Угольная отрасль России: перспективы и состояние дел

Мир разворачивается в сторону проектов «зеленой» энергетики. Но, несмотря на это, у России все еще остаются перспективы роста экспорта угля и, прежде всего, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В последние два десятилетия добыча и экспорт этого вида топлива в нашей стране стабильно росли — в среднем на 2,9% и 9,6% в год соответственно. Сегодня колумнист «Реального времени» и экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин в очередной статье для нашего издания предлагает обсудить перспективы российской угольной отрасли, учитывая глобальные тенденции по снижению выбросов и потребления угля.

Общемировые тенденции на рынке угля

Уголь остается вторым по значимости видом топлива в мире, при этом является номером один по количеству выделяемого углекислого газа в атмосферу. Его доля стремительно снижается с 2014 года ввиду предпринимаемых мер по снижению парниковых выбросов. Только в 2020 году потребление угля снизилось на 7%. Возобновляемые источники энергии все более плотно входят в нашу жизнь. Политика так называемого «ответственного инвестирования» (английская аббревиатура ESG) заставляет инвестиционные фонды и банки отказываться от инвестирования в проекты, связанные с добычей и переработкой твердых углеводородов. Например, в конце 2020 года ОАО «РЖД» разместило так называемые «зеленые» облигации на 25 млрд рублей, но не все инвесторы смогли их приобрести, так как их экологическая политика не позволяет инвестировать в бумаги компании, чей грузооборот сформирован по большей части транспортировкой угля (на 44%).

Эти институты будут поднимать стоимость заимствований для текущих производителей, что несомненно приведет к схлопыванию многих новых проектов по разведке и разработке новых месторождений.

Только в одном Китае строится и планируется строительство угольных энергоблоков общей мощностью 250 ГВт. Фото Du Yu/Xinhua News Agency/eyevine/Redux

Все эти начинания способны свести на нет мировую угольную промышленность в некоторой отдаленной перспективе. Посудите сами — в энергобалансе Азиатско-Тихоокеанского региона уголь занимает 47%. А этот регион потребляет 44% мировой энергии. В энергобалансе Африки уголь занимает 22%, в ЕС — 13%, в СНГ — 14%. Сложно представить, что в ближайшие 10 лет что-то кардинально изменится: это все-таки вопрос нескольких десятилетий. Только в одном Китае строится и планируется строительство угольных энергоблоков общей мощностью 250 ГВт. И это при том что руководство страны в целом заявляет о постепенном отказе от угля в пользу более чистых видов топлива.

Давайте обратимся к статистике по структуре мирового производства энергии по видам топлива за последние 50 лет и прогнозным значениям на ближайшие 20 лет.

Нефть — традиционно на первом месте, доля в балансе падает с 47% в 1970 году до 32,7% в 2020 году с прогнозом снижения до 27,2% в 2040 году. Газ делит второе-третье место с углем, доля в балансе растет с 17% в 1970 году до 23,6% в 2020 году с прогнозом роста до 25,8% в 2040 году. Уголь — традиционное второе место, хотя газ вытесняет этот вид топлива. Доля в балансе падает с 30,1 % в 1970 году до 26,4% в 2020 году с прогнозом снижения до 20,3% в 2040 году. Атомная энергия — доля в балансе растет с 0,4% в 1970 году до 4,7% в 2020 году с прогнозом снижения до 4,3%. Мир все-таки побаивается этого вида энергии: слишком опасна эксплуатация. Гидроэнергия — доля в балансе выросла незначительно с 5,5% в 1970 году до 6,9% в 2020 году с прогнозом небольшого роста до 7% в 2040 году. Возобновляемые источники энергии (ВЭИ) — доля в балансе растет с 0,1% в 1970 году до 5,6% в 2020 году с прогнозом роста до 15,4% в 2040 году.

Россия занимает второе место в мире по запасам угля после США. Фото wikipedia.org

Текущее состояние отрасли в России

По состоянию на 2020 год, Россия занимает второе место в мире по запасам угля после США. По прогнозам, с учетом текущего объема добычи в размере 440 млн тонн в год, запасов хватит на 370 лет. Отрасль обеспечивает большое количество рабочих мест (150 тыс. человек, еще 500 тыс. человек заняты в смежных отраслях), приносит существенный объем экспортной выручки в страну (4%).

