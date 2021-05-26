Дмитрий Аленичев: «Рубин» — одна из главных сенсаций сезона»

Сказал, что поаплодирует Кварацхелии, если тот уедет за границу

Знаменитый в прошлом футболист московского «Спартака» и «Локомотива», а затем тренер нескольких российских клубов, включая тот же «Спартак», дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».

«Для успешного выступления в Лиге чемпионов, «Спартаку» нужны два-три игрока хорошего класса»

— Дмитрий, завершился чемпионат страны, хотелось бы услышать ваш комментарий по его основным итогам.

— То, что «Зенит» выиграл, думаю, абсолютно закономерно. Перед сезоном, наверное, 99 процентов болельщиков отдавали им предпочтение. Все так получилось, и здесь без сюрпризов, весь вопрос был в том, кто будет бороться за медали и места в еврокубках. Очень рад за мой родной клуб «Спартак», который занял второе место. В Лиге чемпионов его ждет квалификация, и, конечно же, при такой игре им будет крайне тяжело попасть в групповой этап, но я этого желаю всей душой, тем более, если «Спартак» купит два –три игрока хорошего класса, появятся шансы. ЦСКА провалил сезон…

— После слов о родном «Спартаке» на вас очень сильно обидятся за то, что вы перескочили «Локомотив», где начинали карьеру в высшей лиге.

— Вы правы, «Локомотив» тоже моя команда, где я провел три года, приехав из Пскова. При этом мои годы в «Локомотиве» уникальны тем, что я там застал еще чемпионат СССР. Железнодорожники провели очень хороший весенний отрезок, тут надо отдать должное тренерскому штабу, здорово подготовившему команду. Единственно, провал был в Санкт-Петербурге, в решающей игре за чемпионство, когда «Локо» крупно проиграл. Но бывают такие дни, когда у одной команды все получается, а у другой не идет. Но «Локомотив» еще выиграл Кубок страны, а это можно причислить к положительным итогам сезона.

Ну, а теперь уже к ЦСКА, однозначно провалившему сезон. Если не ошибаюсь, команда в течение 20 лет играла в еврокубках, куда сейчас не попали, плюс пережили тренерскую чехарду. Трудно оценивать работу Ивицы Олича, нужно время, чтобы провести предсезонную подготовку, и уже после этого оценивать его работу. Поэтому я не согласен с теми болельщиками, которые жестко критикуют хорвата, за итоги сезона.

«Рубин», на мой взгляд, одна из главных сенсаций сезона, наравне с «Химками». Я предполагал, что «Рубин» будет седьмым-восьмым, но то, что сделал Леонид Слуцкий с командой, это впечатляет.

Умудриться занять четвертое место с далеко не самым сильным составом, плюс сразу трое игроков команды Дюпин, Макаров, Самошников, оказались в расширенном составе сборной России, это говорит о том, что команда интересная, сплоченная. Помимо них хочется отметить Хвичу Кварацхелия, который провел потрясающий сезон, наверняка, он не останется в команде, поскольку им интересуются и итальянские, и английские команды. Мне бы хотелось пожелать ему уехать, потому, что здесь он уже достиг определенного хорошего уровня, теперь надо пробовать себя на более высоком.

Фото: Александр Федоров / sport-express.ru

«Локомотив» тоже моя команда, где я провел три года, приехав из Пскова. При этом мои годы в «Локомотиве» уникальны тем, что я там застал еще чемпионат СССР

«Черевченко создал очень сплоченный коллектив в Химках»

— Что скажете о командах, не попавших в еврокубки?

— Отмечу еще и «Химки», у которых произошла смена тренера в начале сезона, состав не впечатляющий, который набирали с мира по нитке, но Игорь Черевченко создал очень сплоченный коллектив, показавший впечатляющий результат.

Сожаление испытывается по поводу итогового выступления «Ротора», я часто играл в Волгограде, прекрасно представляю, какие там болельщики. Там прекрасный стадион, и очень жаль, что на нем теперь будут играть матчи только уровня ФНЛ.

— Алдонин, наверное, переживает.

— Да, Женя, который сейчас находится вместе с нами в Казани, сильно переживает. Но вот случилась такая ситуация с Волгоградом в последнем туре…

— Которая в очередной раз доказывает, что не надо доводить решение проблем до последнего тура.

— Это первый вывод, а второй можно определить как: сами виноваты. На 91-92 минуте пропускать гол с пенальти, здесь в Казани… По «Тамбову» сказать особо нечего, поскольку команда, два года игравшая в чужих стенах, это просто абсурд. Тут возникали вопросы к руководству Лиги, по поводу того, что пускать к розыгрышу подобные команды, конечно, нельзя. Плюс неприятный осадочек остался от переноса матча в Уфе, между хозяевами и тульским «Арсеналом», с которым я в свое время поработал. Отмечу, что я очень недоволен тем, как Тула выступила, поскольку она выросла до уровня крепкого середняка, годом ранее дебютировала в Лиге Европы, а сейчас только в последнем туре сохранили прописку в Премьер-Лиге.

