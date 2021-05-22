От фудтрак-городка под «Миллениумом» до «Гриль-феста» и дог-боксов

Больше всего вопросов к Дирекции парков и скверов — у шашлычников и собаководов

Фото: Максим Платонов

В прямом эфире в официальном «Инстаграм» мэрии Казани новоиспеченный руководитель Дирекции парков и скверов столицы Татарстана Роберт Гарипов рассказал о запланированной летней программе и ответил на вопросы жителей. Как будут бороться с электросамокатами в парках, какие новые маршруты ожидают велосипедистов, когда завершатся работы в парке Черное озеро, где можно будет пожарить шашлык, как обстоит дело с выгулом собак — вот лишь неполный перечень вопросов, ответы на которые прозвучали в первом прямом включении от экс-главы префектуры «Старый город». Гарипов задался вопросом, куда исчезают пакетики для сбора собачьих фекалий, как только их выставляют в парках города, и призвал горожан оставлять их для использования по прямому назначению собаководами.

О команде Дирекции и основных направлениях работы

«Всего нас 25 человек. За нами закреплено 25 общественных пространств. У нас три основных направления работы.

Первое — содержание и благоустройство территорий, мы следим за текущим состоянием зеленых насаждений, бесперебойной работой коммунальных служб, охраной территорий.

Второе направление — содействие предпринимательской деятельности. Мы обеспечиваем качественную работу нестационарных торговых объектов и сервисов.

Третье важное направление — культурное программирование общественных пространств. Мы делаем так, чтобы общественные пространства были наполнены качественными культурными, спортивными, образовательными и развлекательными мероприятиями.

До 30 мая продолжается голосование за общественные пространства и дворы, которые будут благоустроены в 2022 году. Призываю всех проголосовать на портале Госуслуг за ту или иную территорию. Мы все должны понимать, что от наших голосов зависит финансирование и выбор для благоустройства той или иной территории».

Фото: vk.com/zf_kzn

Летняя программа: от гриль-фестиваля до «Зеленого фитнеса»

«Летняя программа в парках и скверах Казани стартовала 15 мая и продлится до 15 сентября. Нас ждут абсолютно разные проекты — образовательные, гастрономические, творческие, языковые, спортивные, культурные. Уже стартовали спортивные занятия — мы занимаемся бегом, йогой, стретчингом. В 10 парках мы будем заниматься спортом совместно с «Зеленым фитнесом». Я вас всех приглашаю на официальное открытие сезона «Зеленого фитнеса», которое состоится 22 мая в парке Горького.

Также в эту субботу в Горкинско-Ометьевском лесу стартует экологический фестиваль «Живая Волга» с лекциями, мастер-классами и выступлениями творческих коллективов.

22 и 23 мая на Черном озере пройдет музыкальный фестиваль AWAZ с ярмаркой национальных сувениров, одежды, товаров. Вход конечно же бесплатный.

29 и 30 мая в Горкинско-Ометьевском лесу будет организован традиционный «Гриль-фест». На этой территории будут представлены порядка 15 ресторанов. Мы будем жарить мясо, рыбу, у нас будет халяль-кухня и т. д. Приходите, погоду обещают отличную.

Обновленное расписание мероприятий публикуется в инстраграм-аккаунте Дирекции парков и скверов Казани».

Фото: Максим Платонов

О новых проектах летнего сезона

«Мы планируем запустить образовательную летнюю школу для детей и взрослых, сельскохозяйственный маркет, сувенирный магазин, серию экологических курсов. Кстати, в этом году мы запускаем и экологический лагерь

У нас амбициозные планы по открытию фудтрак-городка под мостом Миллениум. Это уникальное, необычное пространство. На территории под мостом, помимо выставления фудтраков, мы планируем сделать детскую площадку, кинотеатр на открытом воздухе. Для всех категорий граждан у нас там все будет организовано.

Традиционно мы будем продолжать музыкально-джазовые вечера и многое другое».

Как организовать мероприятие в парке?

«На почту мы принимаем заявки на организацию мероприятий, рассматриваем их, всегда рады организовать совместно классное мероприятие».

О благоустройстве территории возле «Чаши»

«Буквально в начале 2021 года была презентована стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки. Речь идет о 12 совершенно новых уникальных парковых территориях. Запланировано 68 км парковой территории вокруг Казанки.

