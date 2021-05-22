Опрос предпринимателей: ощущаете ли вы нехватку рабочих кадров из-за оттока трудовых мигрантов?

Нехватку специалистов мы связываем с тем, что за время пандемии произошел большой отток персонала. Три месяца мы были закрыты, сотрудники поняли, что наша отрасль уязвима. Во время пандемии они устроились по другим специальностям. Наша работа связана с физическим трудом, выносливостью. К сожалению, зарплата отрасли не была конкурентной, так как рентабельность нашего бизнеса очень низкая.



Появились новые профессии, которые позволили студентам на время учебы найти другие возможности для заработка. Раньше можно было только вагоны разгружать или работать официантом. Сегодня много предложений в маркетинге, IT-технологиях, студенты делают выбор в пользу новых специальностей.

Мы увидели в этом новую возможность взаимодействия с Министерством образования Татарстана. Подготовили запрос с вакансиями для студентов. Я знаю, что потребность в кадрах есть в Крыму и студенты из Казани уезжают туда работать. Но мы надеемся, что с июня, после окончания экзаменов, студенты пополнят и наши ряды. Мы совместно с Министерством образования РТ ездим по малым городам республики с агитацией и призывами работать в наших заведениях. Написали письмо на имя Рустама Минниханова с просьбой выделить нам квоту на иностранных специалистов из стран ближнего зарубежья.

На письмо уже отреагировало Министерство труда РТ. И сейчас мы прорабатываем техническое задание для приглашения из Узбекистана рабочей силы. Также сотрудничаем с Центром занятости населения Казани, ресурсом «Работа России». Надеемся, что это даст свои результаты и мы сможем достойно принять жителей и туристов нашего города в летний период. Ведь мы уже получили статус гастрономической столицы России и должны ежедневно подтверждать это!