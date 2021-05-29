Музейщик и учитель из Казани покоряют вершины шоу-бизнеса в столице

Дуэт из Казани «Иван да Пава» вышел в финал конкурса «Новая звезда»

Фото: Максим Платонов

Научный сотрудник Национального музея РТ Павел Краснов и учитель из музыкальной школы №15 Сергей Иваненко участвуют в конкурсе «Новая звезда» который вот уже седьмой сезон проводит телеканал «Звезда». Буквально на днях музыканты уезжают на съемку финала конкурса в Москву. Скорее всего, увидеть передачу мы сможем летом. Но уже сегодня ребята рассказали «Реальному времени» о закулисье телешоу.

«Нам срочно нужны жены!»

— Павел, Сергей, вы в составе кавер-группы «Минхаузен» выступаете уже восемь лет. Как отнеслись ваши коллеги к созданию дуэта «Иван да Пава» и участию в телепроекте?

Сергей: — Дуэт стал очевидным результатом нашего с Павлом взаимодействия в составе группы. Нет, не для конкурса, это решение созрело раньше.

Павел: — Мы друг друга достаточно хорошо чувствуем, мы больше музыканты, чем, например, хозяйственники или администраторы. У остальных участников группы другие задачи — скорее, бытовые, на которые они часто отвлекаются. Нам вдвоем легче действовать, чтобы полностью погрузиться в музыку, нежели впятером.

С: — Мы вдвоем на самом деле два беспомощных человека, бытовые задачи нам тяжело решать, но приходится.

П: — Поэтому нам срочно нужны жены!

— Обиды, ревность были у ваших единомышленников? Помните, как в фильме «Богемская рапсодия»: «квины» обиделись на решение Меркьюри записать два сольных альбома.

П: — ребята нас искренне поддержали. У нас очень теплые отношения в группе. Нет такого, чтобы что-то скрывать. Да, сначала мы переживали: вот расскажем, поссоримся, а у нас и эта дуэтная история не получится. Но потом как-то все само собой получилось.

Мы друг друга достаточно хорошо чувствуем, мы больше музыканты, чем, например, хозяйственники или администраторы

Душевное прочтение против быстрой популярности

— В каком жанре вы поете?

С: — Задачей дуэта мы поставили перепевать русскоязычные песни разных лет в современной аранжировке, то есть занимались каверами в акустическом формате, хотели по-особенному преподносить русские песни. К моменту начала конкурса у нас уже было много наработок в этом отношении.

П: — В интервью телеканалу «Звезда» мы даже сказали, что при работе с хитами прошлых лет упор делаем не на музыку больше, а на слова, текст, на душевное прочтение. А молодежь нынче слушает тех музыкальных «сказочных» персонажей, не будем перечислять, которые регрессируют, на мой взгляд. То есть приобретают популярность, сознательно упрощают музыку и тексты.

С: — Это такая быстрая популярность. Народ ведь скорее клюет на то, к чему легче пройти — это если изначально у человека нет интеллектуальной базы, планки, ниже которой опуститься просто недопустимо. То есть, если человек никакими мыслями и вкусовыми особенностями не обременен — он, скорее всего, будет слушать то, что попроще. Мы же выбираем то, что нам нравится.

П: — Пусть у нас более узкая целевая аудитория, но зато — более теплая, что ли. Я вообще считаю, что инновационный прогресс в музыке вредит ей — когда машины пишут по нескольку десятков «произведений» в день. Мол, одна из сотни да выстрелит. Раньше же песни писались через переживания автора, с пониманием, долго. Соответственно, и восприятие их было сильнее.

Задачей дуэта мы поставили перепевать русскоязычные песни разных лет в современной аранжировке, то есть занимались каверами в акустическом формате, хотели по-особенному преподносить русские песни

Легко ли попасть в телевизор

— Как вы восприняли выход в финал? Вы ждали победы?

