Финальный аккорд Нуриевского фестиваля: классика, фламенко и брейк-данс на одной сцене

Специально для гала-концертов премьер Татарского театра оперы и балета Алессандро Каггеджи представил три новых постановки

Фото: Максим Платонов

Редкую возможность увидеть на одной сцене, да еще в одном отделении, «Лебедя» Сен-Санса, танец фламенко и старый добрый брейк получили зрители гала-концертов XXXIV фестиваля классического балета им. Рудольфа Нуриева. Но все было настолько гармонично, легко и со вкусом, что вызвало только восторг у публики. Добавим сюда три хореографические премьеры в постановке звезды балета казанского театра Алессандро Каггеджи и получим фантастическое зрелище, завершившееся продолжительными аплодисментами счастливых обладателей билетов на гала. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Россини, Родриго и Альбенис зазвучали по-новому

Нуриевский фестиваль на сцене Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля по традиции завершился гала-концертами. Свое мастерство продемонстрировали примы и премьеры Большого театра, Московского Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Михайловского театра и самого ТАГТОиБ им. М. Джалиля.

Безусловно, центром внимания стал Алессандро Каггеджи, который выступил не только в роли танцовщика. Он представил три мировые премьеры, созданные специально для фестиваля. Это две композиции на музыку Джоаккино Россини — юмористическая зарисовка «Игра чудаков» и энергичный танец «Тарантелла», а также «Фламенко» на музыку Хоакина Родриго и Исаака Альбениса. Номер был поставлен совместно с казанской профессиональной танцовщицей фламенко Анной Федоровой, которая уже блеснула в балете «Дон Кихот». Собственной сюитой из этого балета Людвига Минкуса и завершился весь концерт: благодаря большому количеству выходов артистов, каждый из них смог показать свое мастерство — и гости, и хозяева сцены.

Алессандро Каггеджи выступил не только в роли танцовщика, но и представил три мировые премьеры, созданные специально для фестиваля.

«Казань — мой балетный дом»

В начале концертов зрителям напомнили, что Рудольф Нуриев лично согласился дать свое имя новому фестивалю во время своего прощального, как потом выяснилось, визита в Казань в 1992 году.

Интересное решение режиссера концерта, художественного руководителя балетной труппы театра Владимира Яковлева совместить на одной сцене классический балет и современную хореографию было встречено зрителями «на ура». Вот Кристина Андреева, словно Анна Павлова на Дягилевских сезонах в Париже, выходит в образе «Лебедя» в классической постановке Мариуса Петипа на музыку Сен-Санса. Сразу за ней — Анна Федорова с кастаньетами, в шикарном белом платье с длинным шлейфом танцует фламенко в окружении солистов балета. Ее сменяет Алессандро Каггеджи в танце «Ференц» на музыку Листа. К слову, это тоже постановка танцовщика: в ней он предстает в роли композитора, ищущего свою музу.

— Я потому и выбрал профессию танцовщика, что мне хочется примерить на себя разные роли. Сегодня я играю трагичную роль, завтра я — шут, а послезавтра перевоплощаюсь в злодея. Раньше я думал, что сначала буду только танцевать, а уж потом займусь постановками как хореограф. Но жизнь решила иначе: ставлю и танцую одновременно. Хочу сказать, что если Италия — мой родной дом оперы, то Казань я считаю вторым родным местом, домом балета. Мне здесь действительно очень хорошо. Шесть лет я живу в России с европейским паспортом, могу уехать в любую минуту, но мне ни разу не приходила в голову эта мысль, — признался перед концертом Алессандро Каггеджи.

В танце «Ференц» на музыку Листа Алессандро Каггеджи предстает в роли композитора, ищущего свою музу.

Перевоплощение в виолончель и уличные танцы

И вот — неожиданный танец питерских гостей. Солисты Михайловского театра — тоненькая Сабина Яппарова и Марат Шемиунов в баховском парике (на концерте 2 июня эту роль исполнил Андрей Касьяненко) — представили «Многогранность» на музыку Баха. Это как раз та хореография, к которой зрителю, воспитанному на классике, надо привыкнуть. Артисты примерили на себя роли музыканта и его инструмента — виолончели. Пластичные и чувственные, они показали одновременно и терзания творчества, и усладу любви, и неразрывную привязанность.

Когда зрителю показалось, что удивить его больше невозможно, на сцену вышли Аманда Гомес и Вагнер Карвальо. Вот тут действо захватывает с первых секунд. Танец «Сокровище» на музыку Джона Пауэлла и Мойзеса Виванко в постановке Влада Ромеро сразу погружает в пучину коварной страсти. Гомес в красном платье для бальных латино хороша до невозможности. Здесь и балет, и фламенко, и элементы классического бального танца, и целая история об украденном сокровище. Нужно отметить, что этот номер был поставлен для шоу «Большой балет» телеканала «Россия-Культура», в котором Гомес и Карвальо стали победителями в 2018 году.

Стоило артистам скрыться за кулисами, с номером «Look at me» появился участник шоу «Dance революция» на Первом канале Роберт Амиров из Уфы. Брейк на сцене оперного театра? Да, и еще с каким успехом!

