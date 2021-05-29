Что изменится для бизнеса в июне: запрет экспорта гречки, рост нефтяных пошлин, обязательная маркировка сыра
Сильнее всего пострадают с началом лета компании в сфере АПК, производители топлива и грузоперевозчики
С 1 июня 2021 года просветительские мероприятия начнут проверять на экстремизм, гречку запретят продавать на экспорт, а YouTube станет собирать налоги с российских видеоблогеров. «Реальное время» собирает всю информацию о том, что изменится для бизнеса в России с 1 июня и по какой отрасли новшества ударят сильнее. Под ударом окажутся в июне фермеры и агрокомплексы (в итоге сахар, сыр и мороженое могут подорожать), нефтяники и производители топлива, многие грузоперевозчики, привозящие товары из Москвы (там фактически «закрывают» МКАД), и даже судостроители, которым сложнее станет доказывать российскую локализацию кораблей. В выигрыше — туристический бизнес (благодаря продлению туристического кешбэка). Эти и другие июньские новеллы — в нашем традиционном обзоре.
- Закон о просветительской деятельности
С 1 июня должен вступить в силу наделавший много шума закон о просветительской деятельности. В Госдуме уверены, что введение понятия «просветительская деятельность», а особенно создания препятствий для ее осуществления, в конечном счете оградит россиян, особенно учащихся школ и студентов, от «антироссийской пропаганды», поданной под видом просветительской деятельности.
Противники закона считают, что он скорее создаст препятствия для работы многих преподавателей. Они ссылаются на слишком широкое толкование определения «просветительской деятельности» как «образовательной деятельности за рамками официальных образовательных программ».
Против законопроекта выступил даже президиум РАН. Более 1 000 ученых, создателей и руководителей независимых просветительских проектов, заявили о фактическом введении цензуры и ограничении свободы слова. Закон, кстати, коснется и юрлиц с индивидуальными предпринимателями, которые по новому закону формально тоже могут осуществлять просветительскую деятельность, но только не разжигая «социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ».
- Сахар может вырасти в цене
1 июня 2021 года завершается «заморозка цен» на сахар. И не исключено, что «белая смерть» может резко подорожать. Напомним, соглашение о стабилизации цен на сахар-песок 30 марта продлили до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. Такое постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Речь шла о специальных договорах, которые Минсельхоз и Минпромторг заключили с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Они зафиксировали стоимость 1 килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла — на уровне 95 и 110 рублей, соответственно. Срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля, «что могло привести к удорожанию этих продуктов», объяснили тогда в правительстве. Теперь заморозку не продлят, об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Чиновники считают, что соглашение отвечало «комплексу мер по снижению цен на продовольствие, разработанных правительством по поручению Владимира Путина. Так, были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, «усовершенствована система мониторинга цен». Для оперативного реагирования на ситуацию также была сформирована межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Впрочем, наблюдатели на рынках полагают, что производителям «мягко посоветовали» держать цены на сахар-песок хотя бы до осени, когда должны состояться выборы в Госдуму, дабы не «будоражить граждан» ростом цен.
- Экспорт гречки ограничат до конца лета
Еще один удар по АПК правительство РФ фактически нанесло своим запретом (хотя и временным) на экспорт гречихи, крупы грубого помола из нее и обрушенного гречневого зерна. Он вводится 5 июня 2021 года и будет действовать по 31 августа 2021 года, как следует из постановления правительства РФ.
Этот запрет тоже вводится из благих побуждений — чтобы ограничить рост цен на гречку. Официально с этой инициативой выступил Минсельхоз РФ в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию — «в целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен».
Напомним, еще с ноября прошлого года отмечается «существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры». Как следствие, снижение предложения гречки на внутреннем рынке толкало цены на нее вверх. Помимо банального запрета на экспорт, в Минсельхозе собирались этим летом расширить площадь посевных площадей под основными крупяными культурами.
- YouTube включит всем рекламу и начнет собирать налоги с видеоблогеров
YouTube с 1 июня начнет крутить рекламу во всех видеороликах. Информация об этом должна будет появиться (собственно, уже появилась) в обновленных условиях использования видеохостинга. Сервис в итоге станет монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе: при этом владельцы каналов ничего не заработают, весь заработок с рекламы пойдет YouTube.
Теперь авторы роликов не смогут принудительно отключить рекламу во всех своих видео, чтобы зрители ее не видели. А вот тех, кто получает деньги на YouTube — то есть зарабатывает на своих видеороликах — обяжут предоставлять налоговую отчетность через портал Google AdSense.
