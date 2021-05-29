«Можно заработать до 60 тысяч в месяц»: куда трудоустроить школьника на лето

Гайд по организации временной занятости для своего чада

Близится летний период, когда неплохо подзаработать на временной работе могут даже 14-летние дети. «Реальное время» выясняет, куда могут трудоустроиться подростки в Татарстане, на какой доход они могут рассчитывать и что необходимо будет сделать родителям перед тем, как отправить чадо «в люди».

Не только зарплата, но и матпомощь от государства

В 2021 году через Центры занятости населения планируется устроить на работу 14,5 тысячи татарстанских подростков. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана. На эти цели выделено более 31 млн рублей — эти деньги направляются на выплату материальной поддержки детям, которые будут устраиваться на работу через центры занятости. Ведь подросткам, трудоустроенным таким образом, будет платить деньги не только работодатель — они получат еще и материальную поддержку, 2250 рублей за каждый отработанный месяц.

«Во временном трудоустройстве в летний период в Татарстане ежегодно принимают участие в среднем более 10 тысяч подростков, — сообщили нашему изданию в Минтруда РТ. — Лишь 2020 год, в том числе ограничения, связанные с COVID-19, внесли свои корректировки в процесс. Всего за прошедший год было трудоустроено 7 324 подростков, что на 46 процентов ниже показателя 2019 года (15 809 подростков)».

В Минтруда РТ считают, что занятость подростков в свободное от учебы время способствует профилактике беспризорности, безнадзорности, наркомании, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции среди несовершеннолетних и совершаемым ими правонарушениям. А еще такая возможность становится большой поддержкой для подростков из малоимущих семей. Временная трудовая занятость несовершеннолетних, как считают в министерстве, имеет социально полезную значимость и отчасти решает важные задачи профориентации, самоопределения, адаптации личности в обществе и на рынке труда.

Детей в республике устраивают на работу по разным программам: где-то их берут на свободные места, где они могут работать. А часть подростков отправляют работать в рамках целевых мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014—2025 годы». Как подчеркнули в Минтруда РТ, приоритеты при трудоустройстве отдаются несовершеннолетним, особо нуждающимся в социальной защите, и подросткам, относящимся к группе риска.

Чаще всего подростки в Татарстане устраиваются на подсобные работы при ремонте и благоустройстве школ, спортплощадок. Фото: pomorie.ru

Кем могут работать дети и где?

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, работодатель должен платить школьнику не меньше, чем МРОТ, пропорционально отработанному времени. А если подросток выполняет сдельную работу — его труд оплачивается по установленным сдельным расценкам.

Чаще всего подростки в Татарстане устраиваются на подсобные работы при ремонте и благоустройстве школ, спортплощадок, благоустройстве и озеленении городов и населенных пунктов, на экологические работы (очистка берегов водоемов, лесов, придорожных лесополос от мусора), подсобные работы в сельском хозяйстве (посадка, прополка, выращивание и сбор сельскохозяйственных культур), подсобные работы на промышленных предприятиях, в зоопарке, а также работы, связанные с содержанием в надлежащем порядке памятников культуры, мемориалов и т. п.

Популярна работа курьера: например, на информационном портале «Работа в России» по запросу «Работа для несовершеннолетних» работодатель «Партнер-рекрутер сервиса Яндекс.Еда» предоставляет десяток таких вакансий. Но чаще всего по госпрограммам подростки летом подрабатывают в своих же школах — в трудовых бригадах. Платят там порядка 10 тысяч рублей в месяц (за 4-часовой рабочий день).

В Минтруде РТ «Реальному времени» предоставили и перечень муниципальных образований и работодателей РТ, на территории которых заключены в настоящее время договоры на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Например, в Казани это: МАОУ «Лицей №146 «Ресурс», «Средне-Волжское экспертное бюро», Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм», МУП «Городское благоустройство», МАДОУ «Детский сад №366» и ГАУЗ «Клиника медицинского университета». В муниципальных районах вакансии подросткам, как правило предлагают работу в различных КФХ и сельских подворьях, исполкомах, социальных учреждениях, а в Елабуге школьников на работу готов принять даже местный мясоконсервный комбинат.