С: — Это была неожиданная новость. Паша мне позвонил: «Ты знаешь, знаешь?». Вообще ведь не верили, что нашу заявку даже на участие в конкурсе отберут. Мы впервые участвуем в конкурсе такого уровня. Наше представление о подобном проекте было несколько наивным: ну как можно просто так попасть на федеральный канал?

П: — Думается, что тот, кто попал в телевизор, выше тебя априори. Но когда погружаешься в эту атмосферу, видишь всю подноготную: это такие же простые люди, как и ты, они так же волнуются. Но когда они появляются в кадре, тут уже видна работа многих специалистов, оператора, стилистов — большая команда стоит за спиной, много людей, которые сделают тебя красивым.

— Говоря о каверах: с авторскими правами не было у вас проблем?

С: — Недавно наши коллеги, Олег Сидоров и Нэнси, столкнулись с чем-то подобным на Ютьюбе — они тоже делали каверы, и их видео заблокировали.

П: — Но, если вы могли заметить, многие исполнители, если перепевают чужие песни на концертах, обязательно делают свою аранжировку. Музыкальная часть меняется. Мы делаем то же — в Ютьюбе выкладываем полноценные клипы в своей обработке, так что претензий у правообладателей быть не должно. Это, скорее, смежные авторские права. И, кстати, каждому исполнителю отдаем дань.

«Мы дружили, а не стекло подсыпали друг другу»

— Получается, что это и есть ваша задача — напомнить о хорошем, но забытом. Расскажите, что же происходит за сценой, перед выходом к камерам и жюри?

С: — Люди изначально приезжают яркие.

П: — Мы с Сергеем работаем в бюджетных организациях, не совсем свободные художники, нужно быть в рамках. А там все люди полностью погруженные в творчество, они сами себе принадлежат и на себя же работают. Кстати, если «Иван да Пава» сократить, то получится ИП — думаю, со временем мы и откроем свое ИП. За кулисами все волнуются. Там много специалистов работают над психологической поддержкой участников, наготове фониатры. На первый взгляд, может показаться, что все они просто отрабатывают свои часы. Но поверьте, в этом проекте у нас сформировался дружеский коллектив.

— То есть соперничества, подсыпания битого стекла в обувь не было?

П: — Интересно, что когда варишься в этой каше, нет ощущения стыда, что обсмеют или не то подумают. Поддержка идет даже не от самих организаторов, а от других конкурсантов. А среди них порядка 25% участвовало в «Голосе» или других телепроектах. Мы новичками были, но не чувствовали этого.

Интересно, что когда варишься в этой каше, нет ощущения стыда, что обсмеют или не то подумают. Поддержка идет даже не от самих организаторов, а от других конкурсантов

Комментарий от «Дорожного радио» и ремарка Зары

— Сколько участников полуфинала вышли в финал «Новой звезды»?

С: — Где-то треть, примерно 30 из 92 участников.

— В жюри конкурса — именитые люди: председатель Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Зара, Юлия Савичева и Роман Емельянов, продюсер «Дорожного радио». Как к вам отнеслись?

П: — Роман Емельянов сказал, что мы ему понравились, мы исполняли тогда песню «Кустурица», и он очень бы хотел услышать нашу авторскую музыку.

С: — Но больше всего нас хвалили женщины. Юлия Савичева, например, сказала, что мы «очень выпуклые личности». Вот такой термин подобрала, нас теперь так и называют.

П: — Максим Дунаевский — единственный из членов жюри, который не высказался, но сидел, потирая руки и посматривая на нас проницательным взглядом. Вообще, все члены жюри обычно не высказываются после каждого выступления — редко, когда четверо скажут. Кстати, с нами так и было. Зара сказала о нашей работе с залом: если зритель отзывается на неизвестного ему до этого исполнителя, это говорит о многом. В нашем случае энергия от зрителя шла. Сам ведущий, Оскар Кучера, очень уместно комментирует. Подбадривает, но с сарказмом. Нельзя забывать, что конкурс — это шоу с элементами лотереи.

— Что сказал Юрий Николаев?

