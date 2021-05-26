День в истории: Екатерина II в Казани, предприниматели России и первый многомоторный самолет

Чем примечательна дата 26 мая

Сегодня, 26 мая, в России — день предпринимателей и снежного барса на Алтае, в мире — борьбы с рассеянным склерозом. Для Казани дата примечательна визитом императрицы — два с половиной столетия назад Екатерина Великая прибыла в наш город по Волге. В разные годы в этот день происходили знаменательные события: в Москве после длительного перерыва на сцене вновь собрались команды Клуба веселых и находчивых, в Германии заложили завод одного из крупнейших мировых автоконцернов «Фольксваген», совершил полет первый в мире многомоторный самолет «Русский витязь». 26 мая на свет появились русский математик Пафнутий Чебышев, советский драматург Алексей Арбузов, младший сын поэта Александра Пушкина — Григорий, американские артист Эл Джолсон и первая женщина-космонавт в США Салли Райд. Мир лишился в эту дату великих людей — полководца Барклая де Толли, предпринимателя и мецената Саввы Морозова, художника Бориса Кустодиева. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Екатерина II в Казани, губернский крестьянский съезд и дом-музей Ризы Фахретдинова

26 мая 1767 года в Казань на галере «Тверь» прибыла Екатерина II. Желая познакомиться с восточными областями своего государства, императрица отправилась в путешествие по Волге. Для нее построили 10 судов, в том числе четыре галеры, одна из которых под названием «Тверь» предназначалась для самой царицы и ее ближайшей свиты. В Казань царская эскадра прибыла вечером 26 мая. Весенний разлив еще не совсем спал, и корабли вошли в Казанку, бросив якоря напротив Тайницких ворот Кремля.

Императрица гостила в Казани целую неделю, а 1 июня покинула город. После путешествия Екатерины II четыре галеры были сданы на хранение Казанскому Адмиралтейству. Остальные суда отправили по другим волжским городам.



Спустя три десятилетия в те же дни в Казани гостил сын Екатерины Великой — Павел I. 26 мая 1798 года император рассматривал на Арском поле «место для экзерции полков. Пополудни был дан бал в городе».

Источник: aif.ru

В этот день 1892 года в Казани родилась заслуженная артистка ТАССР Сагибжамал Гиззатуллина-Волжская. Она вошла в историю татарского театра как режиссер и активный общественный деятель. Ее называли первой татарской актрисой. Скончалась она в 1974 году в Чистополе.



В Казани 26 мая 1917 года открылся 1-й губернский крестьянский съезд, который избрал губернский крестьянский Совет во главе с левым эсером А. Колегаевым и принял резолюцию о ликвидации частной собственности на землю.

В 1995 году в селе Кичучатово в Татарстане открылся дом-музей известного татарского просветителя, ученого, журналиста и общественного деятеля Ризатдина Фахретдинова. В торжественном открытии культурного учреждения участвовал первый президент республики Минтимер Шаймиев.

Фото: museum.tatar.ru

В 2001 году 26 мая при рытье котлована под строительство церкви перед проходной Ульяновского автозавода обнаружили древнее захоронение булгар. Раскопки одной из могил показали, что она имеет традиционную для древних булгар ступенчатую форму, на дне находится скелет, предположительно, женщины. В могиле обнаружены бусы и браслеты, а также инструмент для плетения циновок. Кроме того, найден глиняный кувшин, датируемый VIII веком. В Среднем Поволжье обнаружены всего четыре подобных могильника, все — на территории Татарстана.



День предпринимателя, отмена смертной казни и возвращение на экраны КВН

С 2007 года в России 26 мая отмечают День предпринимательства. Этот профессиональный праздник был учрежден с целью привлечения внимания общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса. Кстати, предпринимательская деятельность впервые приобрела законный статус еще во время существования СССР — в 1986 году был принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности».

Также 26 мая в России с 2010 года отмечается экологический праздник — День снежного барса, который зародился на Алтае. Этот регион принял экоэстафету от жителей Дальнего Востока, уже несколько лет отмечающих День тигра. Цель праздника — стремление защитников природы привлечь внимание жителей Алтая и других уголков планеты к проблемам сокращения популяции снежного барса или как его еще называют ирбис или снежный леопард. В Татарстане, где снежный барс является государственным символом — изображен на гербе республики, вопросу сохранения популяции этих животных также уделяют большое внимание.



А еще 26 мая 1829 года в ходе Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. наши моряки одержали победу в знаменитом сражении у Босфора. Российский корабль «Меркурий», не давая противнику воспользоваться десятикратным превосходством в артиллерии, сбил ядрами своих орудий всю парусную оснастку неприятеля и оставил его в «совершенно жалком виде», тем самым, нанес такие поражения неприятельским кораблям. В честь этого подвига в Севастополе был установлен памятник с надписью на пьедестале: «Казарскому. Потомству в пример…», а знаменитый художник-маринист Айвазовский написал несколько картин, посвященных этому бою.

