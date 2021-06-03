Канадцы не те, кем казались на групповом этапе: могут преподнести России пару сюрпризов

У Брагина головная боль с вратарской позицией, а у Галлана — мощная тройка нападения

Вот уже 10 лет россияне не могут добиться хотя бы одной победы над Канадой на крупных международных турнирах. Последний раз такое случалось аж в четвертьфинале чемпионата мира 2011 года. С тех пор много обидных и вполне уверенных побед «кленовых листьев» на мировых первенствах, домашнем Кубке мира и пока ни одной встречи на Олимпиадах. Сегодня у россиян появился наилучший шанс, чтобы наконец прервать неприятную традицию — Канада на этом чемпионате сама на себя не похожа и на первый взгляд выглядит «легкой добычей». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, почему на самом деле не все так просто и почему вратарская позиция станет судьбоносной в четвертьфинале для россиян.

Канадцы могут оказаться не теми, кем казались на групповом этапе

Наверняка не на такой четвертьфинал рассчитывали канадцы в начале рижского турнира — встречаться сразу с Россией, в составе которой несколько неплохих энхаэловцев — не лучшее развитие событий для скромной по составу, забитой вчерашними студентами и энхэловцами второго и третьего эшелона сборной Канады. На групповой стадии «кленовые листья» выиграли только у андердогов — Норвегии, Казахстана и Италии. Всем серьезным сборным команда Жерара Галлана проиграла и стала худшей в плей-офф ЧМ по суммарному рейтингу.

Лишь благодаря победе сборной Германии над Латвией в матче равных соперников, канадцы проскочили-таки в уходящий поезд плей-офф. Когда вообще такое было, что вопрос выхода в стадию игр на вылет канадцев зависел от третьих сторон? Как правило североамериканцы все делали самостоятельно уже в первой половине группового этапа, а дальше играли для своего удовольствия.

Впрочем, каждый любитель командных видов спорта отлично знает, что зачастую команда на групповой стадии и та же самая команда в плей-офф — абсолютно разные истории. Невесть откуда у игроков появляются дополнительные ресурсы и, что еще важнее, мотивация для побед в одном решающем поединке. Благо плей-офф на мировых первенствах состоит из одной встречи.

Четвертьфинал против Канады для России — не подарок, какой бы беззвездной эта команда ни была. Канадцы умеют играть в хоккей в любом возрасте и при любом сопернике. Сейчас на их стороне и статус «темной лошадки» — команды, от которой никто ничего не ждет. А это чревато недооценкой и, как следствие, неприятными последствиями на льду.

У команды Галлана мощнейшее нападение

И надо отметить, что среди российского хоккейного чиновничества уже прослеживаются шапкозакидательские настроения к канадцам. Так, например, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов уже видит нашу команду в полуфинале. Волноваться, по его мнению, не о чем.

«Канадцы? Здесь вообще всех можно проходить. Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще? Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца», — цитирует Фетисова «Спорт Экспресс».

Такой подход уже однажды сыграл злую шутку с самим Фетисовым, когда в 1980 году на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде сборная СССР уступила сборной США, составленной из американских студентов.

Ничем хорошим не обернулось такое отношение и к немцам в финале Олимпиады-2018 в Пхенчхане — лишь спасительного броска Никиты Гусева и индивидуального гения Кирилла Капризова хватило для того, чтобы спасти ту встречу. Тот поединок, пожалуй, стоит считать поучительным уроком — как скромная беззвездная команда может задать трепку фавориту в одной отдельно взятой встрече.

Приведем лишь несколько базовых статистических подводок, чтобы обозначить — отзываться о Канаде в уничижительном тоне неуместно и точно недальновидно:

На групповом этапе «Кленовые листья» забросили 19 шайб — по 2,7 в среднем за матч.

Центрфорвард «Анахайм Дакс» и сборной Канады Адам Хенрик имеет на своем счету 9 (4+5) очков, у левого нападающего из «Калгари» Эндрю Мэнджапане (капитана команды) — 8 (4+4) очков. Но еще больше своих партнеров по звену набрал Коннор Браун из «Оттавы», у которого 10 (2+8) очков. Это самая мощная тройка нападения на рижском чемпионате мира — 27 (10+17) очков в семи матчах турнира, а это около четырех шайб за матч.

Цифры демонстрируют, что забивать канадцы умеют в любом виде и любом составе. Правда, и пропускают тоже охотно.

Самонов или Бобровский? Цена вопроса — полуфинал ЧМ

Составы команды объявят уже в ближайшие часы, но в минувшие сутки в Сети разгорелась довольно серьезная дискуссия, выпускать ли сегодня в рамку подоспевшего к плей-офф Сергея Бобровского, чью форму, прямо скажем, не назовешь безукоризненной.

Вратарь «Флориды» не то чтобы очень выручал свою команду в противостоянии с «Тампой» — хотя кто предъявит претензии, когда против него и его обороны действовала, возможно, мощнейшая атакующая линия в НХЛ.

А с другой стороны, когда еще давать возможность дебютировать Сергею если не сейчас — дальше уже полуфинал, а там влиться сходу будет еще сложнее.

За кандидатуру Бобровского играет и его опыт матчей против хоккеистов из НХЛ — ему лучше знакома манера игры североамериканцев, а с многими из них Боб даже играл в нынешнем сезоне.

Плюс за Бобровского его опыт — именно с ним в воротах Россия Олега Знарка выигрывала чемпионат мира в 2014 году в Минске.

Александр Самонов хоть и выступал на турнире не без грехов, стартовав с чехами неуверенно, но к ритму чемпионат мира уже привык и подстроился. Для него лед «Олимпийского спортивного центра» знаком и привычен.

У Самонова 94,37% отраженных бросков — четвертое место на турнире.

Александр Самонов хоть и выступал на турнире не без грехов, стартовав с чехами неуверенно, но к ритму чемпионат мира уже привык и подстроился. Фото: fhr.ru

Однако у голкипера СКА не такой большой опыт в международных и уж тем более решающих встречах на вылет. Александр выступал лишь на уровне Евротуров, а это все-таки совсем не тот уровень напряжения. Полутоварищеский турнир не предполагает взвинченных скоростей, мощных финальных навалов. Да и специфика игры канадцев ему неизвестна.

Вратарский выбор может стать судьбоносным в этом матче. Не завидуем штабу Валерия Брагина, перед которым стоит сложнейший выбор — в случае провала весь пепел посыпается на их головы.