Танец «Сокровище» на музыку Джона Пауэлла и Мойзеса Виванко был поставлен для шоу «Большой балет» телеканала «Россия-Культура», в котором Гомес и Карвальо стали победителями в 2018 году.

Танцуют все: и хромой вояка, и воришки

Почти все первое отделение концерта оркестр театра отдыхал: музыка в основном звучала в записи или музыканты выходили на сцену. Так, исполнить «Лебедя» на сцену вышли заслуженный артист Татарстана Андрей Каминский с виолончелью и арфистка Мария Снопова. Однако в первом номере, сцене «Тени» из балета Людвига Минкуса «Баядерка», оркестру было где развернуться. Тем более что именно эта картина из балета была одной из главных ролей Рудольфа Нуриева, прославившая его на века. Словно сам артист открыл гала, хотя в этот вечер роль Солора исполнил Денис Родькин из Большого театра в паре с Никией, Кристиной Кретовой. Во время пролога к концерту вместе с пианистом Евгением Михайловым оркестр тоже играл главную роль, исполнив «Этюд» Александра Скрябина.

И, конечно же, оркестр под руководством Рената Салаватова играл в оригинальной постановке «Игра чудаков» на музыку Джоаккино Россини. В этой постановке Каггеджи каждому из артистов балетной труппы нашего театра досталась новая, интересная роль — заняты более 20 артистов труппы. Новые образы примерили на себя Артем Белов, Олег Ивенко, Александра Елагина, Антон Полодюк, Алина Штейнберг, Ильнур Гайфуллин и другие. Сразу несколько сюжетных линий, занятных пар и просто игроков в карты расположились в импровизированном казино. Свою партию исполнил и хромой генерал, и ветреная кокетка, и пара жуликов — такие номера надо смотреть несколько раз, чтобы уследить за всеми. Каждое движение продуманно, характеры и истории героев настолько яркие, что номер действительно будет пользоваться интересом и спросом еще на многих фестивалях и вне России.

В постановке «Игра чудаков» на музыку Джоаккино Россини заняты более 20 артистов труппы.

Иной подход к концепции гала

Второе отделение было полностью посвящено классическим балетам во всей их красе — «Дон Кихот», «Корсар», «Пламя Парижа». Торжество классического балета шло без перерыва на отдельные номера, сплошным блоком, однако зрители успевали отмечать овациями сложнейшие па артистов.

Исполнительный продюсер Нуриевского фестиваля Айдар Шайдуллин уверен, что трехнедельный праздник балета прошел на высоком уровне, с неизменным зрительским ажиотажем:

— Об успехе спектакля можно судить как раз по зрительской реакции. Самые жаркие аплодисменты, по моим наблюдениям, достались балетам «Дон Кихот», «Золотая орда», премьере «Спящей красавицы». Но отмечу, что после каждого спектакля были оглушительные овации. Причем я наблюдаю за реакцией: если зритель встает благодарить артистов в первую же минуту после окончания спектакля, значит, успех однозначный. Если на третьей или пятой минуте — тоже хорошо, но есть, над чем поработать. При формировании состава участников фестиваля, мы, как правило, никогда не отступаем от того, чтобы был показан национальный балет. В этот раз выбрали «Золотую орду», потому что балет соответствует всем мировым требованиям: в нем заняты и хор, и оркестр, и солисты. Это серьезная работа. Что касается гала-концертов, то если обычно мы делали не номера, а исходили из возможностей исполнителей, то в этот раз произошло совсем иное. Сначала посмотрели и определили номера, лишь потом подбирали звезд.

Исполнительный продюсер Нуриевского фестиваля Айдар Шайдуллин уверен, что трехнедельный праздник балета прошел на высоком уровне.

Танцующий министр

Частым гостем на Нуриевском фестивале бывает министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Константин Иванов. Кроме того, вот уже 21 год он является художественным руководителем Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева. Высокий гость признался, что Нуриевский фестиваль знаковый в его судьбе. Именно после выступления на казанской сцене в 1999 году в роли Солора его пригласили возглавить колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая:

— Почти сразу я открыл хореографическое училище, а в 2000 году стал министром. На фестиваль в Казань, столь круто изменивший мою жизнь, я приезжаю часто. Был в декабре, когда он проходил в мини-формате. Приехал и в этот раз на открытие — посмотреть на работу моих коллег из Владивостока, примчался и на новую постановку «Спящей красавицы». И сегодня я приехал на закрытие фестиваля, который очень люблю, хотя уже завтра улетаю в Челябинск танцевать в «Бахчисарайском фонтане». Да, меня часто называют «танцующим министром», потому что я до сих пор выхожу на сцену.

Константин Иванов признался, что Нуриевский фестиваль знаковый в его судьбе.

Константин Иванов поделился секретом, что мечтает привезти в Казань национальный балет Марий Эл — «Легенду» на музыку преподавателя Казанской консерватории Анатолия Луппова. Переговоры с Татарским театром оперы и балета уже ведутся.

1 / 47 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов