэтому они предпочитают ночевать с детьми в машине.

— Денежной выгоды от путешествий на автодоме нет, — честно сказал Олег Иордан. — Выгода в другом — ты свободен, можешь остановиться, где хочешь. Автономность и независимость — вот плюсы. А если путешествовать не по туристическим маршрутам, то в некоторых городах нет гостиниц вообще. Вот прекрасному русскому городу Галич в Костромской области — 850 лет, но ни одной гостиницы в нем нет. А почему? Потому что стоит вдали от трассы и возить туристов в него неудобно. Очевидно, еще не скоро построят.

Кстати, корреспонденты «Реального времени» навскидку нагуглили как минимум пару отелей в Галиче, так что путешественник, очевидно, не до конца проработал вопросы сферы галичского гостеприимства.

Олег всю жизнь за рулем. Если перегоны более 8 часов, то его подменяет жена. Но в путешествии по центральной России перегоны между городами составляют 3-4 часа. Достаточно в день проезжать 500 км — остается время остановиться в городе и погулять.

За последний месяц семья Иордан побывала в Волоколамске, Карелии, на Ладожском озере, в Ярославле

Что тянет в дорогу? Дети!

Другая семья автотуристов из Санкт-Петербурга путешествует на микрофургоне «Соболь», который специально строился под эти цели. За счет больших колес у него проходимость большая, почти как вездеход. В теплые края не ездят, семья любит отдыхать на Севере.

— Во сколько обходится — не считали, но это точно бензин и покушать, — рассказывает глава семейства Дмитрий. — Самое дорогое — это машина. Как только съехал с асфальта, то самое дорогое потом — это техническое обслуживание машины. Всегда надо рассчитывать, что в дороге оторвется кардан, может выбить стекло. Надо быть готовым к неполадкам. Можно, конечно, и самому отремонтировать, но я сам не берусь, — самокритично рассказывает он. — Например, в Нарьян-Маре отвалился топливный бак, мы прикрепили, а потом умельцы приварили. Поэтому нам важно, чтобы по дороге была станция техобслуживания.

Каждый год эти семьи по 5-6 раз в год собираются — то в леса Карелии, то в Заполярье в 40-градусный мороз, то на Черное море в 30-градусную жару.

Что тянет их в дорогу? Конечно, дети, которым родители хотят показать настоящую красоту жизни, отвечает Олег...

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Максим Платонов

Максим Платонов