Время первых: киноклуб, показы open-air во всему Татарстану и премьеры лета

Киновед и кинокритик Адиля Хайбуллина — о новшествах киносезона в Казани и республике

Фото: Максим Платонов

Жизнь в кино в Татарстане и России оживает после пандемии. На экранах вновь премьеры, фестивали и кинопремии вышли из онлайна, а клубное движение набирает обороты. Недавно российский критик Кирилл Разлогов уже рассказал «Реальному времени» о том, что кинотеатры выживут в случае, если обратятся к формату киноклубов. Сегодня казанский кинокритик и киновед, преподаватель Казанского театрального училища Адиля Хайбуллина в своей авторской колонке для нашего издания делится своим мнением о том, что в киножизни Казани происходит впервые: как в городе зарождается первый киноклуб, какие ближайшие фильмы нельзя пропустить, чего ждать от участников второй премии регионального кино «Алтын Тэлинке» и насколько приемлемо хрустеть чипсами и попкорном в кинозале.

Нуриевский фестиваль: параллельная программа

Меня уже второй раз приглашают поучаствовать в параллельной программе Нуриевского фестиваля. В этот раз 31 мая в Национальной библиотеке Татарстана я расскажу о Рудольфе Нуриеве и его взаимоотношениях с кинематографом.

В первой части лекции — о том, как раскрывался сам премьер в кино как актер. Это и спектакли, где он танцевал — например, «Юноша и смерть», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Я — танцовщик» — и фильмы, в которых Нуриев предстает как драматический актер. Все знают фильм «Валентино», где он играет достаточно скандальную роль первого секс-символа кинематографа. А вот другая роль танцовщика, где его герой ловит террориста в фильме «На виду», мало кому известна. Мне кажется, он был безумно харизматичным актером, в нем была энергия, особая внутренняя магия. Если бы Рудольф Нуриев прожил дольше, у него могли бы случиться и другие любопытные эксперименты в кинематографе, в том числе, и в качестве режиссера. У него на все был нестандартный взгляд, и на мир кино тоже.

Вторая часть — документальные фильмы, посвященные великому танцовщику. И те, что выходили при его жизни, и после. Я думаю, еще долгот буду выходить документальные картины о нем. Многие знают картину «Рудольф Нуриев. Мятежный демон» Татьяны Маловой 2012 года. «Нуриев: Его сцена — весь мир» — это уже западный образец, самый последний документальный фильм о нем 2018 года Дэвида Морриса и Жака Морриса.

Фото: vokrug.tv

Есть еще и игровые картины, которые посвящены творчеству и личности артиста. Самый известный сегодня у нас — «Черный ворон» Рейфа Файнса, где роль Нуриева играет премьер нашего театра Олег Ивенко. Есть еще два: «Визит» уфимского режиссера Булата Юсупова и «Рудольф Нуриев. Рудик» татарстанского режиссера Фарида Давлетшина, который рассказывает о детстве танцовщика. Картина была снята в 2015 году, премьера его состоялась на Казанском фестивале мусульманского кино.



КФМК-2021: вновь в «Родине»

Я давно не работаю на КФМК, но по-прежнему с интересом слежу за фестивалем мусульманского кино. Недавно были объявлены фестивальные площадки, и я очень рада, что фестиваль вернулся в кинотеатр «Родина».

Это удобное место и для жителей города, и для гостей — это самый центр Казани. Программу пока не огласили, но думаю, она будет любопытной. Я вообще очень люблю региональное, национальное кино.

Фото: Роман Хасаев

«Алтын тэлинке»: Татарстан представлен достойно

Что касается региональной премии «Алтын тэлинке», которую проводит «Время кино», моя киносемья, — это грандиозный проект, по моему мнению.

Во-первых, это первая региональная премия в стране, которая выявляет, что делают в разных городах России и в разных жанрах молодые и опытные кинематографисты. Здесь представлены все форматы: полный метр, короткометражки, анимация, документальное кино. Нам присылают и клипы, и разные ролики. Эта премия мне как кинокритику дает возможность сделать некий срез того, чем живут сегодня кинематографисты в регионах. Владимир Битоков из Кабардино-Балкарии, ученик Александра Сокурова, который в прошлом году победил с фильмом «Глубокие реки» в номинации «Полнометражный игровой фильм», и наш Булат Минкин с фильмом «Берузе» стояли вместе на сцене, когда вручали премию — это очень важно и символично.

Миссия нашей премии — не только отметить молодых, собрать их в сообщество, но и показывать кино — все то, что сегодня создается в стране — широкому зрителю. Татарстан будет достойно представлен и в документальном жанре, и в игровом короткометражном кино. Мне запомнился фильм-номинант про историю пуговицы «Айрат — значит удивительный». Сентиментальный фильм, который порадовал меня.

Фото: artmoskovia.ru

«КиноСреда»: альманахи на любой интерес

1 июня стартует наша новая линейка — «КиноСреда», это будут показы на открытом воздухе. Да, показы в Казани на озере Кабан были и раньше, но теперь, с этого сезона, они будут проводиться по всему Татарстану.

Все дело в выигранном гранте от «Татнефти». Режиссеры, которые подаются на премию «Алтын тэлинке», теперь могут показывать свои картины в самых разных уголках Татарстана.

Я сделала разные тематические альманахи — и без ложной скромности скажу: это очень любопытные сборники. Я их составляла исходя из того, что много фильмов набирается на определенную тему. Например, один из самых проблемных и обсуждаемых сборников — «Детство.нет», где авторы размышляют на тему брошенных детей, детей-сирот. Это не сентиментальное кино, оно жесткое и даже жестокое. Это нужно смотреть, об этом нужно разговаривать.