П: — Вот такой папа настоящий, для всех. В гримерке перед выступлением к каждому артисту подошел, для всех у него теплые слова нашлись. Многие, и я в том числе, помнят его по «Утренней почте», «Утренней звезде» — у него большой опыт работы с начинающими артистами. Чувствуется его сопереживание и поддержка.

Больше всего нас хвалили женщины. Юлия Савичева, например, сказала, что мы «очень выпуклые личности». Вот такой термин подобрала, нас теперь так и называют

Что нужно для победы

— Когда выходите на сцену, какие чувства преобладают: волнение или кайф от происходящего?

С: — Нет смысла выходить к зрителю, чтобы трястись там от страха.

П: — За 5 минут до выхода на сцену было такое жуткое волнение, я почти два литра воды выпил. А потом, когда номер закончился и члены жюри нам улыбнулись в ответ на поклон — я вообще больше ничего не помню!

— Вы почувствовали себя популярными после передачи?

П: — Да не особо. Интересно как поддерживают своих участников в разных регионах. Была певица из Бурятии, так под ее выступлением в соцсетях было больше тысячи комментариев. Они похожи в основном: «Бурятия, вперед!». А под нашим — порядка 10. Если в половине из них пишут: «Молодцы», то вторая часть говорит: «А у нас в Казани есть певцы лучше, они поют на татарском». Но чтобы выиграть в Москве, можно отталкиваться от этнических мотивов, но слова должны быть понятны всем.

Думается, что тот, кто попал в телевизор, выше тебя априори. Но когда погружаешься в эту атмосферу, видишь всю подноготную: это такие же простые люди, как и ты, они так же волнуются

Шляпа и оправа очков

— Полуфинал проходил 11 дней. А на сколько вы уезжаете в этот раз, за победой?

С: — Тоже примерно столько времени займет поездка. Долго — потому что это и репетиции, съемки, работает хореограф с нами.

П: — И заметьте, какой жест со стороны организаторов — дорога, питание и проживание, полностью за их счет. Это очень подкупает и располагает. Открою свой личный секрет. Это была моя вторая поездка в столицу. В первый раз остался полный негатив, мне довелось увидеть, как столица меняет людей, причесывает их, что ли, под себя. Они теряют свою индивидуальность и становятся одинаковыми, пафосными что ли… Вдобавок мы жили в хостеле, рядом — семьи с детьми. В этот раз я увидел Москву из окон четырехзвездочного отеля, плюс полностью был погружен в творческую атмосферу. Понятно, что отношение к городу у меня кардинально поменялось

С: — А я вообще привык к переменам и переездам. Я родился в Житомире, родители решили переехать в Казань еще до грустных событий на Украине, потому что здесь жила моя бабушка. Кстати, какое-то время я жил в Южной Америке, в Эквадоре. Возможно, поэтому сегодня выбрал стиль вестерн. У нас даже есть песня-речевочка по этому поводу: «Это Иван, а рядом с ним Пава. У Ивана дело в шляпе, а у Павы оправа».

У нас даже есть песня-речевочка по этому поводу: «Это Иван, а рядом с ним Пава. У Ивана дело в шляпе, а у Павы оправа»

После «Кустурицы» — новая песня

— Я так понимаю, в финале мы снова вас увидим в шляпе и с гитарой. Какую песню вы исполните?

П: — Это пока секрет, по условиям конкурса, мы не имеем права разглашать такую информацию. Но можете уже понять конечно, что это будет песня на русском языке, она новая, авторская, не кавер. Это совместный труд с Москвой. Нам прислали композицию, и хотя она не понравилась нам сначала, Сережа (он у нас мастер аранжировок) перелопатил ее изрядно. Были споры, переговоры — в итоге песня выйдет в нашей аранжировке, но с добавлением некоторых идей, которые предложили москвичи.

С: — Это философская песня, с глубокой идеей, но воплощенная легко. Кому надо — тот услышит в ней нечто свое.

P.S. Сегодня, 29 мая, музыканты уехали в Москву, где сразу же начинаются съемки. По предварительным прогнозам, увидеть шоу на телеканале «Звезда» мы сможем в середине июня.