Что касается площади возле «Чаши», вы все помните, что во время чемпионата мира по футболу там была организована фан-зона. Это достаточно большая и популярная площадка. Благоустройство этой территории будет идти в рамках стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки. Так что все нас ждет впереди».

Фото: Максим Платонов

Когда закончится реконструкция парка «Черное озеро»?

«В этом году мы его достроим и вместе откроем этот центральный парк. Мы планируем благоустроить территорию между павильонами, доделать работы, связанные с коммуникациями. Очень непростой вопрос — забор, который огораживает парковую территорию. Он является объектом культурного наследия. Его нельзя просто разобрать и собрать новый. Мы его будем очень аккуратно, под присмотром, реконструировать. Конечно же, обратим внимание на подсветку. Был запрос, что в парке темновато. Мы будем подсвечивать и зеленые насаждения, и в целом увеличим подсветку локально, сделаем ярче парк. Мы планируем также высадить кустарники, деревья и цветы.

В первом павильоне, расположенном ближе к Кремлевской, будет общепит. Сейчас ведутся переговоры, и мы будем в ближайшее время понимать, кто именно там появится. Наше пожелание — чтобы это была достаточно вкусная и доступная по ценнику история. Второй павильон относится к Дирекции парков и скверов. На первом этаже в зимнее время мы организуем прокат. После завершения работ в парке мы планируем организовать на первом этаже кафе, коворкинг, обязательно сделаем классный сувенирный магазин, а не какой-нибудь совковый. На втором этаже планируется организовать офис, где люди будут заниматься творчеством и наполнением парковых территорий».

Фото: Ринат Назметдинов

Планируется ли благоустройство пляжа «Локомотив»?

«Он в планах реконструкции. Насколько я знаю, дорогу к пляжу уже реконструировали.

В ведении Дирекции находятся два пляжа — «Озеро Комсомольское» в поселке Дербышки и «Озеро Лебяжье». С 1 июня начинается купальный сезон. Милости просим. Будут работать спасатели. Мы также отвечаем за безопасность».

Где парковаться посетителям экстрим-парка «Урам»?

«Понимая проблему, несмотря на продолжающиеся работы у крытого экстрим-парка «Урам», с 1 мая в тестовом режиме мы открыли стоянку на 150 мест. Приезжайте, паркуйтесь. Стоимость одного часа — 50 рублей. Мы ее докрутим, доблагоустроим, выставим шлагбаум, будку охраны.

27 июня состоится открытие круглогодичного экстрим-парка. Осталось ждать совсем немного».

Будут ли в парках внедрять раздельный сбор отходов?

«Мы уже 2 года работаем в этом направлении совместно с компанией Coca-Cola. Сначала раздельный сбор мы внедрили в Горкинско-Ометьевском лесу, потом в парке имени Урицкого. Coca-Cola поменяла все урны, там внедрен раздельный сбор мусора. Так что мы работаем в этом направлении».

Фото: Максим Платонов

Будет ли расти количество велодорожек?

«Во всех парках предусмотрены велодорожки. В апреле прошли общественные обсуждения территории Голубых озер и парка «Спортивный» (между Дворцом единоборств «Ак Барс» и стадионом «Ак Барс Арена»). На этой территории парка «Спортивный» будут предусмотрены велодорожки. И в целом веломаршрут запланирован вокруг всей Казанки. Можно будет от Кировской дамбы доехать вдоль Казанки до Голубых озер. Представляете, какой классный маршрут у нас появится! Мы за велосипед, это движение будет преумножаться.

Казанка превращается в болото? Мы над этим работаем. Поэтому начали говорить о развитии, благоустройстве, новом веянии вокруг Казанки. Были самозахваты. Мы активно работаем с администрацией, при сигналах оперативно реагируем».

Как быть с электросамокатами?

«Электрические самокаты доставляют много хлопот для посетителей парков. Мы тоже озадачены этой проблемой. Две недели назад мы встречались со всеми тремя игроками на рынке аренды электросамокатов. И договорились о том, что можно будет взять самокат в городе, транзитом проехать по нашим общественным пространствам, но парковаться в парках у нас не будут. Только за территорией парка. Мы организуем свой сервис проката в тех или иных парках. У меня есть информация, что количество электросамокатов также будет уменьшаться».