«Яндекс.Еда» предоставляет десяток вакансий для несовершеннолетних. Фото: eda-yandex.su

«Школьников на работу мы берем с социально-ориентированными целями»

Как рассказали «Реальному времени» в администрации Зеленодольского района, на участие в программе временного трудоустройства подростков заявились 10 предприятий и организаций — они готовы принять на работу 182 школьника. Так, АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» возьмет сразу 60 подростков на летнюю подработку, АО «ПОЗИС» примет полсотни юных работников, ГБУ «Зеленодольский опытный лесхоз» — 30 человек.

Генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов отмечает, что судостроительная сфера, даже при постоянной модернизации оборудования и техники, достаточно опасна при несоблюдении требований техники безопасности, поэтому трудоустройство школьников на предприятия ограничено.

— Но, несмотря на специфику производства, на наших предприятиях уже сложилась хорошая традиция на период летних каникул брать на работу школьников с 14 лет. Они трудоустраиваются рабочими по благоустройству территории, работают в соответствии с Трудовым кодексом определенное количество часов в день в зависимости от возраста, — говорит он. — Школьников на работу мы берем не в связи с производственной необходимостью, а скорее с социально-ориентированными целями приобщения подростков к трудовой деятельности, обеспечения занятости детей в летний период и профилактике безнадзорности. Стоит отметить, что эти школьники после окончания школы, колледжа или вуза часто приходят на работу на то же предприятие, где когда-то работали летом во время учебы. Дети проникаются атмосферой завода и выбирают судостроение своим профессиональным делом.



Роза Гарипова, заместитель генерального директора по качеству АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», тоже выражает надежду на то, что школьники, которые приходят на ЗМК на летнюю подработку, впоследствии могут сюда вернуться на постоянную работу:

— Ежегодно Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат берет на работу школьников и выпускников в возрасте от 14 до 18 лет на время летних каникул. В свободное от учебы время они с удовольствием работают рядом со своими родителями. Как правило, это дети и внуки работников комбината. Программа реализуется на всех трех производственных площадках АО «ЗМК». Для детей это первый серьезный и при этом увлекательный опыт трудовой деятельности, который может помочь в процессе становления личности, закалить характер и подготовить их ко взрослой жизни. К тому же это неплохое подспорье для семейного бюджета или возможность самостоятельно накопить на то, о чем уже давно мечтали — с учетом неполного рабочего дня школьники получают 15 400 рублей в месяц. Мы рады, что программа пользуется популярностью и надеемся, что она поможет создать новые трудовые династии на нашем предприятии.



Как устроиться и есть ли ограничения

Детей на летнюю подработку принимают по договорам, которые центры занятости заключают непосредственно с работодателями. По информации Минтруда РТ, в настоящее время заключены договоры на организацию временного трудоустройства с 44 работодателями на территории 16 муниципальных образований республики (Азнакаево, Аксубаево, Алексеево, Альметьевск, Бавлы, Дрожжаное, Елабуга, Зеленодольск, Казань, Кайбицы, Лениногорск, Муслюмово, Набережные Челны, Нурлат, Рыбная Слобода, Чистополь). Планируется заключить такие договоры еще с 503 работодателями республики.

В соответствии со статьей 63 ТК РФ, трудовой договор можно заключить с подростком, как только ему уже исполнилось 16 лет. Если ребенок младше (но ему уже исполнилось 14 лет), то с ним договор заключается только с согласия одного из родителей (или попечителя, или представителя от органов опеки и попечительства). Работа должна относиться к категории легкого труда, которая не причинит вреда здоровью.

Чтобы оформить на работу подростка, нужны следующие документы:

паспорт, трудовая книжка (если она уже есть), СНИЛС, справка по результатам медосмотра,

если ребенку от 14 до 15 лет включительно — согласие одного из родителей на работу, или согласие органа опеки и попечительства, если у вас мальчик 16—18 лет — документы воинского учета (при наличии), если договор заключается впервые, то организация обязана оформить подростку трудовую книжку и свидетельство государственного пенсионного страхования.