— Кстати, когда вы работали в Туле, к вам не обращались из немецкого футбольного журнала «Киккер»? Их многолетний редактор Карл-Хайнц Хайманн отбывал в Туле срок, будучи военнопленным, ходил в 50-е годы на матчи местного футбольного клуба.

— Нет, не было такого ни разу, я вообще эту информацию только от вас узнал.

Фото: wikipedia.org

У «Химок» произошла смена тренера в начале сезона, состав не впечатляющий, который набирали с мира по нитке, но Игорь Черевченко создал очень сплоченный коллектив, показавший впечатляющий результат

«Нет ничего удивительного в провале в еврокубках»

— Я сейчас опасаюсь считать выход в зону еврокубков положительным итогом, после двухлетних провалов наших команд на этом уровне.

— Для меня в этом нет ничего удивительного. Это показатель общего уровня нашего чемпионата. Когда кто-то утверждает, что мы растем, а чемпионат прогрессирует, то я с этим не согласен. Да, у нас фантастическая инфраструктура, настроили стадионов к чемпионату мира, который провели на великолепном уровне, за что надо поблагодарить и авторов самой идеи проведения ЧМ в России, и организаторов, и наших болельщиков.

Но, если говорить о качестве нашего чемпионата, я считаю, что в какой-то степени мы даже деградируем. Посмотрите на скорости в нем, на интенсивность, в итоге, сталкиваясь в еврокубках, мы не тянем.

Посмотрите чемпионат в Англии, там все 38 игр носятся от ворот до ворот все 90 минут игрового времени. Поэтому оттуда три команды в финалах еврокубков «Челси», и два «Манчестера». Плюс надо посмотреть на судейство, когда в Европе судят по-другому, давая играть. Возможно, это нюансы, которые играют небольшую роль, но, в целом, это влияет на результат.

И то, что «Зенит» уже три года подряд выигрывает чемпионат страны, не является показателем для клуба, поскольку их показатель игра в Лиге чемпионов. Посмотрим, что будет осенью, я оптимист по жизни, но конкретно по поводу нового сезона для наших клубов в Европе, я не испытываю оптимизма.

— Еще более обидно, что мы уступали не только грандам. Вряд ли «Арсенал» можно назвать слабее, чем «Нефтчи», московское «Динамо», чем тбилисский «Локомотив», а «Ростов слабее команды из Израиля. Но во всех трех случаях победили соперники.

— А эти случаи я бы отнес к недооценке соперника. Нашим казалось, что мы на одной ноге обыграем, в этом случае тренеру сложно донести до футболиста мысль, что сейчас все научились играть. Сам в тренерской работе сталкивался с подобным, да и в игровой практике мне сложно было настроиться, допустим, на матчи против «КАМАЗа» или «Тюмени».

— Как говорил Божович: «Не надо рассказывать девушке, каким красавцем ты был раньше, доказывай это здесь и сейчас».

— Совершенно верно. Нельзя с пренебрежением относиться к сопернику, который на бумаге представляется слабее, надо выходить на поле и «умирать».

Фото: fc-zenit.ru

То, что «Зенит» уже три года подряд выигрывает чемпионат страны, не является показателем для клуба, поскольку их показатель — игра в Лиге чемпионов

«Надо раньше уезжать за границу, в сильные чемпионаты»

— Как вы представляете стратегию сборной России на чемпионате Европы?

— Понятно, что фаворитом и нашей группы и одним из фаворитов всего чемпионата Европы является сборная Бельгии, в этом плане я бы назвал еще Францию. Дания и Финляндия для меня представляются вполне проходимыми соперниками, и есть убежденность, что из группы мы выйдем.

Тем более, что в следующий этап проходят сразу четыре лучших команды, занявших третьи места в своих группах. Ну, то есть, нам надо всего лишь обыграть Финляндию при своих болельщиках, при фантастической поддержке, которой пользуется сборная страны. Главное, чтобы травмы обошли стороной наших лидеров — Головина, Дзюбу, Миранчука. С Бельгией, конечно, не надо играть первым номером, лететь в атаку с шашками наголо, надо действовать аккуратно, глядишь, и там сенсация произойдет, можно зацепить очки. Ну и, повторюсь, решающая игра с Финляндией в родных стенах, просто располагает к выходу из группы, тому, чтобы подарить праздник нашим болельщикам.