Можно ли будет жарить шашлык в парках?

«По адресу bbqkaban.ru или телефону 245-45-11 можно забронировать место в барбекю-зоне, которую мы открыли на набережной озера Кабан. Здесь официально можно жарить шашлык. Два часа аренды стоят 500 рублей. Мы даем мангал, столы, стулья и необходимые принадлежности. И в центре города с такими видами можно жарить шашлык, так что оставляйте свои заявки.

Фото: kazan.aif.ru

Нужен навес на случай дождя? Благодаря таким вопросам мы двигаемся дальше. Это правильное замечание, оно будет учтено.

Учитывая количество поступающих вопросов, мы обкатаем барбекю-зону на Кабане и будем предусматривать новые места, где можно будет пожарить мясо и с комфортом провести время с семьей.

На Лебяжьем, как только устанавливается хорошая погода, традиционно некоторые посетители начинают жарить мясо. При этом в парках разжигать костры запрещено. Нужно это понять. Лебяжье — это особо охраняемая природная территория, и разжигать костры там ни в коем случае нельзя. Мы, понимая, что это все равно продолжается, приняли решение, что в самом начале сезона выставим туда охрану. Всех шашлычников мы пресекаем — этого делать в лесу нельзя».

Как ведется проектирование парка?

«У каждого парка есть закрепленный архитектор. Концепция каждого парка проходит общественные обсуждения. Все мнения, пожелания учитываются. Важный вопрос — чтобы на большой скорости велосипед не мешал мамочкам с колясками. Потому что это совершенно разные потоки. Мы за то, чтобы такие потоки всегда разделять. Это и делается в том числе.

Фото: Илья Репин

На Кабане не разделили потоки? На Кабане потоки разделили, там предусмотрена отдельная велодорожка. На озере Нижний Кабан в две очереди шло строительство. По третьей дорожке, которая продлится от Татарской усадьбы до завода братьев Крестовниковых, — в следующем году будет продолжение строительства. И малые архитектурные формы, и скамейки, и урны, и общепиты — все планируется. Нужно потерпеть, не все сразу».

О выгуле собак

«Мнения по поводу выгула собак традиционно делятся. В городе существует девять площадок, где обустроены вольеры для собак. Там собаководы могут заниматься со своими питомцами. По поводу бродячих собак принято решение о чипировании.

Выгуливать собак в парке можно, но они должны быть как минимум на поводке. Выпускать их с привязи нельзя. И в намордниках. Просветительскую работу в этом плане мы проводим.

В парках есть дог-боксы для фекалий собак. Мы их периодически выставляем. Для меня непонятная вещь — только мы их выставляем, они пропадают. Для меня это очень странно, куда девают эти пакетики? Они нужны для фекалий собак. Давайте их оставлять».

Фото: Максим Платонов

Торговля в парках

«В парке имени Горького втридорога продают обычную воду? Один из пунктов нашей работы — содействие предпринимательской деятельности. Вся торговля проходит через электронные площадки, мы проводим аукционы. В этом году аукцион мы провели в феврале, чтобы у предпринимателей, выигравших торги, было время привести павильоны в надлежащий вид. Цены устанавливают на тот или иной товар они сами. Мы обязательно отреагируем на заявку и проверим, действительно ли продают втридорога воду.

Если вы вдруг видите несанкционированную торговлю в парках и скверах, звоните 239-44-33. Или пишите на почту park@kzn.ru, мы будем оперативно реагировать на эти проявления».

В каких парках летом ждать ремонта?

«Перед каждым сезоном у нас проводится текущий ремонт. Посещение парков идет в достаточно активном режиме. И очень часто малые архитектурные формы, качели выходят из строя. Каждое утро в каждом парке день начинается с обхода. Создан целый институт парк-менеджеров. Они попунктно фиксируют замечания и оперативно реагируют на них. При активной работе с подрядчиками эти проблемы устраняются. Мы парки ремонтируем постоянно».

Фото: Олег Тихонов

Есть ли громкоговорители в парках?

«Звук и музыка во всех парках есть. К каждому сезону мы формируем специальные плейлисты. Приходите в парки и вы услышите классную музыку.

Жители могут звонить по любым вопросам о парках и скверах по номеру 239-44-33 или оставить заявку на почту park@kzn.ru. Мы ждем вас в наших классных парках, следите за афишей».