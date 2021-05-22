«Шовинистический вой по поводу национальности Манижи прозвучал зловеще»

Дина Гарипова, Артемий Троицкий, Ирада Аюпова, Эльмир Низамов и Юрий Лоза — о феномене Манижи и причинах ее хейта в соцсетях

Уже сегодня, 22 мая, пройдет финал международного песенного конкурса «Евровидение-2021», на котором Россию представляет уроженка Таджикистана певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин). Видео Манижи Russian Woman («Русская женщина») лидирует по просмотрам на официальном YouTube-канале «Евровидения», однако у букмекеров она далеко не в фаворитах. Феномен представительницы России на песенном конкурсе и причины ее хейта в соцсетях «Реальное время» обсудило с экспертами в преддверии развязки «Евровидения-2021» — Артемием Троицким, Диной Гариповой и другими.

«У нас было много хейтеров»

Представляющая Россию на «Евровидении-2021» Манижа выступит в финале международного песенного состязания уже сегодня, 22 мая, под номером 5. Всего в финале примут участие исполнители 26 стран: по 10, выбранных в ходе двух полуфиналов, певцы из Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции, а еще Нидерландов как страны-хозяйки шоу этого года.

В полуфинале Манижа произвела фурор, появившись на сцене в огромном платье в русском стиле с народными узорами из лоскутов, собранных из разных уголков России. Во время исполнения песни она выпрыгнула из наряда. Комментируя попадание в финал конкурса, Манижа признавалась: ее оскорбляло неверие людей в то, что она пройдет в финал с песней на русском языке.

— Эти два месяца были истощающими. Да, у нас было много хейтеров. Мне не нравится слово «хейтеры», давайте скажем «нелюбители». Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке, — отмечала исполнительница. Манижа также заявляла, что горда тем, что она «русская женщина, которая поет на русском языке».

Фото: Soeren Stache / russian.rt.com

Несмотря на успех в национальном отборе, сразу после этого на Манижу обрушился шквал критики как со стороны профессионального сообщества, так и обычных россиян, у которых были вопросы к музыкальной составляющей и тексту песни, и даже национальности артистки. А вскоре российские общественники обратились в Следком с просьбой провести проверку текста песни «Русская женщина» — некоторые посчитали сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Но правоохранители не нашли в песне признаков преступления и отказали в возбуждении дела. Досталось от хейтеров и самой песне — якобы ее мелодию сложно напеть, а текст на русском языке больше похож на набор разрозненных фраз.

При этом видео Манижи Russian Woman лидирует по просмотрам на официальном YouTube-канале «Евровидения» — у нее уже почти 8 млн просмотров. Однако у букмекеров она не в фаворитах и занимает лишь 15-ю строчку рейтинга, следует из данных портала Eurovisionworld.com. Букмекеры прогнозируют победу итальянской рок-группы Maneskin. На втором месте по ставкам располагается француженка Барбара Прави, на третьем — певица Destiny из Мальты.

«Манижа точно будет в первой десятке»

Музыкальный критик Артемий Троицкий в беседе с «Реальным временем» объяснил причины хейта Манижи и оценил ее композицию.

— У меня лично к Маниже особых претензий нет — ни по текстуальной, ни по визуальной, ни тем более по национальной части, — подчеркнул собеседник издания. — Честно говоря, я был шокирован, обнаружив такую хейтерскую реакцию, с которой столкнулась певица Манижа и ее песня. Думаю, что для Первого канала это тоже было неприятным сюрпризом. Это кое-что говорит о том, до какого дна скатились российские ура-патриоты в своем неприятии неканонических образов России. Давным-давно надо было привыкнуть к тому, что Россия — это не только русские и не только православные.



По мнению Троицкого, «весь этот шовинистический вой по поводу национальности Манижи, а также того, что она якобы оскорбляет русских женщин и чуть ли не весь русский народ, прозвучал зловеще»:

— Все это очень прискорбно. Если и призывать каких-то людей к законности, то как раз подобного рода выступления мне представляются абсолютно противоречащими Конституции РФ как многонациональной федерации, — подчеркнул он. Музыкальный критик оценил иронично-феминистический посыл композиции, в котором, по его мнению, нет ничего оскорбительного для русских: — Песня несомненно ироничная, с долей юмора. Те, кто воспринимает ее таким зверским образом, демонстрируют просто полное отсутствие этого самого чувства юмора.

Говоря о музыкальной составляющей композиции Манижи «Русская женщина», Троицкий признал, что в этом жанре особо запоминающегося мотива и не следовало ожидать.