В США подобные правила действуют уже полгода. Google решил ввести обязательный налог для всех пользователей сервиса YouTube, и платить его автоматически будут все авторы какого-либо контента (то есть все видеоблогеры). Деньги будут автоматически изыматься от общего дохода. YouTube будет удерживать до 24% выручки авторов контента за пределами США.
В России пользователь обязан будет предоставить Google определенные данные, включая ИНН: в этом случае компания не будет удерживать налоги, так как между Россией и США действует договор, исключающий двойное налогообложение.
- Экспортная пошлина на нефть повысится
Вниманию нефтяников: экспортная пошлина на нефть в России с 1 июня повысится на $3,9 и составит уже $58,8 за тонну (сейчас — $54,9 за тонну). При этом средняя цена на нефть Urals с 15 апреля по 14 мая составила $ 65,46 за баррель, или $477,8 за тонну.
С 1 июня повысятся также пошлины на светлые нефтепродукты и масла, до $17,6 за тонну, на темные — до $58,8. Пошлина на экспорт товарного бензина будет на уровне $17,6, прямогонного — $32,3 за тонну. Пошлины на сжиженный газ и сжиженный углеводородный газ составят $0, на кокс — $3,8 за тонну.
- Нефтяников заставят отправлять часть топлива на биржу для независимых АЗС
Еще одна неприятная новость для нефтяников: стабилизация цен на топливо. Постановление, которое, вроде бы, должно позволить сдерживать инфляцию цен на него, приняли еще 29 апреля 2021 года.
В силу оно вступило месяц спустя, но распространяться будет только на те правоотношения, что возникли уже с 1 июня 2021 года. Отныне крупные российские нефтекомпании обязаны будут отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Это, по мнению авторов постановления, позволит исключить монополизацию рынка.
По мнению правительства, меры по реализации бензина и дизеля на биржевых торгах позволят избежать резких скачков цен. Дело в том, что многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС, что повышает риски монопольного ценообразования. Коснется новая норма заводов, которые перерабатывают более 15 млн тонн в год. Нефтяники должны будут планировать объем реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед и поставлять бензин и дизельное топливо не реже, чем раз в пять торговых дней или в течение 30 дней до начала ремонтов НПЗ.
- Сыр и мороженое могут подорожать: их производителей заставят маркировать продукцию
С началом лета вводится обязательная маркировка молока и молочной продукции — в частности, сыра и мороженого. Напомним, переходный период начался еще 20 января 2021 года, а 1 июня все производители обязаны будут маркировать свои сыры и разнообразные виды мороженого кодами DataMatrix. При этом, считают эксперты, бизнес может столкнуться с некоторыми трудностями.
Помимо обязательной передачи сведений о маркировке в ГИС МТ, производители и импортеры должны пройти регистрацию в «Честном ЗНАКе» и описать продукты в Национальном каталоге или напрямую в Ассоциации GS1 рус. А значит, на предприятии обязательно должны быть настроены бизнес-процессы, связанные с маркировкой, и закуплено специализированное оборудование. Это неизбежно ударит по себестоимости (и, вероятно, скажется на удорожании этих продуктов).
Особенно надо иметь в виду, что маркировать сыры должны будут и фермеры, и крестьянские хозяйства. Чиновники, впрочем, настаивают на том, что «обязательная маркировка молочной продукции поможет увеличить прибыль легальных изготовителей, а также убережет жителей России от вредного и опасного суррогата». А в Минсельхозе «не прогнозируют повышения стоимости или дефицит сыров и мороженого».
Хотя производители мороженого, несмотря на прогнозы чиновников, уже предупредили о возможном дефиците мороженого из-за обязательной маркировки. Отметим, что в государственной системе маркировки зарегистрировались более 500 тыс. участников, из которых более 300 тыс. (около 60%) — это индивидуальные предприниматели (ИП).
- Фермеров и агрокомплексы обяжут предупреждать об обработке полей химикатами
1 июня вступает в силу закон о пчеловодстве, который должен будет отрегулировать механизмы господдержки отрасли, борьбы с фальсификатом и ввести «защитные механизмы для предотвращения отравления пчел химикатами».
Что характерно, поводом для разработки закона стала массовая гибель пчел в ряде регионов летом 2019 года, в том числе и в Татарстане. Теперь сельхозпроизводители должны будут в определенные сроки оповещать владельцев пасек об обработке полей химикатами — «не позднее, чем за 3 дня». Сначала депутаты вообще хотели ввести прямую норму о запрете на применение пестицидов и агрохимикатов первого класса опасности, но в итоге не стали этого делать.
- Туристический кешбэк в июне продлят до августа
В июне изменятся параметры программы туристического кешбэка, которая позволяет — в теории — получить компенсации до 20% расходов за туризм внутри России (действовать будет до конца 2021 года, должно поспособствовать выживанию отрасли после катастрофического коронавирусного 2020-го).