ТК РФ — в частности, статья 265 — запрещает несовершеннолетним работать там, где складываются вредные и опасные условия труда, на подземных работах. Им нельзя носить тяжести, которые превышают установленные для них предельные нормы. А еще недопустимо использовать их труд на работах, выполнение которых может причинить вред их нравственному развитию и здоровью: игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами, материалами эротического содержания.

Продолжительность рабочего времени подростков в соответствии со статьями 92 и 94 ТК РФ устанавливается:

для работников до 16 лет — не более 24 часов в неделю,

для работников в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать для работников:

в возрасте от 14 до 15 лет — 4 часа,

в возрасте от 15 до 16 лет — 5 часов,

в возрасте от 16 до 18 лет — 7 часов.

«Горводзеленхоз» на три летних месяца предлагает подросткам порядка 50-60 вакансий по специальности «рабочий зеленого строительства». Фото: kzn.ru

«В месяц подростки могут спокойно заработать до 60 тысяч рублей»



В отделе кадров МУП трест «Горводзеленхоз» «Реальному времени» сообщили, что на три летних месяца предлагают подросткам порядка 50—60 вакансий по специальности «рабочий зеленого строительства». В обязанности входит прополка цветов, посадка и прополка многолетников на грядках, уборка территорий от случайного мусора, укрытие парников, черенкование в открытом грунте. До начала работы юные сотрудники проходят инструктаж, в том числе по охране труда. В процессе подростков сопровождают наставники — опытные мастера, которые показывают и объясняют, как и что делать.

В «Средне-Волжском экспертном бюро» (оказывает аудиторские услуги) «Реальному времени» сообщили, что предоставляют лишь одну вакансию для несовершеннолетних — уборщик производственных помещений. Причем она уже занята 15-летним подростком. Информацию о зарплате на этой должности директор бюро раскрывать не стал.

А вот совладелец агропредприятий по выращиванию ягод и овощей в Альметьевском и Зеленодольском районах «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков посулил солидный заработок подросткам:

— Мы готовы принять на работу до 100 человек в возрасте от 16 лет. У нас общежитие, можем предоставить его бесплатно. Мы предлагаем работу по сбору клубники, смородины — в месяц подростки могут спокойно заработать до 60 тысяч рублей.

Ильдар Ситдиков посулил солидный заработок подросткам. Фото: zpravda.ru

Круглогодичные «рабочие бригады» в 146-м лицее

МАОУ «Лицей №146 «Ресурс» — еще одна организация, предоставляющая вакансии подсобного рабочего для подростков через центры занятости населения. Как рассказала «Реальному времени» замдиректора лицея по инновациям Кристина Дардымова, ежегодно в лицее формируют так называемые «рабочие бригады». Их участниками могут стать 32 человека, правда, лишь из числа учащихся 146-го лицея, начиная с 14-летнего возраста.

— Мы заключаем договор о сотрудничестве между центром занятости населения и нашим образовательным учреждением. Соответственно, почасовая оплата работы идет с обеих сторон. В среднем лицеисты зарабатывают 3,5 тысячи рублей в месяц из расчета, что они работают один час в день, — рассказала Дардымова. — Мы привлекаем лицеистов на мелкие работы — прибраться на территории, вынести мусор, привезти учебники, а зимой — на уборку снега. Ежегодно на базу нашего лицея привозят методические пособия «Разговор о правильном питании» для всего города. «Рабочая бригада» помогает нам при разгрузке, раздаче этих пособий.

По словам замдиректора лицея, «рабочие бригады» работают не только летом, но и весь год. И если школьник работает час в день — это не отвлекает его от занятий и кружков во время учебного года.

В лицее №146 ежегодно формируют так называемые «рабочие бригады». Фото: magarif-uku.ru

Дардымова говорит, что среди лицеистов много желающих подзаработать и стать членом «рабочих бригад», так что некоторые подходят и записываются в них заранее на будущий учебный год. Среди работников есть не только юноши, но и девушки — они составляют примерно 1/3 от численности бригад. Основной костяк — ученики 8-х и 9-х классов, потому что в последних классах лицеисты больше озабочены учебой и успешной сдачей ЕГЭ. Обязательное условие — согласие родителей и медицинское разрешение (проходит ли по группе здоровья).