Фото: geographyofrussia.com

26 мая 1896 года российский император Николай II учредил наградную серебряную медаль «В память коронации Императора Николая II». Ее предполагалось носить на Андреевской ленте. Медалью награждали всех состоявших на действительной службе классных, неклассных и нижних чинов, находившихся во время коронации в Москве; всех сословных и других представителей, бывших в Москве на торжествах коронации императора; всех лиц, принимавших участие в работах по приготовлению и устройству торжеств коронации; а также медальеров, мастеровых и рабочих Санкт-Петербургского монетного двора, изготавливавших медали. Причем данной медалью награждали также и женщин (что было редкостью для царской России), которые могли быть причислены к приведенным категориям награждаемых. За два года было отчеканено и вручено более 151 тысячи экземпляров награды. Медаль была диаметром 27 миллиметров и изготавливалась из серебра.



26 мая 1925 года Сочи получил статус города-курорта, имеющего общегосударственное значение. В 1933 году под руководством архитектора Н. Несиса была закончена разработка и принят к реализации первый генеральный план реконструкции курорта Сочи-Мацеста, охватывающий период до 25 лет. Город был объявлен ударной стройкой. Для руководства ею было создано специальное управление уполномоченного ЦИК СССР.

Фото: twitter.com

Президиум Верховного совета СССР 26 мая 1947 года издал Указ «Об отмене смертной казни». Указ отменил применение этой меры наказания в мирное время и предусматривал, что суд, вместо нее, будет наказывать заключением на 25 лет в исправительно-трудовых лагерях. Объявленный в 1947 году отказ от смертной казни также не стал продолжительным. Формально он действовал до принятия нового Уголовного кодекса РСФСР 1961 года. В кодекс смертная казнь была включена как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.

В 1929 году впервые в СССР состоялся радиорепортаж с футбольного матча. В Москве на стадионе «Динамо» играли сборные РСФСР и Украины.

А в 1986 году в эфир после 15-летнего перерыва в эфир вышла первая игра возрожденного Клуба веселых и находчивых (КВН). В этот день на сцене встретились команды из Москвы и Воронежа, а чуть позже композитор Владимир Шаинский и драматург Борис Салибов напишут песню «Мы начинаем КВН», ставшую гимном телешоу.



Фото: moskvn.ru

Завод «Фольксваген», день бумажных самолетиков и борьбы с рассеянным склерозом

26 мая отмечается Международный день бумажных самолетиков. Предшественниками бумажных самолетиков можно считать воздушных змеев, которых начали изготавливать в Китае еще 2 тысячи лет назад. Один из первых в истории бумажных самолетиков был создан в 1909 году, а в 1930-е годы основатель компании Lockheed Джон Нортроп использовал бумажные самолетики для тестирования новых идей при создании самолетов.



Ежегодно с 2009 года в последнюю среду мая — в этот раз она приходится на 26-е число — во многих странах мира проводится Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом или Всемирный день рассеянного склероза. Он был учрежден с целью распространения информации о данном заболевании, его профилактике и лечении, а также для консолидации усилий национальных и региональных организаций в рамках Глобального движения против рассеянного склероза.



В этот день в 1913 году в Петербурге состоялся первый в мире полет многомоторного самолета «Русский витязь», созданный молодым инженером Игорем Сикорским для стратегической разведки. За свое творение Сикорский получил от императора Николая II памятный подарок — золотые часы. Самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все, построенные прежде, положил начало новому направлению в авиации — тяжелому самолетостроению, всех последующих пассажирских авиалайнеров и транспортных самолетов в мире.

Фото: wikipedia.org

В 1938 году в немецком Вольфсбурге 26 мая был основан автомобильный завод «Фольксваген», основная задача которого — выпуск доступного «народного автомобиля» («volk» — народ, «wagen» — автомобиль). Но надвигавшаяся война помешала наладить выпуск авто — было выпущено чуть больше 10. «Фольксваген» окрестили за внешнее сходство «жуком». Это прозвище настолько прижилось, что стало визитной карточкой автомобиля. Сегодня немецкий автомобильный концерн «Фольксваген» — один из крупнейших по объемам продаж в мире, имеет свои заводы в 15 странах и выпускает автомобили такими марками как Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti и Lamborghini.



26 мая 1918 года была провозглашена независимость Грузии. Она стала первой из трех стран Закавказья, провозгласившей свою независимость. Однако точные границы между Грузией, Арменией и Азербайджаном так и не были определены, что привело к острому конфликту между всеми тремя республиками. Самостоятельное грузинское государство просуществовало всего три года: в марте 1921 года ее ликвидировали. Была провозглашена Грузинская Советская Социалистическая Республика. В этот же день, но в 1991 году в Грузии прошли первые президентские выборы, где победу одержал Звиад Гамсахурдиа. При нем страна добилась независимости, погрузившись, однако, в пучину кровавой гражданской войны.

В 1972 году в Мюнхене открылся новый стадион «Олимпиаштадион». Первым спортивным событием, собравшим здесь зрителей, стал товарищеский матч между сборными ФРГ и СССР. Тогда победу со счетом 4:1 одержала команда Германии. Стадион был специально возведен для проведения Олимпийских игр 1972 года, которые принимала Германия.