Первоначально программа должна была закончиться 15 июня 2021 года — то есть, собственно, в разгар туристического сезона. Отметим также, что до 10 июня сезонные коэффициенты для плацкартных билетов составят 5%, с 11 по 17 июня — 10%, с 18 июня и до конца лета — 20%. По данным на 25 мая, программой туристического кешбэка воспользовался уже 1 миллион россиян, которым вернули в общей сложности около 4 млрд рублей.
В период летних каникул предусмотрено и возмещение расходов людям, которые приобретали путевки для организации отдыха и оздоровления детей (более 37 тысяч детских лагерей откроются тоже с 1 июня): родители смогут вернуть до 50% от стоимости путевки в детский лагерь, «но не более 20 тысяч рублей». В программе участвуют как государственные, так и коммерческие организаторы детского отдыха.
Кстати, для туристов: с 1 июня откроет свои сухопутные границы после карантина Грузия, а визовые центры Германии в РФ 1 июня начнут прием заявлений на шенгенскую визу.
- Внимание зеленодольским судостроителям: локализацию судов будут проверять по-новому
С 1 июня российские власти начнут по-новому оценивать локализацию строящихся в России судов: правительство уже утвердило балльную оценку локализации в судостроении, что должно подстегнуть отечественное производство и удешевить продукцию.
Согласно постановлению правительства, которое вступит в силу с июня 2021 каждая категория компонентов судна и производимых операций будет оценена в определенное количество баллов, пропорционально стоимости и сложности оборудования. По сумме баллов можно будет судить, может ли готовый продукт быть признан российским. До сих пор локализация в судостроении считалась, исходя из массовой доли комплектующих российского производства.
- Грузоперевозчикам, работающим из Москвы, станет сложнее: проезд по МКАД ограничат
Грузовикам массой от 3,5 тонны запретят проезд в пределах МКАД с 15 июня. Ранее власти Москвы отложили введение ограничения после жалоб бизнеса: предприниматели жаловались, что не успевают оформить пропуска.
Теперь же таким грузовикам разрешат проезжать транзитом только по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и «бетонкам» А-107 и А-108. В Дептрансе Москвы считают, что новые правила позволят снизить число грузовиков на МКАД на 15%, а число аварий — на 20%. В феврале власти уже запретили движение транзитных грузовиков массой более 12 тонн без пропусков в пределах МКАД.
Бизнес заявил в ответ, что ЦКАД не готова к приему грузового транспорта, «поскольку там идет строительство, не хватает развязок, съездов и инфраструктуры». Все это, в свою очередь, вызовет рост затрат на перевозку, и повлияет на конечную стоимость товаров. Зе забываем, что Москва — один из ключевых логистических пунктов для многих региональных продавцов.
- «Симки» нельзя будет купить вне салонов связи
С 1 июня вступают в силу поправки в закон «О связи»: теперь SIM-карты нельзя будет купить вне специальных салонов. Кроме того, при покупке карты россияне будут должны отныне заключать договор и предъявить при этом оригинал паспорта или другого удостоверения личности.
Продажа SIM-карт в непредназначенных для этого местах будет наказываться административной ответственностью. Напомним, еще в апреле 2019 года правительство отправило на доработку законопроект, запрещающий продажу сим-карт на улицах и в интернете, в обход официальных операторов связи.
- Упрощенное начисление пенсий отменят
С 1 июня отменяется упрощенный порядок начисления пособий и пенсий, введенный из-за пандемии коронавируса. С начала лета Пенсионный фонд вернется к привычному очному формату работы с документами.
Кроме того, с 1 июня будут повышены пенсионные выплаты для россиян старше 80 лет. Для таких пенсионеров прибавка составит 6 тысяч 44 рубля в месяц.
- Новые штрафы для водителей
С начала июня 2021 года автолюбителей начнут штрафовать за использование шин не по сезону. Нельзя будет ездить на зимних шинах летом и наоборот — за это грозит штраф 500 рублей. Летом будут наказывать только за езду на шипованных шинах.
С 1 июня нельзя будет управлять машиной, если на ремнях безопасности есть какие-либо дефекты или же они вовсе отсутствуют.
Нельзя будет пользоваться автомобилем, если аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб (ГЛОНАСС), предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации автомобиля, неисправны или отсутствуют.
А водителей, установивших в машину газовое оборудование, обяжут иметь паспорт завода-изготовителя на газовый баллон (на котором должен быть серийный номер и маркировка). Если соответствующих документов у водителя не окажется, ему выпишут штраф 500 рублей.
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