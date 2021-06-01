День в истории: третья Казанская женская гимназия, закон о курении и праздник защиты детей

Чем примечательна дата 1 июня

Сегодня, 1 июня, во всем мире отмечают День защиты детей. В России — также проходят широкомасштабные празднества по такому случаю. Кроме того, в нашей стране это еще праздник Северного флота ВМФ и военно-транспортной авиации. В этот день почти триста лет назад был учрежден орден святого Александра Невского, более 80 лет назад затонула английская подлодка «Тетис», около 40 лет назад начал вещание первый круглосуточный телеканал CNN и треть века назад вступил в силу Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На свет 1 июня появились русский дипломат, граф Алексей Бестужев-Рюмин, французский физик, один из основателей термодинамики Сади Карно, родоначальник русской классической музыки Михаил Глинка, советский и российский авиаконструктор, главный конструктор самолета Ту-154 Александр Шенгардт, татарский поэт и прозаик Наби Даули и другие. Скончались в этот день французские модельер Ив Сен-Лоран и изобретатель консерв Франсуа Аппер, русский художник-баталист и жанрист Петр Грузинский и советский поэт Андрей Вознесенский. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Третья Казанская женская гимназия и татарский поэт Наби Даули

1 июня 1901 года открылась третья Казанская женская гимназия, которая существовала до 1919 года. Первой в городе открылась Мариинская женская гимназия (1859—1918). Второй была Ксенинская женская (1877—1918). В 1907 открылась Четвертая женская частная гимназия В. А. Ряхиной, заведение просуществовало до 1918 года. Также открывались Женская частная гимназия Ф. Аитовой (1909—1916), Женская частная Л. И. Кавана (1912—1919), Женская частная А. Ф. Пономаревой (1916—1917).



1 июня 1910 года родился татарский поэт и прозаик Наби Даули (Набиулла Давлетшин). Первые его публикации появились в 1928 году в издававшейся на татарском языке газете «Пролетар» (Пролетарий). Первый его сборник стихотворений «БӘХЕТ (Счастье)» увидел свет в 1937 году. Даули — автор сборников «АЛ ЧӘЧӘК (Алый цветок)» (1939), «УЙЛАР (Думы)» (1940), «КЫРЫК ШИГИРЬ (Сорок стихов)» (1941), «БЕРЛИНДАГЫ ОКОП (Окоп в Берлине)» поэма (1957), «ЯШӘҮ БЕЛӘН УЛЕМ АРАСЫНДА (Между жизнью и смертью)», повесть (1958, русский перевод 1960), «ҖИМЕРЕЛГӘН БАСТИОН (Разрушенный бастион)» остросюжетный роман (1965, русский перевод 1967), «САЙЛАНМА ӘСӘРЛӘР (Избранные сочинения)» в двух томах (1969).

Даули родился в бедной крестьянской семье в деревне Старо-Камка Спасского уезда Казанской губернии. Он рано лишился родителей и воспитывался в Царицынской детской колонии, где окончил школу-семилетку, школу фабрично-заводского обучения. После этого работал на одном из металлургических заводов Донбасса. В 1977 году Наби Даули награжден медалью «Участник антифашистского движения в лагере смерти Бухенвальд-Дора». Медаль передали родственникам в 1990 году, через полгода после смерти Даули. Также писатель награжден Орденом «Знак Почета».



1 июня 1991 года в Саратове создали ассоциацию экономического взаимодействия республик и областей Поволжья «Большая Волга», объединившую четыре республики (Татарстан, Марий-Эл, Чувашию, Мордовию) и семь областей (Астраханскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую).

Начало Росархива, Нобелевская премия Шолохову

1 июня 1725 года — в России учредили орден Святого Александра Невского — князя, которого за подвиг терпения и выдержки в 1549 году причислили к лику святых. Орден учредила императрица Екатерина I. Этот орден — одна из высших госнаград России, существовавших до 1917 года. Он предназначался для награждения за военные отличия, а затем и «в награду трудов, за отечество подъемлемых».

