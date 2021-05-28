В Казани появится свое «Депо»: фудхолл откроют в фабрике братьев Крестовниковых

Угодивший в скандал с отравлением казанцев в More & More московский ресторатор Александр Орлов запустит в Татарстане еще несколько гастропроектов

В Казани еще не утихли страсти вокруг нового ресторана More & More московского бизнесмена Александра Орлова, где клиенты якобы отравились устрицами. Основатель холдинга Bulldozer Group обещал разобраться в причинах ЧП. Тем не менее инцидент не изменил его планов продолжить гастрономическую экспансию в татарстанской столице. «Казань вообще мой любимый город, после Москвы», — заявляет бизнесмен. Как выяснило «Реальное время», в следующем году ресторатор намерен открыть крупный фудхолл на территории бывшей фабрики братьев Крестовниковых, а также рыбный ресторан на озере Кабан. Эксперты оба проекта общепита оценили как перспективные. Причем фудхолл для нашего города станет новым форматом гастрономической индустрии, хотя попытки сделать что-то похожее в малых масштабах уже предпринимались.



От шаурмы до устриц

Открыть в Казани фудхолл — гастрономическое пространство со множеством ресторанных концепций и кухонь мира под одной крышей — планируется в следующем году. Даже заявленная площадь объекта впечатляет — около 10 тыс. кв. м: это больше чем футбольное поле на «Ак Барс Арене» (9 тыс. кв. м). Для сравнения — в Москве аналогичный проект занимает 11 тысяч «квадратов». В Казани же фудхолл разместится в здании казанской фабрики братьев Крестовниковых.

— Будет представлено много точек разной ценовой категории — от самых бюджетных до дорогих. По примеру московских «Депо», которое организовано на месте бывшего троллейбусного парка, или Центрального рынка. Это огромное пространство, в котором размещается много-много разных корнеров и общее пространство, где люди могут сесть и попробовать все, что они приобрели. Это очень удобно для тусовки. Люди любят разное: каждый сходил к своему любимому ресторану, взял там что-то, и все вместе сели за один стол. Это очень модная сейчас концепция, — рассказала «Реальному времени» представитель Bulldozer Group Марина Образкова.

В Москве аналогичный проект занимает 11 тысяч «квадратов». Фото: ovvy.ru

Планируется, что холдинг Александра Орлова самостоятельно будет реализовывать проект — без приглашения арендаторов. Рабочего названия у казанского фудхолла пока нет. В компании надеются, что, располагаясь в историческом центре, он станет местом притяжения как для туристов, так и жителей города.

В новом формате

Как уже писало «Реальное время», за восстановление и реновацию здания бывшей фабрики братьев Крестовниковых на улице Габдуллы Тукая, 113 взялась казанская девелоперская компания «Основа», купив его с молотка за 2 млн рублей. На этом месте должен появиться многофункциональный комплекс с выставочным пространством для концертов, презентаций, церемоний, гастрономической зоной и коворкингом — эдакий «дом культуры и отдыха в современном прочтении», пояснял тогда девелопер Эдуард Колтун.

Фудхолл заявлен как одна из фишек проекта. Это большая площадь с мини-кафе и ресторанами разной направленности с общей посадочной зоной. Такой формат в Казани еще не представлен. Но в КРК «Корстон» планируют запустить фудмолл.

За восстановление и реновацию здания бывшей фабрики братьев Крестовниковых взялась казанская девелоперская компания «Основа», купив его с молотка за 2 млн рублей. Фото: Максим Платонов

Директор «Основы» Эдуард Колтун в разговоре с «Реальным временем» рассказал, что ведет переговоры с Александром Орловым и встречался с ним в его недавний приезд.

— Близки к тому, что это будет он. Более точные данные по проекту — у Орлова, — сообщил новый владелец фабрики.

Колтун пока не называет, какую конкретно часть комплекса займет фудхолл, потому что все еще на стадии проектирования и арендаторов даже не искали, сообщил он.

