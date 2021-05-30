Россия со скрипом обыгрывает Швейцарию в матче за лидерство в группе

Герой дня — Сергей Толчинский, которого до последнего не хотели брать в сборную

Лидерство сборной Швейцарии в группе А выглядело непривычным, если не сказать из ряда вон выходящим событием — альпийская команда с каждым годом все ближе к топам по уровню. В очной встрече с россиянами за лидерство в группе команда Патрика Фишера выглядела даже предпочтительнее — лишь отсутствие психологии топ-команды и индивидуальное мастерство Толчинского позволили нашей сборной вырвать победу. «Реальное время» рассказывает, чем удивляет нынешний чемпионат мира по хоккею, как Швейцария потрепала россиянам нервы и почему Воронков — главная молодая звезда России здесь и сейчас.

Чемпионат мира продолжает удивлять

Лидер группы B чемпионата мира в Риге — сборная Казахстана. Это все, что нужно знать о нынешнем первенстве. До этого казахстанцы едва не забрали очки у канадцев (2:4), а накануне накидали итальянцам 11 шайб, 8 из которых — в третьем периоде.

А вот Канада к вчерашнему вечеру даже не попадала в первую четверку в своей группе и не проходила в плей-офф, в то время как казахстанцы набрали 10 очков и держали лидерство после шести проведенных встреч.

Продолжает хромать и еще одна хоккейная держава, всегда приезжавшая на чемпионаты мира в качестве одного из фаворитов, — Швеция. У «Тре крунур» уже три поражения на нынешнем первенстве — от чехов, датчан и белорусов. Шесть очков после пяти матчей — не самый типичный результат для скандинавской сборной.

А вот немцы, наоборот, выглядят одними из претендентов на медали — Бундестим поступательно набирает статус не просто крепкого середняка, который может выстрелить от случая к случаю (как это было на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане), а именно топовой сборной, стабильно выступающей наравне с традиционными фаворитами — канадцами, шведами и американцами. И повторение финала корейской Олимпиады, где встретились сборная России и Германии, вполне возможно.

Нынешний чемпионат мира по хоккею уже получил статус самого интересного и непредсказуемого за последние два десятилетия. То ли еще будет.

Фото: fhr.ru

Швейцарцы легкой жизни нашим не дали — альпийская сборная может добраться до медалей

О том, что швейцарская сборная сильна как никогда в XXI веке, можно было рассудить еще по очным встречам с российской командой. В рамках Еврочелленджа швейцарцы легко расправились с командой Валерия Брагина — 3:1. Тогда все списали этот случай на подготовительный период: мол, наши и не старались, а только лишь нарабатывали связки.

Но нынешний турнир показывает, что альпийская сборная, прибавлявшая из года в год, достигла своего пика именно сейчас. Швейцарцы перед вчерашним матчем были главными конкурентами россиян за первое место в группе А. По три победы и по 9 очков команды имели перед очной встречей. Причем статистика у наших соперников была даже лучше. А уступила команда Патрика Фишера только лишь шведам (0:7).

По первому периоду было очевидно, что это далеко не андердог — альпийцы нагло шли вперед первым номером, первые минут пять-семь даже провели с позиции силы, много бросали и не подпускали к своим воротам. Более того, у российской команды ничего толком не выходило в атаке.

Позиционные атаки не удавались, как созидать в чужой зоне, наши хоккеисты будто не понимали, и вместо того чтобы наращивать давление, бежали меняться, будто бы у них уже нет сил на этой стадии турнира. В основном игра россиян строилась через борты — игры на пятаке не наблюдалось никакой.

Лишь в середине игры, за 8 минут до конца второго периода, у команды Валерия Брагина удался настоящий мощный «навал», когда после щелчка от синей линии в исполнении Игоря Ожиганова вратарь швейцарцев Рето Берра потерял клюшку, и защитникам приходилось ложиться под шайбу, чтобы спасти ворота от интенсивного обстрела.

В итоге за пять минут до конца второго отрезка матча Антону Бурдасову так надоели эти бесполезные шатания в чужой зоне, что он просто подобрал шайбу и решил сделать все сам. Форвард СКА пробежал с шайбой из своей зоны, миновал среднюю линию, вошел в чужую, по дуге обошел всю оборону Швейцарии и распечатал ворота Берры — 1:0.

А вот как дело было: большинство наше, но Бурдасову нужно только пару шагов сделать после входа в зону — и гол. Галимов — ассистировал. #SUIRUS #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/otBEMg9jyC — Хоккей России (@russiahockey) May 29, 2021



А пропустив в третьем периоде ответный, наши быстро отыгрались. Толчинский похоронил надежды швейцарцев. Сначала доиграл эпизод до конца — даже когда его уже повалили на лед, отдал передачу на пятак, сидя на льду, и она оказалась голевой — 2:1.



А через пару минут он уже красиво обыгрывал Берру и закладывал шайбу под перекладину.

3:1, Толчинскому показалось мало паса одной рукой — и он отозвался на передачу партнера. Но не остановился на этом! Смотрите в следующей серии продолжение. #SUIRUS #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/xdumx4ciEq — Хоккей России (@russiahockey) May 29, 2021



Выходит, что российская команда промучилась половину игры, а в конце концов игру сделал Сергей Толчинский. При этом самого ценного игрока финала Кубка Гагарина до последнего не хотели брать в состав сборной, а в итоге именно он вырвал важнейшую победу с прямым конкурентом.

Швейцарцам же не хватило психологии большой команды. Команда Фишера могла забрать этот матч, но не сумела довершить начатое, не поверив в свои силы.

Да, Швейцария выросла в игровом плане, но в психологическом это все еще команда-середняк. Тем не менее коллектив боевитый, так, глядишь, и на пьедестал поднимутся.

Воронков — главная молодая звезда России. Надо сохранить его в лиге

Наглый и пробивной казанский «барс» Дмитрий Воронков, который начинал нынешний сезон в качестве «подающего надежды» претендента на место в молодежной сборной, на вчерашний матч выходил в стартовом, ведущем звене.

Фото: fhr.ru

Более того, вышел он на позиции центрфорварда — то есть «мозга» ведущего звена национальной команды. Дмитрию, на секундочку, только 20 лет. Компанию ему составили опытные «армейцы» Максим Шалунов и Антон Слепышев.

Если обратить внимание на экипировку форварда, то можно увидеть, что он играет в специальной прозрачной защитной маске на все лицо. Дело в том, что Воронков приехал в сборную, несмотря на травму, которую получил в финальной серии Востока против «Авангарда»: Дмитрий буквально лицом заблокировал один из бросков — шайба попала в челюсть.



В матче со сборной Чехии он в своем узнаваемом стиле «закошмарил» соперника прессингом, спровоцировал потерю шайбы и помог забросить Барабанову.

3:2! Барабанов! Уже думалось, что атака захлебнулась, но тут шайба вернулась и нна — наш Саша тут как тут. #RUSCZE #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/VQ2W7BccES — Хоккей России (@russiahockey) May 21, 2021



Вчера результативными действиями хоккеист не отметился, но постоянно наседал на оборону сборной Швейцарии. В конце второго периода он едва не забил — спасла штанга.

Прямо сейчас мы с вами видим восхождение главной молодой звезды Континентальной лиги. Если удастся удержать парня еще хотя бы на два сезона — это будет большая победа для казанского менеджмента.