— Ваше поколение запомнилось, помимо прочего, своей долголетней карьерой. Сейчас же, Кокорину — 31, а его нет в списке кандидатов в сборную, его ровеснику Смолову нашлось место только в запасе. Почему они уже в таком возрасте, как говорится, «идут с рынка»? Вопрос даже не по этим персоналиям, как противовес есть пример Юрия Жиркова, но, тем не менее, сейчас выросло поколение, которое главный герой фильма «В бой идут одни старики» охарактеризовал одним словом: «Слабак!»

— Да потому, что отношение к ним, к тому же Кокорину, как к талантливому, вечно перспективному, а ему уж за 30 лет перевалило.

Мое мнение состоит в том, что надо раньше уезжать за границу, в сильный чемпионат. Понятно, что всех их держат здесь деньги, когда можно играть на среднем уровне, получая больше, чем ехать, к примеру, в Италию, как сделал Алексей Миранчук.

Правильно сделал, кстати, потому, что он сейчас получает кайф, попав в играющую команду, я же вижу это. То же было у Федора Смолова, когда он уезжал в Испанию, забивал «Барселоне» и «Реалу», что запомнится на всю жизнь. Так надо было оставаться там, а сюда возвращаться в 33 года, или даже позже, чтобы доиграть пару лет на «опыте». Возвращаясь к Кварацхелии, я поаплодирую ему, если он уедет за границу. Достиг своего потолка в 23-25 лет, езжай туда, чтобы не ходить всю карьеру в перспективных. А иначе ты здесь уже все выиграл, нет ни стимула, ни мотивации, тебе не интересно. Езжайте, будете хорошо играть, вы свое заработаете, поверьте мне. Касательно Смолова, я, честно говоря, немного удивился не приглашению его в состав сборной.

— Может, сказывается даже не выступление на ЧМ, и не злополучный пенальти с хорватами, а само отношение к тому, как этот 11-метровый был исполнен и воспринят в дальнейшем.

— С этим я согласен. Но сейчас получается, что у нас там сейчас три однотипных нападающих — Дзюба, Заболотный и Соболев, а Смолов мог бы разнообразить действия в атаке. Но это прерогатива тренера Станислава Черчесова.

Фото: rubin-kazan.ru

Возвращаясь к Кварацхелии, я поаплодирую ему, если он уедет за границу. Достиг своего потолка в 23-25 лет, езжай туда, чтобы не ходить всю карьеру в перспективных

«Предполагал, что «Сити» наконец-то доберется до финала Лиги чемпионов»

— Ситуация с пандемией вынуждает футболистов практически сразу, после окончания чемпионата Европы, включиться в борьбу за выход в финальную часть чемпионата мира. Как безболезненно преодолеть эту ситуацию, когда у сборников практически не будет отдыха?

— У меня был такой опыт, когда, по завершению чемпионата в России, который на тот момент проходил по системе весна –осень, я сразу же включился в чемпионат Италии, а между этим было примерно 10 дней, которые я вроде бы отдыхал, но продолжал тренироваться. В итоге физически было тяжело, однако, если ты сосредоточен на своем любимом деле, то ничего страшного. Мастерство спасет (Смеется).

— Что скажете об итогах еврокубкового сезона?

— Я предполагал, что «Манчестер Сити», наконец-то, должны добраться до финала Лиги чемпионов, а касаемо «Челси», то их выход в финал для меня неожидан, я предполагал, что это по силе ПСЖ.

Но тут видана тренерская рука, поскольку с приходом Томаса Тухеля у «Челси» игра в обороне выглядит более налаженной. В целом, Англия доминирует в Европе, даже «Бавария» не смогла быть конкурентной, но там понятно, многое решали травма Левандовски.

— Но Английская премьер-лига, будучи доминирующей среди европейских чемпионатов, не может гарантировать самой сборной Англии успешного выступления на чемпионат Европы. Хотя мы помним, что ранее было в ходу выражение — Сильные клубы — сильная сборная, а сейчас и вы в том числе, не называете Англию в числе фаворитов Евро.

— Мне кажется, что Англия в этом году может выстрелить, Среди прочих, мне нравится в ее составе Фоден из «Манчестер Сити», плюс Кейн, Стерлинг. Они вызывают интерес к тому, чтобы понаблюдать за ними на Евро, вопрос, смогут ли они переломить ситуацию, когда сильная по именам команда очень долгие годы ничего не может выиграть на уровне сборных.

— Возвращаясь к чемпионату России. Среди названных вами успешных команд, три тренера-легионера в «Спартаке», «Локомотиве» и ЦСКА и три местных наставника в «Зените», «Рубине» и «Химках». Причем, «Спартак», поменял Тедеско на иностранца, даже не рассматривая наши кандидатуры.

