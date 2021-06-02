День в истории: Петр I в Казани, создание Байконура и мировой праздник бега

Чем примечательна дата 2 июня

Сегодня, 2 июня, в мире день бега, в России — здорового питания и отказа от излишеств в еде. Словом, хороший повод начать здоровый образ жизни. А еще в нашей стране сегодня — крупное международное событие — открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — первый после отмененного из-за пандемии в минувшем году. В этот день в разные годы в Италии решили упразднить монархию, в Англии прошла коронация Елизаветы II, а в России постановили строить Байконур. 2 июня родились заслуженный деятель искусств России и Татарстана Нурдия Джураева, шахматист, международный гроссмейстер Гата (Гатаулла) Камский. Умерли революционер, народный герой Италии, генерал Джузеппе Гарибальди, татарский композитор Назиб Жиганов и хирург-офтальмолог Святослав Федоров. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Прибытие флотилии Петра I, утверждение Конституции ТАССР



2 июня (13 июня) 1722 года в Казань прибыла флотилия Петра I (впрочем историки до сих пор ведут споры о точной дате его прибытия в наш город). Император посетил Казанский Богородицкий женский монастырь, слушал литургию в соборной церкви (Благовещенский собор). 8 июня Петр был в Тетюшах, посетил древний Булгар. По распоряжению Петра I и при его участии в Казанском адмиралтействе построили около 200 транспортных кораблей, которые были укомплектованы 6 тысячами матросов.

2 июня 1940 года третья сессия Верховного Совета России утвердила первую Конституцию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, принятую в 1937 году. Она состояла из 11 глав и 114 статей. В ней впервые сформулировали основы общественного и государственного строя, права и обязанности граждан, а еще принципы избирательной системы.



Фото: arhiv.tatarstan.ru

2 июня 1988 года умер татарский композитор, ректор Казанской консерватории Назиб Жиганов, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. В 2001 году консерватории присвоили имя композитора. Жиганов родился 15 января 1911 года в Уральске. Рано осиротел, воспитывался в детском доме, где начал заниматься музыкой. Среди его произведений — оперы, балеты, симфонии, кантаты. Композитор скончался в Уфе после концертного исполнения новой редакции оперы «Джалиль» во время проведения Дней литературы и искусства Татарии в Башкирской АССР. Похоронен на Арском кладбище в Казани.



Фото: tatarlar.info

Космодром Байконур и две трагедии

2 июня 1955 года считается днем рождения космодрома Байконур, изначально носившего название «Научно-исследовательский испытательный полигон № 5» (5-й НИИП МО). В этот день проекты космодрома Байконур и его организационной структуры были утверждены директивой начальника Генерального штаба. Уже в мае 1957 года с полигона запустили межконтинентальную баллистическую ракету Р-7 конструкции Сергея Королева. В том же году с Байконура запускали первый в истории искусственный спутник Земли, а в 1961 году — первый космический корабль с человеком на борту.

Фото: russian.space

2 июня 1959 года на станции Минино в Красноярском крае произошло крушение. На станцию Минино прибыл пассажирский поезд Красноярск — Абакан, на соседний путь прибыл встречный грузовой (наливной) поезд с нефтепродуктами. По неустановленным причинам выходные светофоры горели красным сигналом, что вынудило оба поезда остановиться на станции. Входной же светофор после прохода наливного продолжал гореть зеленым. В результате на наливной поезд наехал другой грузовой состав, цистерны нагромоздились друг на друга, опрокинулись и вспыхнули. Концевые вагоны пассажирского поезда (с 9-го по 11-й, а в некоторых источниках — по 12й) опрокинулись, пламя отбросило на деревянные вагоны. Пассажиры в опрокинутых вагонах оказались в ловушке. Вагоны №9, 10 и 11 полностью сгорели, однако все пассажиры девятого вагона за исключением двух, спаслись через разбитое окно. Полный список погибших до сих пор неизвестен.