— Формат фудхоллов продолжает оставаться трендом как в Европе, так и в России, в Москве этот формат активно развивается. Прежде всего, формат интересен в разнообразии концепций и прозрачности процессов: посетители заказывают блюдо и видят, как его готовят на открытой кухне из свежих продуктов, которые тут же можно приобрести. Помимо гастрономических впечатлений, в фудхоллы гости идут и за хорошей культурной программой, за общением, что превращает фудмаркеты в гастрономическо-развлекательные центры. Важной составляющей успеха фудхолла является продуманность организации пространства, к чему мы и стремимся. Дух исторического здания, уникальная атмосфера и месторасположение объекта также станут важным преимуществом для этого формата, — рассказывал он ранее.



Эдуард Колтун пока не называет, какую конкретно часть комплекса займет фудхолл. Фото: Максим Платонов

Рыба морская и пресноводная

Второй гастрономический проект Орлова в Казани — еще один рыбный ресторан. Его планируется открыть на озере Кабан. Создатели обещают сделать его главным отличием демократичное меню с акцентом на рыбе и морепродуктах. Здесь можно будет попробовать блюда не только из морских обитателей, но и из озерной рыбы.

Пока есть только концепция ресторана. Его открытие тоже планируется на следующий год, после запуска фудхолла.

— Это будет нестандартный проект. Пространство возле воды недавно благоустроили, и оно стало излюбленным местом отдыха горожан и гостей Татарстана. Появление здесь рыбного ресторана станет логичным продолжением развития городской территории, — рассказали в компании.



Сообща с партнерами Орлов открыл в Казани уже четыре заведения: вместе с сыновьями гендиректора ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» братьями Сабировыми — ресторан LETO в парке Горького, на перекрестке улиц Профсоюзной и Чернышевского — ресторан «More & More», в тандеме с шоуменом Сергеем Светлаковым — восточный ресторан Eshak в новом ТЦ KazanMall и там же японский ресторан «Тануки».

Сообща с партнерами Орлов открыл в Казани уже четыре заведения. Фото: Ринат Назметдинов

«Закономерно, что такой формат приходит в Казань»

— Там озеро Кабан, внутреннее кольцо площади Вахитова, все достаточно компактно, интересно. Здание само по себе тоже красивое, — положительно оценил локацию будущего фудхолла президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов. — Сам Орлов — игрок серьезный, опытный. Когда один велосипед изобретен, второй легче изобретать.

Интересным он находит и проект рыбного ресторана: «Все, что касается гастрономии для нашего города, который является гастрономической столицей России, очень важно, и приход такого игрока — это тоже очень хорошо для нас».



Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Республики Татарстан Галина Шарафутдинова считает, что проект фудхолла заинтересует как местных жителей, так и туристов.

— Учитывая быстрое развитие сферы гастрономии за последние пять лет (на примере Москвы мы видим открытие большого количества фудхоллов, фудмоллов), закономерно, что такой формат приходит в Казань. Мы уже созрели для приема такого продукта, его понимания. Если еще два года назад кто-то предпочел бы пойти в ресторан, не понимая, как это может работать, то сегодня все уже знают об этом, и рынок готов принять такой проект. Я думаю, что он должен быть успешен, учитывая локацию в историческом центре. Самое главное, чтобы проект поддерживал разные концепции и был представлен хорошими, яркими операторами с качественной едой.

Перспективным считает Шарафутинова и открытие второго проекта. Рыбных ресторанов в Казани не так много, поясняет спикер. Морепродукты там представлены в дополнение к основному меню: «Рынок пустой, конкуренции здесь еще нет, потому что с морепродуктами работать непросто и не каждый готов взяться за это».

Впрочем, даже у опытных игроков в этой области могут возникнуть проблемы, как это наглядно показало недавнее происшествие на открытии другого казанского рыбного ресторана Орлова «More & More», где клиенты якобы отравились. В компании проводят внутреннее расследование.