— Вопрос к руководству клубов, не ко мне. Если в качестве комментария, то, я считаю, нам не стоит ожидать того, чтобы все 16 клубов Премьер-лиги были бы под руководством российских тренеров, а для того, чтобы стремиться к этому, надо показывать результаты, как это сделали Сергей Семак, Слуцкий и Черевченко. Мы не должны забывать нашу российскую, даже советскую тренерскую школу, хотя сейчас все чаще смотрим на Германию, Италию, теперь снова на Португалию, откуда «Спартак» приглашает Виторию, а раньше были Жорже в ЦСКА, Коусейру в «Локомотиве», Виллаш-Боаш в «Зените. Тем не менее, у нас есть очень сильные специалисты, которым не дают шансов.

— Каковы ваши впечатления от итогов сезона в ФНЛ?

— «Крылья Советов», которые выиграли турнир, не оставили шансов соперникам ни по составу, ни по игре, плюс вышли в финал Кубка страны, попутно обыграв сразу три команды Премьер-лиги. И играли красиво, помните гол, забитый ими? Я сразу же назвал его «спартаковским» по исполнению.

Фото: eurosport.ru

Я предполагал, что «Манчестер Сити», наконец-то, должны добраться до финала Лиги чемпионов...

«Крылышки» забивали в финале Кубка страны типично по-спартаковски»

— В «Крылышках» могли бы с этим поспорить, учитывая то, что основная масса их исполнителей была воспитана в «Чертаново».

— Уверен, и они, обучаясь в школе «Чертаново», смотрели за игрой «Спартака». Я был на финале, смотрел его с Егором Титовым, мы оба согласились, что гол чисто «спартаковский». Вот это футбол, за которым приятно следить. В целом, команда провела сумасшедший сезон, к сожаленью, омраченный скандалом по его окончанию.

Касаемо решения о выходе Премьер-лигу «Нижнего Новгорода», вместо «Оренбурга», то мне по-человечески жаль последних. Но есть регламент, согласно которому необходимо иметь стадион на десять тысяч мест. Вы регламент знаете, и пять лет не можете решить эту проблему, ссылаясь на то, что им хватает, больше мест и не надо.

— А вопросов к самому регламенту не возникает с этой цифрой в 10 тысяч? Сейчас, отсеяв «Оренбург», дали сигнал Нижнекамску, Песчанокопскому, где вообще село на 10 тысяч человек: «Премьер-лига это не ваше». В итоге мы теряем маленькие города, и в нынешней Премьер-лиге никогда бы не играли Камышин, Набережные Челны, Тосно, доходившие в итоге до еврокубков.

— С одной стороны, вместимости стадиона хватает для того количества болельщиков, которые есть. Ну, а как быть Премьер-лиге? Она уже закрыла глаза на проблемы «Тамбова», и в итоге это привело к тому, что со всех команд собирали игроков, чтобы команда доиграла сезон, чтоб не опозориться перед Европой. Лично я за жесточайшее соблюдение регламента. Они же сами собирались, все президенты клубов Премьер-лиги и ФНЛ, и договаривались, принимали этот регламент. А потом начались разговоры перед последними турами, «а мы думали так, а мы — иначе». Лично я считаю, что для Премьер-лиги нужен стадион, минимум на 10 тысяч зрителей. В ФНЛ можно обойтись пятью, даже тремя тысячами мест, как было в Красноярске, где построен манеж на три тысячи посадочных мест.

— В этом плане загадкой выглядит стадион в Саранске, где есть стадион европейского уровня, но нет профессиональной команды.

— Там снова будет команда второй лиги. С лета их она будет заявлена в ПФЛ.

Фото: kc-camapa.ru

Я считаю, что для Премьер-лиги нужен стадион, минимум на 10 тысяч зрителей. В ФНЛ можно обойтись пятью, даже тремя тысячами мест

«Общался с губернатором Мордовии, в Саранске снова будет команда»

— Но по карману ли ей будет аренда на «Мордовии-Арена»?

— Я общался с губернатором Мордовии (Артем Здунов, — прим. ред.), там все будет хорошо, в том числе, стадион снова будет в эксплуатации.

— Нам с вами приходилось выходить друг против друга на поле во время традиционного турнира «Кубка Дружбы», ранее проходившего в Казани. А приезжали вы к нам, после зимнего «Кубка Легенд», который не проводился уже два года. Пандемия сказалась?

— Ну да. Хотя, турнир был очень хороший, конечно, я с удовольствием в нем участвовал. Но у его организаторов не пропала желание его возобновить, и я им с удовольствием помог бы. Сколько испанских, итальянских, португальских футболистов было без ума от него, от его атмосферы, в целом.

— Хотя мы всех их обыгрывали.

— Да, правда, в последний раз проиграли, но обижать их тоже нельзя, пускай тоже порадуются. Главное же не победа в турнире, а…

— Как говорят: главное — банкет.

— Уточню, главное то, что после турнира (Улыбается).