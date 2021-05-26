Лицо кирпичом: строим правильно

Облицовка дома керамическим кирпичом: хитрости и подводные камни

Керамический кирпич — классика домостроения, которая не теряет своих позиций вот уже много веков и терять, кажется, не собирается. И даже если дом планируется не кирпичный, а, скажем, собранный из газобетонных блоков или из деревянного бруса — его можно облицевать кирпичом снаружи и придать ему обаяние английского особняка викторианской эпохи. Благо, облицовочный кирпич сегодня продается в большом ассортименте: можно выбрать цвет, текстуру и другие важные качества. В облицовке дома керамическим кирпичом есть свои тонкости — о них и поговорим.

Достоинства и недостатки кирпичной облицовки

О кирпиче как о строительном материале со всеми его плюсами и минусами мы с вами уже говорили и не раз. А вот как фасадный материал мы его еще не разбирали.

Что касается достоинств, то тут все довольно просто.

Во-первых, кирпичная облицовка долговечна. Уложив ее раз, вы задумаетесь о переделке фасада, только если он надоест вам внешне, потому что ни атмосферные осадки, ни ветер, ни даже химическое воздействие этому материалу не страшны много-много лет. Кирпич не нужно лакировать и обновлять, штукатурить и красить — он хорош сам по себе, причем одинаково хорош и через пять лет, и через сто (разумеется, если не работать над ним кайлом и лопатой).

Во-вторых, современный облицовочный кирпич — это огромное количество вариантов по цвету и фактуре поверхности. От практически белого до желтого, красного и даже голубого цвета, от гладко-глянцевой поверхности до матово-шершавой — здесь вашу фантазию ничего не ограничивает. Так что красота и долговечность фасада — то, за что облицовочный кирпич очень любят и в нашей стране, и за рубежом.

Фото: alta-profil.ru

Но есть и недостатки.

И в первую очередь упомянем здесь большой вес материала. Кирпич достаточно тяжел, поэтому решение о такой облицовке стоит принимать заранее, чтобы обустроить фундамент достаточной степени прочности. Да, облицевать кирпичом можно любой дом, но не любой фундамент такую отделку выдержит. Так что нужно обязательно посоветоваться со специалистами, которые готовят проект вашего дома, учитывая особенности грунта, вес дома и проект фундамента.

Во-вторых, к недостаткам относится трудоемкость облицовки. Ее нужно крепить к конструкции несущих стен, это требует определенных технических решений. Кроме того, мастера должны иметь достаточную степень квалификации, чтобы сделать все правильно и «не угробить» материал.

В-третьих, кирпич дорогой, и такой вид отделки фасада дома влетит в копеечку. Правда, спасибо себе за это решение вы скажете лет через двадцать-тридцать, когда придется делать капитальный ремонт более легкой и менее капитальной отделки. Так что можно воспринимать переплату как долгосрочную инвестицию.

В-четвертых, чтобы покупать облицовочный кирпич без риска нарваться на некачественный товар, вам лучше посоветоваться со специалистами. Ведь огромный разброс форм и разновидностей дает и огромный разброс производителей. И не все гарантируют качество: можно легко нарваться на недобросовестных изготовителей и продавцов. Так что «кирпичный выбор» потребует от вас определенных усилий — ознакомиться с вопросом, поездить по продавцам, попросить помощи у специалистов рынка.

Фото: baltceramic.ru

4 совета по покупке качественного кирпича

Мы уже посвящали покупке кирпича статью — так что начните с ее прочтения. Но есть и базовые правила здравого смысла, которые никто не отменяет. Кстати, они относятся не только к кирпичу, но и к другим стройматериалам: будь то камень, сайдинг, черепица или любой другой товар.

Мы понимаем стремление сэкономить, оно нормально. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а баснословно дешевый кирпич — только у продавца, который темнит. Можно нарваться на все, что угодно — начиная от некачественного товара, который будет постоянно крошиться и рассыпаться, заканчивая поддельными документами и уголовными делами о хищениях в особо крупных размерах. Так что выбирать самое дешевое предложение точно не стоит. Ценообразование должно быть разумным: погуляйте по паре десятков сайтов в своем регионе, посчитайте среднюю цену — от нее и отталкивайтесь. Не верьте рекламным сообщениям и сладким речам менеджеров. А восторженные отзывы от других покупателей делите на десять. Тем более, если эти отзывы вы видите только на сайте продавца и в его соцсетях. Сходите на независимые ресурсы — на те, где невозможно удалить отрицательные оценки (тот же «Отзовик»), попытайтесь выяснить реальную картину. И помните: не бывает ни одной компании, которая хотя бы один раз за свою деятельность не столкнулась с недовольством клиента. Покупайте кирпич напрямую у производителя. Это, во-первых, устранит из цепочки промежуточное звено в виде дилера (у которого осядет часть ваших денег), а во-вторых, даст больше гарантий качества (кирпич точно будет с завода, а не из соседнего гаража). У производителя должна быть хорошая технологическая оснащенность, система контроля качества, надежное сырье и развитая служба поддержки покупателя. Облицовочный кирпич нужно покупать, во-первых, с запасом около 10% от расчетной необходимости, во-вторых, он должен быть весь из одной партии (чтобы не напороться на небольшую, но заметную разницу в цвете кирпича из разных партий).

