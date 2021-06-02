Бизнес-аккаунт дня: грумер Эльвира Талипова из Казани

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 80

Профессия грумера не такая уж и новая. Пик ее популярности пришелся еще на времена правления французского короля Людовика XV, когда при дворе содержалось много пуделей. Тогда задачей грумера стало придание четвероногим любимцам королевской семьи необычного и привлекательного вида. В то же время в Париже появились первые грумер-салоны. В России услуги грумера стали довольно востребованы с завозом редких пород собак и кошек, шерсть которых требует особого ухода. В Казани и других городах Татарстана такие услуги уже почти пять лет предоставляет ветеринар Эльмира Талипова. Советы по развитию и продвижению ее бизнес-аккаунта в Instagram в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Красота до кончика хвоста

Шесть лет назад Эльвира Талипова окончила Казанскую ветакадемию, получив специальность ветеринарного врача. Спустя два года она освоила еще одну профессию — грумера. Помыть, постричь, высушить феном — не каждая собака или кошка готовы вынести все эти процедуры. Здесь нужны особый подход и искренняя любовь к животным, тогда они легко идут на контакт.

Какое-то время девушка принимала своих пушистых клиентов в одном из зоосалонов Казани, а потом решила уйти в самостоятельное плавание — с тех пор работа специалистом по стрижке собак и кошек стала для Эльвиры основным источником дохода. За эти годы дипломированный специалист привела в порядок несколько сотен питомцев жителей Казани, Альметьевска и других городов республики.

Сегодня бизнес-аккаунт грумера Эльмиры Талиповой анализирует команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency, а свои рекомендации по развитию и продвижению аккаунта дают дизайнер Регина Галиева и копирайтер Лена Гатина.

Стоит поэкспериментировать с фоном

Описание профиля. В целом в описании у вас уже содержится подробная информация, есть удобный способ связи — и это хорошо. Хотя можно сократить количество эмодзи. Аватар лучше сделать более лаконичным и читаемым, например, в стиле обложек Highlights, либо выбрать фото с более крупным ракурсом собаки и однотонным фоном.

Highlights и Stories. У закрепленных Stories есть обложки, чудесно. Их можно привести к единому стилю: для этого можно найти уже готовые наборы от одного художника либо сделать на заказ специально для вас.

В подборке «Обучение» можно в едином стиле оформлять все имеющиеся сертификаты специалиста: например, делать их на одном фоне, а также использовать единый шрифт для всех Stories, даже если это шрифт самого Instagram.

Фотографии и видео для Stories желательно использовать в формате 16:9. Сейчас верстка на каждой истории выглядит по-новому, что сбивает взгляд зрителя, к тому же задействован не весь экран.

Здорово, что у вас есть подборка «До/после»: она обычно самая вовлекающая. Попробуйте делать из фото коллажи (например, стандартные от Instagram), чтобы было более наглядно и для усиления эффекта. Также советуем делать фотографии «до» и «после» в одинаковом ракурсе либо добавить еще несколько ракурсов, чтобы можно было рассмотреть стрижку со всех сторон.

Основная лента. Фотографии качественные, но стоит поэкспериментировать с фонами. Несмотря на присутствие милых моделей, сейчас лента смотрится достаточно однообразно. По той же причине следует постараться заранее планировать публикации: например, использовать фотографии одинаковых пород собак подальше друг от друга. Также разнообразия можно достичь, если в каждой публикации использовать разные ракурсы: крупный, средний, дальний.

Информационные посты (картинки с текстом) лучше доработать. Можно подготовить фоны или шаблоны в цвет основной ленты. А оперативно добавить на них текст помогут приложения на телефоне.

IGTV. Сейчас там только одно видео с процедурами. Советуем снимать больше таких коротких видео, можно добавить таймлапсы с процессом стрижки питомцев. Эти видео можно дублировать в общую ленту (тогда следует заранее позаботиться об обложке, чтобы общая лента смотрелась гармонично).

Добавить больше вовлекающего контента

Тексты. Здесь как раз такой случай, когда лучше текстов о работе говорят фото и видео с довольными питомцами. Так что по текстам будет всего пара комментариев:

Можно попробовать иначе оформить отзывы в Stories. Ничего страшного, если вы выложите не скрин, а скопируете текст и оформите его в едином стиле. Главное — довольно крупно и читаемо, желательно без анимирования шрифта.

Попросите своих клиентов прислать более развернутые отзывы. Здорово, если клиент есть в Instagram и его можно отметить: тогда будет видно, что это реальный человек.

Тексты, которые точно напрашиваются в аккаунт, — информация для новичков. Какие вопросы вам обычно задают перед первым сеансом? Наверняка о том, как все будет проходить, не испугается ли питомец, как подготовиться. Все это тянет на серию Stories, которую нужно будет закрепить.

В целом в Stories стоит добавить больше вовлекающего контента. Вы уже используете опросы и шкалу с эмодзи. Попробуйте использовать весь инструментарий соцсети. Для ваших Stories точно подойдет инфотейминг: когда информация о питомцах и вашей работе подается в развлекательном ключе. Загадки, викторины, тесты и голосования вам в помощь!

Продвижение. Небольшой комментарий по количеству исходящих подписок — сейчас их почти пять тысяч. Не советуем использовать приложения для массфолловинга — соцсеть сегодня борется с ним, и к вашему аккаунту могут быть применены санкции. Советуем постепенно вручную отписываться от невзаимных подписок. Удачи!