В этот день 1918 года был подписан Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», что положило начало современному Росархиву. В разное время служба носила такие названия, как Главное Управление архивным делом, Управление Центральным архивом, Центральное Архивное управление, Главное архивное управление, Комитет по делам архивов, Государственная архивная служба, Федеральная архивная служба. С 2004 года стала называться Федеральным архивным агентством.

1 июня 1931 года в СССР была запущена собственная сеть междугородной высокочастотной связи. Над ее созданием с 1928 года трудилось объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при Совете народных комиссаров СССР. Этот вид связи получил название «ВЧ-связь». Использовавшиеся до этого виды связи не могли обеспечить необходимую конфиденциальность.

В этот день 1933 года в СССР ввели в строй Челябинский тракторный завод. Сначала на нем производили гусеничные тракторы С-60 мощностью 60 лошадиных сил. В 1937 году завод перешел на выпуск более экономичных дизельных тракторов С-65. В годы Второй мировой войны на заводе возник Танкоград, на котором производились танки Т-34, самоходные установки СУ-152, тяжелые танки KB, ИС-1, ИС-2 и ИС-З. Позднее на заводе выпускали тракторы С-80, С-100, Т-100МЗ, ДЭТ-250. В начале 1980-х завод реконструировали и создали условия для производства тракторов нового поколения — Т-130, Т-170 и ДЭТ-350.

1 июня 1965 года Михаилу Шолохову присудили Нобелевскую премию в области литературы с формулировкой «за художественную силу и цельность эпоса о Донском казачестве в переломное для России время». Шолохов — единственный советский писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе с согласия руководства СССР. В 1965 году писателя выдвигали на премию в одиннадцатый раз.

1 июня 2013 года — вступил в силу федеральный закон «О курении», который полностью запрещает курить во всех закрытых общественных местах в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака.

Первое круглосуточное телевещание и договор о ликвидации ракет

Сегодня — международный день защиты детей. Еего учредили в 1925 году на Всемирной конференции по вопросам благополучия детей, в Женеве. Почему выбрали эту дату, история умалчивает, но есть несколько версий. По одной из них в 1925 году генконсул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. В этот же день проходила и «детская» конференция в Женеве. В любом случае сегодня праздник широко отмечают в большинстве стран мира.



1 июня 1938 года вышел первый номер американского журнала Action Comics, в котором появился Супермен. Образ суперчеловека в 1914–1996 годах придумал Джерри Сигел, а образ героя и его костюм нарисовал художник Джо Шустер. По сюжету родители Супермена спасают своего ребенка, поскольку их родная планета Криптон должна погибнуть. Они помещают своего сына в космическую капсулу, и он попадает на Землю. Так он обретает новый дом и любящих родителей. Предполагается, что за основу сюжета взято библейское сказание о пророке Моисее, в котором мать положила сына в корзину и пустила по реке, чтобы защитить его от фараона, приказавшего убить всех новорожденных еврейских младенцев.

1 июня 1980 года начал вещание первый в мире круглосуточный новостной канал Cable News Network (CNN), который впоследствии стал одним из самых успешных проектов в истории мирового телевидения. Первое включение в эфир состоялось в Атланте в 6 часов вечера. Идея создания телеканала принадлежит американцу Роберту Эдварду Тернеру. Многие коллеги считали идею круглосуточного вещания безнадежной и уверяли, что зрители не будут смотреть столько новостей. Сперва канал приносил большие убытки, однако у него было большое преимущество — важные события он транслировал события в реальном времени, а не в вечерний прайм-тайм. В 1982 году CNN начал вещание на Японию, в 1985-ом — на Европу. Самую большую аудиторию (10,8 млн. человек) в истории телевидения набрали репортажи с места событий во время военной операции США «Буря в пустыне» в 1991 году. На сегодняшний день CNN смотрят более чем в 200 странах мира около 1 миллиарда человек.

1 июня 1988 года вступил в силу Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Страны-участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Практическое выполнение договора, помимо России и США, осуществляли Белоруссия, Казахстан и Украина. Чтобы проконтролировать контроль за выполнением Договора в течение первых 13 лет на местах проводились инспекции, следящие за уничтожением ракет противоположной стороны. Этот договор — первый в истории случай договоренности о сокращении имевшихся вооружений.