2 июня 1962 года в Новочеркасске, городе в Ростовской области РСФСР, произошло другое ЧП — кровавое подавление «антисоветского мятежа». В 1962 году жители Новочеркасска получили сразу два известия в один день — на электровозостроительном заводе — градообразующем предприятии (НЭВЗ) — понижались зарплаты, и это совпало с новой продовольственной программой, по которой выросли цены на молоко и мясо. Люди пришли к руководству завода 1 июня 1962 года с вопросами о том, на что им жить. Руководители не прониклись пониманием и грубо ответили работникам, что привело к началу забастовки на НЭВЗ — толпа насчитывала около четырех тысяч человек. Бастующих ночью вытеснили с территории завода, задержали 22 зачинщиков.

Фото: kamensk-istoriya.ru

Однако утром 2 июня демонстрация рабочих и возмущенных жителей с красными знаменами и портретами Ленина направилась в центр города к зданию горкома партии. Во время прохождения через город к толпе также присоединились пьяные и маргиналы, и демонстрация потеряла признаки организованности. Поведение толпы стало определяться ее наиболее агрессивной частью. Председатель горисполкома Замула и другие руководители попытались с балкона обратиться к митингующим, но из толпы полетели камни. Некоторые протестующие ворвались в здание, разбили окна, повредили мебель и избили партийных и советских работников, а еще сотрудников КГБ. Внутренние войска смогли деблокировать здание, военнослужащие выстроились в две шеренги лицом к митингующим. После призывов генерала Олешко к толпе о прекращении демонстрации и отрицательной реакции на это, он скомандовал оцеплению сделать несколько предупредительных выстрелов вверх. Митингующих это не испугало (ведь стреляли холостыми), и они начали напирать на солдат. Те хотели отбиться и защитить оружие. Вольно или невольно они снимали автоматы с предохранителей и начали стрелять. Олешко пытался остановить стрельбу, но не был услышан в какофонии звуков. В больницы города с огнестрельными ранениями обратились 45 человек, хотя только по официальным данным 70 человек получили тяжелые огнестрельные ранения. На площади были убиты 22 человека, еще два человека убиты вечером 2 июня при невыясненных обстоятельствах.



США — посредник в Русско-японской войне, принятие Конституции Италии, коронация Елизаветы II

2 июня 1905 года президент США Теодор Рузвельт согласился стать посредником на переговорах о заключении мира в Русско-японской войне. Местом проведения переговоров выбрали город Портсмут (штат Нью-Гэмпшир), где 22 августа того же года открылась мирная конференция. Позиция Америки на переговорах не была бескорыстной — перед штатами стояла цель ограничить влияние России в Азии. Поэтому США и Япония заранее договорились о разграничении сфер влияния. Так, американская сторона получала свободу действий на Филиппинах, а японская — в Корее. 5 сентября 1905 года Россия и Япония подписали Портсмутский мирный договор, завершивший Русско-японскую войну, начатую в 1904 году.

Фото: history-doc.ru

2 июня 1946 года на референдуме о будущем государственном устройстве в Италии, в котором приняло участие почти все население страны, решили упразднить монархию и установить республиканскую систему правления. Избранной на референдуме конституционной ассамблее следовало подготовить новый текст основного закона Италии. Уже 18 июня этого года Италия официально была провозглашена республикой. Флагом Италии стал зелено-бело-красный триколор. Ранее на нем располагался королевский герб. Сейчас 2 июня отмечается в Италии как День Республики.

2 июня 1953 года в лондонском Вестминстерском аббатстве была коронована королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II. Ее коронация была самой демократичной в истории Британии. Королеву показывали по телевидению, несмотря на то, что премьер-министр Уинстон Черчилль возражал, как и руководство британской церкви. За 3 недели до коронации Елизавета постоянно носила корону, чтобы уверенно чувствовать себя в королевском одеянии. Корона была сделана из чистого золота, инкрустирована 275 драгоценными камнями и весила 3 кг.

Фото: marieclaire.ru