Позиции российских угольных компаний конкурентны по себестоимости, что позволяет проходить времена низких цен на рынке. Волатильность цен на уголь является основным риск-фактором этой индустрии. Угольная отрасль — первая в нашем ТЭК, которая прошла путь реформ от дотационной до полной адаптации к рыночным конкурентным условиям. Были проведены реструктуризация, обновление основных фондов, повышение производительности. В отрасли представлены в основном частные компании, которые осуществляют добычу и поставку угля на внутренний рынок для нужд энергетиков и металлургов и на рынки Европы, Азии, Ближнего Востока. Активно развиваются новые месторождения, строятся терминалы по перевалке угля. За последние 5 лет объем добычи вырос в 1,3 раза, было введено порядка 300 млн тонн новых добывающих мощностей. В отрасли оперируют 58 шахт и 133 разреза, половина которых введена в эксплуатацию после 2000 года. По прогрессивной технологии «шахта-лава» работают 42 шахты. Это очень высокий показатель.

Топ-5 производителей угля:

АО «СУЭК» (абсолютный лидер с добычей в 105 млн тонн в год), АО «УК «Кузбассразрезуголь», EVRAZ plc, АО ХК «СДС-Уголь», Группа «Сибантрацит».

В России представлены как энергетический, так и коксующий уголь (для металлургов). По объемам добычи и экспорта энергетический уголь лидирует.

По прогнозам, добыча угля в России к 2035 году составит от 485 до 668 млн тонн. Фото ukzarechnaya.ru

В структуре энергобаланса России уголь занимает третье место с 12%. На первом — газ (54%), на втором — нефть (22%). Гидроэнергия и атомная энергия делят четвертое-пятое места с 6% каждая.

По прогнозам, добыча угля в России к 2035 году составит от 485 до 668 млн тонн в зависимости от сценария (консервативный/оптимистический). Все будет зависеть от потребления угля в коммунально-бытовом секторе, электроэнергетике, цен на международном рынке, затрат на производство и экспорт угля.

Цены на уголь в будущем будут определяться глобальным снижением спроса и средней себестоимостью добычи, так как дешевый уголь (в плане добычи) в мире заканчивается. Не стоит ожидать краха индустрии. Более того, из-за низкой себестомости добычи российского угля наши производители способны выдержать периоды низких цен, работая с нулевой рентабельностью, пока рынок не восстановится. А это произойдет в любом случае, так как низкие цены заставят покинуть рынок более «дорогих» производителей, тем самым уменьшив предложение, — классический пример «руки рынка» Адама Смита.

Для инвесторов рекомендую присмотреться к компаниям EVRAZ Plc и ПАО «Мечел» — они производят коксующий уголь, который продается гораздо дороже обычного при схожих затратах по добыче.



Перспективы

С учетом глобальных тенденций по переходу на более чистые виды топлива и новые правила по привлечению финансирования компании этого сектора ждет непростое будущее. Опять же, этот процесс не сиюминутен, есть время адаптироваться. Примером служит АО «СУЭК», который построил пылеветрозащитные экраны в порту Мурманска (являющегося основным портом перевалки экспортного угля). Помимо этого, компании отрасли ведут программы по разработке месторождений высококалорийного угля и обогащению угля, чтобы минимизировать выбросы пыли и углекислого газа во время транспортировки и сжигания угля; рекультивации земель, где закончилась добыча; модернизации энергетических активов для снижения выбросов углекислого газа. Посмотрим, насколько эти меры смогут изменить отношение к угольной отрасли со стороны сторонников декарбонизации.

Экспорт российского угля растет последние 15 лет вне зависимости от текущих цен на уголь. Фото seanews.ru

Китай, который в настоящий момент практически исчерпал свои собственные запасы угля и импортирует немало для угольной генерации, сделает упор на природный и сжиженный газ и ВИЭ. Этот рынок для наших поставщиков угля под вопросом. Рынки Японии, Индии, Европы импортируют большое количество угля, на них есть перспектива на ближайшее 10—15 лет. Полностью отказаться от угля не получится в любом случае.

Экспорт российского угля растет последние 15 лет вне зависимости от текущих цен на уголь. В 2005 году было перевалено 40 млн тонн, в 2019 — уже 180 млн тонн угля. Основные направления перевалки — Балтика и Дальний Восток. Активно расширяется железнодорожная и портовая инфраструктура на Дальнем Востоке: расшивка узких мест на БАМе и Транссибе, строительство новых перевалочных портовых терминалов для увеличения перевалочных мощностей с 60 до 180 млн тонн в год.

В целом надо признать, что перспективы российской угольной отрасли несколько туманны, но не критичны в ближайшем будущем. Будет спад экспорта, внутреннего потребления, но цены останутся на высоком уровне, так как производители из развитых стран будут покидать рынки из-за фактического запрета их продукции, а их недешевый уголь не нужен в странах третьего мира. Их место займут наши компании. Вообще, по моему мнению, наша угольная промышленность будет последней в мире на выход с рынка. Себестоимость позволяет держать ценовой удар. Будет интересно понаблюдать за развитием событий.

Артур Сафиулин