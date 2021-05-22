Опрос предпринимателей: ощущаете ли вы нехватку рабочих кадров из-за оттока трудовых мигрантов?
Бизнес ощущает острую нехватку рабочих кадров в сфере туризма и гостеприимства. Причиной многие эксперты называют отток трудовых мигрантов из-за пандемии. Аналогичную проблему испытывают и некоторые другие секторы бизнеса, прежде всего — строительство. Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», согласились с наличием кадровой проблемы, но главную причину видят в нежелании молодых людей заниматься физическим трудом.
По данным HeadHunter, количество вакансий в сфере туризма и гостеприимства в апреле 2021 года выросло более чем в три раза по сравнению с прошлой весной, но претендентов на них мало. Ощущаете ли вы нехватку специалистов? Как решаете эту проблему?
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Ирина Толмачева генеральный директор ООО «Коттедж-центр»
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У меня сейчас два направления деятельности: строительство и сельское хозяйство. В сельском хозяйстве хроническая нехватка рабочих рук. Трактористы, механизаторы старшего поколения уже не в такой силе, чтобы три смены работать. А молодежь не хочет заниматься тяжелым физическим трудом. И проблема не в оттоке мигрантов, а в том, что отсутствует система прикладного профессионального образования. Либо мы воспитываем кадры, которые не нужны отрасли, либо они не умеют быстро встроиться в профессию. Это относится и к строительству. Молодежь приходит сырая, поэтому проще привлекать мигрантов, чем собственные кадры, воспитанные в нашей системе профобучения.
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Ленар Нуриахметов учредитель компании «Агрофирма «Поволжье»
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У нас ощущается нехватка специалистов, но это не связано с оттоком мигрантов: они с нами не работают. У молодежи нет желания трудиться в сельхозотрасли. Хотя зарплата здесь достойнее, чем в городе. Они считают, что это непрестижно. Пока есть поколение, которое способно к физическим нагрузкам, мы на них держимся. Дальше будет видно.
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Артем Тяжелов управляющий сети «Пирушка»
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Да, мы ощущаем нехватку официантов, барменов, поваров. Как решаем? Активно ищем, включаем обаяние. Если раньше искали людей по соцсетям, то теперь активно пользуемся HeadHunter, superjob.ru, продвигаем рекламу в «Инстаграме». Впервые за 5 лет попробовал бегущую строку для поиска уборщицы.
Это не связано с мигрантами, на этих позициях у нас их и не было. Думаю, нехватка специалистов связана с тем, что появились вакансии доставщиков еды. На них работают примерно те же люди, которые раньше начинали свой путь официантами. В нашей индустрии давно установился тренд, когда не мы выбираем сотрудников, а они нас. И сейчас это усугубилось.
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Ильдар Ситдиков директор ООО «Ягодная долина»
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Действительно у нас идет нехватка людей по всем фронтам. Но мы не использовали труд мигрантов. Я связываю это с окончанием ковидного кризиса, после чего рабочие трудоустроились. Экономика восстанавливается. Мы ищем персонал, договариваемся, пока справляемся, но все совсем не весело. Нам остро не хватает людей, в первую очередь — трактористов.
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Наталья Кукушкина учредитель и генеральный директор компании «Улица строителей»
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Не могу сказать, что испытываем большой дефицит в рабочих кадрах. В том году из-за ковида он ощущался острее. А так у нас в большей степени не хватает менеджеров по продажам. Сейчас, судя по стройкам, по своим объектам, сильной нехватки, например в каменщиках, мы не испытываем.
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Валентин Голубев директор бизнес-отеля «Татарстан»
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Нехватку сотрудников линейного персонала ощущаем, но это не связано с отсутствием мигрантов из Средней Азии. В Набережных Челнах их практически и не было. Студентов, которые учатся в местных вузах, тоже мало, если сравнивать с Москвой и Петербургом, где их десятки тысяч. Кадровую проблему решаем постоянным набором персонала, работаем с профильными вузами и колледжами, проводим презентации и предлагаем студентам работу у нас.
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Галина Шарафутдинова исполнительный директор ассоциации рестораторов и отельеров города Казани и РТ
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Нехватку специалистов мы связываем с тем, что за время пандемии произошел большой отток персонала. Три месяца мы были закрыты, сотрудники поняли, что наша отрасль уязвима. Во время пандемии они устроились по другим специальностям. Наша работа связана с физическим трудом, выносливостью. К сожалению, зарплата отрасли не была конкурентной, так как рентабельность нашего бизнеса очень низкая.
Появились новые профессии, которые позволили студентам на время учебы найти другие возможности для заработка. Раньше можно было только вагоны разгружать или работать официантом. Сегодня много предложений в маркетинге, IT-технологиях, студенты делают выбор в пользу новых специальностей.
Мы увидели в этом новую возможность взаимодействия с Министерством образования Татарстана. Подготовили запрос с вакансиями для студентов. Я знаю, что потребность в кадрах есть в Крыму и студенты из Казани уезжают туда работать. Но мы надеемся, что с июня, после окончания экзаменов, студенты пополнят и наши ряды. Мы совместно с Министерством образования РТ ездим по малым городам республики с агитацией и призывами работать в наших заведениях. Написали письмо на имя Рустама Минниханова с просьбой выделить нам квоту на иностранных специалистов из стран ближнего зарубежья.
На письмо уже отреагировало Министерство труда РТ. И сейчас мы прорабатываем техническое задание для приглашения из Узбекистана рабочей силы. Также сотрудничаем с Центром занятости населения Казани, ресурсом «Работа России». Надеемся, что это даст свои результаты и мы сможем достойно принять жителей и туристов нашего города в летний период. Ведь мы уже получили статус гастрономической столицы России и должны ежедневно подтверждать это!
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Павел Кострикин руководитель проекта «Примавера»
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Мне в этом плане как партнеру проекта «Примавера» проще, потому что у нас поселок достроен. Управляющая компания, которая занимается уборкой территории, часто привлекает трудовых мигрантов, но сейчас все укомплектовано казанцами. От коллег я знаю, что проблема с кадрами большая. Многие рабочие строители уехали и вернуться физически не могут, а те, что остались, стоят очень дорого. Так что проблему подтверждаю, но на себе не ощутил.
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