Фото: legengrad.ru

5 вопросов о кирпичном фасаде

Любой ли дом можно облицовывать кирпичом?



Да, кирпичная облицовка годится для подавляющего большинства домов. Облицевать кирпичом можно и блоки (газобетон, пенобетон, теплую керамику, керамзитобетон), и дерево всех видов, и даже каркасник (другой вопрос — зачем?). Деревянный дом не заплесневеет под кирпичной облицовкой?



При облицовке любого дома надо учесть показатель паропроницаемости несущих стен. А в зависимости от этого рассчитать, нужен вентзазор между кирпичом и основной стеной или нет. Если у вас деревянный сруб, то он имеет высокий показатель паропроницаемости. При этом паропроницаемость общей стены, по правилам, должна увеличиваться изнутри наружу. А поскольку у самого кирпичного фасада паропроницаемость низкая, то обязательно нужно сделать вентзазор между облицовкой и деревянной стеной. И тогда все будет хорошо: влага будет беспрепятственно выходить в окружающую среду и вашим стенам ничего не будет угрожать. А вот, к примеру, в случае керамоблоков вентзазор не нужен — паропроницаемость у материалов одинаковая. Как облицовка крепится к основной стене? Особенно если нужен вентзазор.



Несущую стену нужно перевязывать с кирпичной облицовкой. Строители в большинстве случаев используют для этого металлическую сетку, стальные пластины или базальтовопластиковую связку через определенное количество кирпичной кладки. Вентзазор остается в порядке. Как посчитать, сколько кирпича мне нужно на облицовку дома? Он продается в штуках?



Да, облицовочный кирпич продается поштучно партиями. При расчете количества кирпича сначала надо измерить площадь фасада дома и вычесть из него оконные и дверные проемы. Так вы узнаете, сколько «квадратов» кирпича вам необходимо.



Теперь смотрите, какого линейного размера будет кирпич, на который вы положили глаз. Например, это будет 250 х 120 х 65 мм, где 250 — это длина, а 65 — высота. Учтем толщину кладочного шва, самая распространенная — 10 мм. Прибавим толщину шва к длине и высоте кирпича, получим высоту в 75 мм и длину в 260 мм.



Теперь находим площадь поверхности одного кирпича в фасаде: 0,26 кв. м х 0,075 кв. м = 0,0195 кв. м. Исходя из этого, выясним, сколько кирпичей будет в одном квадратном метре кладки: 1/0,195=51 шт.



А теперь умножаем изначально полученную площадь фасада в квадратных метрах на 51 — получим точное количество кирпичей, которое уйдет на его закрытие. Но к этому нужно прибавить еще 10%, которые будут потрачены на бой, брак и обрезки. Облицовочный кирпич укладывается разными способами или есть какой-то один алгоритм?



Есть много видов кладки — они выбираются в зависимости от размеров кирпича, от дизайна дома и от мастерства строительной бригады. Самая простая кладка — ложковая: это когда все кирпичи укладываются только длинной стороной, а каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего на половину или четверть кирпича. Это классика, которую мы видим очень часто.



Цепная кладка — это когда стороны кирпича по очереди меняются: сначала кладется длинной стороной (ложком), а потом — боком (тычком).



Баварская кладка — это цветовое решение: вы изначально покупаете кирпичи разных тонов, но близких по палитре и укладываете их с определенным чередованием. Такое решение дорогое, но оно смотрится очень эффектно, хоть и требует серьезных усилий и со стороны дизайнера, и со стороны мастеров-укладочников.



В общем, разных вариантов укладки кирпичного фасада множество. Как множество и секретов этого решения. Ошибок кирпич не прощает, но если все сделано правильно — вы никогда не усомнитесь в своем выборе.