Есть, конечно, подборка фильмов про любовь. Она не только романтичная, но и смешная, где-то забавная, трогательная или даже драматичная.

Есть альманах «Герой нашего времени», который состоит из документальных фильмов о людях разных профессий. Молодые режиссеры берут героев, которые зачастую в разы старше их и путем диалога, методом наблюдения делают из водителя трамвая, медсестры, или человека, который переехал из Голландии в небольшую российскую провинцию, чтобы заняться сельским хозяйством, настоящего героя нашего времени. Таких подборок очень много: детский, военный, криминальный фильм...

Есть и «Черный ящик» — фильмы «с двойным дном». Все показы бесплатные. Мне очень радостно, когда я получаю отклик от зрителя. Мне пишут: мы и не знали, что молодые кинематографисты так стильно снимают!

Фото: kzngo.ru

Сообщество кинолюбителей: альтернатива пятничной вечеринке

Я очень хочу, чтобы традиция киноклубов продолжилась в стране. Встречаюсь с людьми, активистами, которые на местах ведут свои киноклубы. Это сложно, и тут все дело в личности, которая будет объединять вокруг себя любителей.

Плюс нужна заинтересованность площадки, кинотеатра, какой-то организации, образовательного учреждения. Словом, должно совпасть очень много факторов.

Очень надеюсь: то, что я сегодня делаю в «Киномаксе», и станет зарождением того самого киноклуба. Я очень люблю общаться со зрителем, вести открытый диалог. Это значительно сложнее, чем писать обзорные или критические статьи. У нас, например, были такие наэлектризованные показы! Баталии были, например, на фильме Мишеля Франка «Новый порядок» — о перевороте в Мексике, его ужасах, когда власть в стране захватывают слуги и бедняки. Все это происходит в рамках проекта «Киномакс. Арт», он реализуется по всей России, и хочу сказать, что самый активный зритель, судя по сборам и по эффективности, живет именно в Казани.

Стоимость билета на фильм с предварительной лекцией кинокритика и последующим обсуждением — точно такая же, как на любой другой фильм. Но зритель идет, у нас аншлаги, а это говорит о том, что подход к просмотру кино изменился. Это произошло после пандемии.

Зал был переполнен, когда показывали «Дольче виту» Федерико Феллини, «Полет над гнездом кукушки» Милоша Формана, «Иди и смотри» Элема Климова. Все потому, что мы не только смотрим кино — теперь мы о нем говорим. Каждый может высказаться. Интересно как-то было на обсуждении одного из фильмов Паоло Соррентино: когда заканчивается время обсуждения, в зале гаснет свет. В тот раз никто не ушел, все включили фонарики на телефонах и попросили меня продолжить мысль. Так что если это и не киноклуб пока, то определенное сообщество нам удалось создать. И каждому нашему зрителю я готова петь дифирамбы — можно же в пятницу вечером, например, пойти на вечеринку или купить билет на блокбастер новый, а люди приходят, смотрят, разговаривают о кино в течение нескольких часов. Это дорогого стоит.

Фото: instagram.com

Кстати, нужно отдать должное организатором. Некоторые показы сопровождаются дегустациями. Например, на «Сибирском цирюльнике» было чаепитие с баранками, которые у Михалкова в фильме являются определенным символом. Или на фильме-номинанте на «Оскар» режиссера Ли Айзека Чуна «Минари» раздавали суши. А на ближайшем показе планируется дегустация вина.

«Попкорновое кино»: когда еда уместна

Что касается того, что залы кинотеатров превращаются в столовые, тут неоднозначный подход. Все зависит от фильма. Раньше в кинотеатрах вообще курили — это тоже была норма. На каких-то фильмах и я бы поела, а на других — нет. На наших показах практически никто не ест.

Меня как кинокритика еда в кинотеатре, конечно, расстраивает. Но нельзя забывать, что есть даже определенный жанр — «попкорновое кино», как раз и созданный для того, чтобы люди купили попкорн, посидели и посмеялись. Но когда это происходит на серьезной картине, конечно, становится некомфортно.

Новое: «Мейнстрим» и подзабытая классика

Для меня важным и ключевым показом июня являются две работы. 17 июня мы представим культовый фильм с Аленом Делоном «Бассейн» режиссера Жака Дере с презентацией книги выдающегося киноведа Зинаиды Пронченко об этом французском актере. Это классика кино.

Фото: Максим Платонов

И еще я жду 24 июня, когда в широкий прокат в России вновь выйдет «Таксист» Мартина Скорсезе. Это фильм, который перевернул понимание героя в кино, фильм, который до сих пор цитируют, копируют, к формату которого пытаются приблизиться. Это настолько актуальное кино сегодня, что пропустить его нельзя. Кстати, многие российские прокатчики сейчас выпускают отреставрированные фильмы, на которые зритель идет так же хорошо, как и на премьеры. Пересмотреть классику на широком экране — это особенный шик. К слову, такая популярность старых фильмов объясняется и некоей стагнацией историй для кино. А хорошо забытое старое, да еще и с выступлением критика, филолога или искусствоведа дает новый толчок к переосмыслению. Так, 1 июля мы вновь увидим «Амели». Скоро вновь появится фильм «Generation П» по роману Виктора Пелевина режиссера Виктора Гинзбурга, который мы видели в 2008-2009 годах.

Из премьер я бы хотела обратить внимание на картину внучки Френсиса Форда Копполы, Джи Копполы, «Мейнстрим». Картина была показана на Венецианском фестивале и вызвала неоднозначную реакцию аудитории. Это лента о видеоблогерах, об этом явлении в целом. Жду я и скандинавскую драму «Надежда» Марии Седаль, это тоже будет любопытная работа. Так что скучать не придется.