— Дети замотивированы стать участниками «рабочих бригад». Они понимают, что это оплачиваемый труд, — говорит наша собеседница.

«Как муравьи разбежались по стадиону»

Основатель и руководитель рекламного агентства Казани VIVAT Ольга Глухова рассказывает, что ресурсы агентства часто связаны с организацией промоакций и мероприятий. На них могут работать и школьники в возрастной категории 14+.

— Мы, конечно, даем им возможность подработать: как на платной основе — промоутерами, помощниками, так и иногда на бесплатной основе в качестве волонтеров, за подарки. Например, мы проводили 2 года подряд для спортивной компании фитнес-фестиваль «Стань человеком». Там работали и школьники — как на платной основе с оплатой за промо-час, так и сотня волонтеров — им за день работы компания подарила классные кроссовки, — рассказывает Глухова «Реальному времени».



Количество привлекаемых к работе школьников зависит от загрузки BTL-отдела:

— К сожалению, пандемия COVID-19 еще чувствуется, и прилично. Загрузка отдела еще не вернулась к объемам 2018—2019-го. Мы бы с удовольствием привлекали ребят. Ждем, когда отменят ограничения по пандемии.

Собеседница нашего издания вспоминает классную историю, связанную со Всемирной Универсиадой-2013 в Казани:

— Мы брендировали стадион, тогда еще «Казань Арену». Нужно было забрендировать 45 тысяч кресел. Привлекли ребят школьного возраста. Они как муравьи разбежались по стадиону, и за 3 дня мы все сделали. Нас благодарили и вспоминали потом...

По словам Глуховой, для привлечения школьников к работе необходим паспорт и разрешение от родителей.

— Разрешение важно, потому что иногда при заключении договора может выясниться, что дети получают социальные пособия или пенсии. В этом случае он может лишиться пособия, — поясняет она.

«Подростки более ответственно относятся к своей работе»

Обеими руками за привлечение подростков к работе голосуют рестораторы Казани, утверждает исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова.

— Главное — чтобы у ребят было согласие от родителей. Они будут работать по 4 часа, без нарушения их трудовых прав, — пояснила она в беседе с «Реальным временем». — Обычно поначалу подростков берут на позиции помощника официанта, а потом уже — и официанта. В прошлом году после пандемии был наплыв посетителей, и школьники нас очень выручили — в основном мы привлекли 15-летних ребят. Сначала они убирали посуду, встречали гостей. Потом они вникали во все вопросы как официанты и показали очень искренний и хороший сервис.



Довольна работой подростков руководитель и основатель кафе-бара IQ на Баумана Лиля Шайдуллина. По словам собеседницы «Реального времени», обычно в летний период она привлекает к работе в качестве официанта двух-трех школьников, причем не младше 17 лет. От родителей просят предоставить разрешительное письмо.

— Мы работаем до ночи и с алкоголем. Поэтому работа подростков-официантов распланирована таким образом, чтобы они не касались алкоголя. Нам нравится работать со школьниками. Они более ответственно относятся к своей работе, отличаются включенностью в работу, мотивированностью, лояльностью к организации. Они менее требовательны к работодателям. Более взрослый контингент ребят, приходящих на должность официанта, может опоздать, не выйти в смену. Со школьниками такого не бывает. Одна школьница пришла к нам прошлым летом и осталась у нас на весь год, параллельно учась в 11-м классе. Она выходила на работу только в выходные дни. Сейчас они ушла в административный отпуск сдавать ЕГЭ. Девушка говорила, что работа у нас для нее сродни смене вида деятельности и отдыху от текущей жизни, — отмечает собеседница.



Как говорит Шайдуллина, оплата труда официанта зависит от нескольких факторов — выполнения различных количественных и качественных показателей. В среднем оплата составляет 120—130 рублей в час и не зависит от возраста сотрудника.