— Она написана в стиле хип-хоп, который никогда не славился особым мелодизмом. Песня, с одной стороны, написана в модном стиле. С другой стороны, я не большой поклонник этой композиции. Она мне кажется не особо выразительной. Могло бы быть лучше, в том числе и текст мог бы быть прописан гораздо более доходчиво. Мне было довольно сложно на слух уловить месседж этой песни. В музыкальном отношении я бы не сказал, что это блестящее произведение, — рассуждает он.

Несмотря на ставки букмекеров, Троицкий убежден, что Манижа точно будет в первой девятке по итогам финала «Евровидения», несмотря на очень высокий уровень нынешнего конкурса. При этом, помимо традиционной публики из русских диаспор в Европе, которая в любом случае голосует за представителя России, у Манижи может быть подпитка голосов с неожиданной сочувствующей стороны.

— В каком-то смысле Маниже не очень повезло. Уровень конкурса в этом году выше, чем когда-либо. Есть 5-6 номеров, каждый из которых заслуживает победы. Это интересные артисты, качественные песни, интересные визуальные решения. В этом смысле Маниже будет сложно соревноваться с теми же итальянцами, исландцами, швейцарцами, представителем Мальты. Тем не менее она не пройдет незамеченной — я уверен, что в первую девятку попадет. В том числе и потому, что в Европе к ней отнеслись очень сочувственно. Во многих европейских странах при трансляции первого полуфинала местные телевизионные комментаторы, представляя Манижу, говорили, что на родине песня вызвала очень неоднозначную реакцию, нашлись люди, которые ее жестко критикуют с антифеминистических и националистических позиций. Так что внимание и симпатии к Маниже будут привлечены и за счет нетрадиционной публики. Обычно за российских артистов голосует русская диаспора в Европе. В этом году помимо этого обычного патриотического голосования за Манижу будут голосовать и многие нерусские европейцы, просто чтобы ее как-то морально поддержать, — убежден он.

Выбор представителя России на «Евровидение-2021» Троицкий считает вполне симпатичным:

— От России на конкурсе выступали разные артисты. Во многом политика национального отбора зависит от вещателя этого года. Ситуация такова, что год «Евровидение» показывает Первый канал, год — «Россия 1». Выбор Первого канала всегда более авантюрный и качественный. Типичный выбор канала «Россия» — Сергей Лазарев — это обычно проходные песни на английском языке, вообще ничего интересного. Первый канал иногда допускает довольно провокационные выступления — Петр Налич, «Бурановские бабушки»... Выбор Манижи в этом году нестандартный, достаточно провокационный, мне это нравится. Во всяком случае, это не скучно. А хуже скуки ничего не может быть в развлечениях.

«Манижа осталась самой собой — на это сейчас способны немногие»

Победительница первого сезона телевизионного шоу «Голос», ставшая пятой в финале «Евровидения-2013», заслуженная артистка Татарстана Дина Гарипова высоко оценила выступление Манижи в полуфинале главного песенного конкурса Старого Света:

— Ее номер яркий и с акцентом на исполнителя. Все сделано очень качественно и органично, — сказала Гарипова в беседе с «Реальным временем».



Отвечая на вопрос, оправдан ли такой выбор артиста и номера от России на «Евровидении-2021», Гарипова отвечает:

— Каждый год от нашей страны едут очень разные певцы — и мне это нравится! Так мы можем показать многогранность нашего народа и разнообразие музыкальных стилей.



Певица призналась, что от «Евровидения» всегда ждет в первую очередь красивейшего шоу и много музыки.

— Не стану делать прогнозы, потому что конкурс очень непредсказуем. Знаю лишь то, что нашу страну представляет достойная участница, и ее песня и номер уже полюбились многим поклонникам конкурса по всей Европе. И это главное, — убеждена она.

Давая оценку хейту в соцсетях, с которым столкнулась Манижа, Гарипова отметила стойкость исполнительницы:

— У любого исполнителя всегда будут те, кто его поддерживает, и те, кому что-то не нравится. Это музыка, в ней не может быть единого мнения, ведь предпочтения у всех разные. А Манижа — молодец. Она стойко выдержала все, что происходит вокруг нее, и осталась самой собой — на это сейчас способны немногие. Поэтому я от всего сердца желаю ей успехов и в конкурсе, и после него.

Кстати, Дина Гарипова в своем «Инстаграме» поддержала Манижу. Заслуженная артистка Татарстана выложила видеоролик, в котором исполнила отрывок из ее песни на татарском языке, подписав его: «Манижа, я желаю тебе победы! Манижа, мин сиңа җину телим. Manizha, I wish u victory!». Кстати, Манижа откликнулась на этот пост, прокомментировав его: «Дорогая моя, спасибо. Как же круто звучит в твоем исполнении. А еще спасибо тебе за все те советы, которые ты дала мне перед поездкой. Они мне очень очень помогают».

«Евровидение» любит зрелищные, запоминающиеся номера»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в беседе с «Реальным временем» выразила свою точку зрения:

— Творчество имеет право на существование в любых его разумных проявлениях. Все границы, которые мы устанавливаем, — в нашей голове. Что касается певицы от России Манижи: думаю, она смогла пробиться в финал благодаря таланту, в том числе таланту организовать «хайповый», эксцентричный номер. Публика любит эксперименты, ее фавориты часто меняются.



По мнению Аюповой, выбор, сделанный в национальном отборе, не случаен: номер ведь выбрали по результатам голосования. А Первый канал прокомментировал, что за ходом голосования наблюдала компания Ernst&Young, в которой могут представить данные о голосовании.

— «Евровидение» любит зрелищные, запоминающиеся номера. К слову, и номер Little Big, скорее всего, был бы полон экспрессии. Спрос рождает предложение, — убеждена она. — О вкусах не спорят. Но, если честно, я не настолько внимательно слежу за конкурсом в этом году.

Говоря о хейте Манижи в соцсетях, Аюпова отметила:

— В Сети человек ведет себя иначе, нежели в живой среде. «Онлайн-жизнь» меняет сознание, и мы становимся дальше друг от друга, теряется тот визуальный контакт, при наличии которого мы бы могли сказать в глаза, подумав: «А готов ли я сказать это?», «А готов ли он это услышать?» Молодые люди становятся смелее, забывая порой, что слово — опасное оружие, и оно делает больно. Чтобы не было «стирания реалий», нам нужно больше разговаривать друг с другом: культура — это не только эпицентр разнообразных событий, но еще и средство коммуникации. К хейтерам в социальных сетях можно относиться по-разному, можно их отвергать, не реагировать, но они сопровождают наш информационный фон, это уже часть естественной информационной среды. И их восприятие обществом — это тоже часть нашей культуры. Я сама никогда не доверяю чужим оценкам. Для меня возможность иметь свое мнение — значимая часть моей внутренней свободы...

«Этот хейт — критерий общего повышенного градуса агрессивности нашего общества»

Известный татарстанский композитор, лауреат премии президента России для молодых деятелей культуры 2020 года Эльмир Низамов признался, что вряд ли будет смотреть финал «Евровидения», потому что ему все меньше и меньше интересно, что там происходит. Но совсем не следить за конкурсом просто невозможно, ведь «информация льется со всех сторон», признал он.

По мнению собеседника «Реального времени», номер у Манижи получился очень ярким:



— Мне нравится, что есть русский текст и этнические элементы в песне.

Низамов рассуждает, что Россию часто ассоциируют с женским образом. А тема феминизма очень актуальна в западном мире, поп-дивы запада уже лет 30 поют на эту тему.

— Поэтому выбор такого номера, как мне кажется, сделан очень верно с этой точки зрения. Песня, с одной стороны, подчеркивает наши национальные черты, с другой — объединяет с Западом: «Мы с вами, мы такие же, мы боремся».

Говоря о хейте, который разразился по поводу личности самой Манижи и ее композиции, Низамов рассуждает:

— Мне кажется, это просто критерий общего повышенного градуса агрессивности нашего общества. Этот хейт был бы в любом случаи, несмотря на то, кто бы представлял нашу страну. Всем известно, что Россия — многонациональная страна. И мы для всего мира «русские», несмотря на нашу этническую принадлежность.

«Песни как таковой там нет»

Российский автор-исполнитель Юрий Лоза в беседе с «Реальным временем» заявил, что по поводу «Евровидения» комментировать ему нечего. И посоветовал обратиться к его соцсетям, в которых он довольно резко высказался по поводу Манижи и песенного конкурса в целом.

— Как я и ожидал, звонков по поводу «Евровидения» было много. Я отбивался как мог, упирая на то, что говорить мне абсолютно не о чем. Там практически все поют по-английски, а я от этого языка давно устал чуть ли не на физическом уровне, — написал Лоза на своей страничке во «ВКонтакте».



Говоря о представляющей Россию Маниже, Лоза довольно отстранен:

— Нашу конкурсантку обсуждать тоже не хочу, потому что песни как таковой там нет, а сценографию должны комментировать компьютерщики и постановщики, которые в данном вопросе разбираются лучше меня. Тогда журналисты спросили — а не поменялось ли мое мнение о номере нашей рэперши после того, как она вышла в финал? Я ответил, что мое мнение не зависит от чьих-то оценок, а иначе оно уже не будет моим. К примеру, я чипсы не люблю и не ем, а моему соседу они настолько понравились, что он купил их целую тонну — разве я должен, глядя на соседа, менять свое отношение к ним?