День в истории: основоположник татарского театра, праздник Волги и рождение джинсов

Чем примечательна дата 20 мая

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 20 мая, в России — день Волги, в мире — международные праздники пчел, метрологии и травматологов. В этот день в Казани освятили храм в честь Обретения Честной Главы Иоанна Предтечи, Семен Челюскин на собачьих упряжках добрался до самой северной оконечности Евразии, в СССР учредили I и II степени Ордена Отечественной войны, а американская компания Levi Strauss & Co получила лицензию на производство джинсов. 20 мая на свет появились французский писатель Оноре де Бальзак, лауреат первой Нобелевской премии мира, французский экономист Фредерик Пасси, основоположник искусства советского палеха Николай Зиновьев, Герой Советского Союза, летчик Алексей Маресьев, советский и российский авиаконструктор Алексей Туполев. Умерли в этот день испанский мореплаватель и первооткрыватель Христофор Колумб, казненный революционер-народоволец, старший брат Владимира Ленина — Александр Ульянов, народная артистка РСФСР Ирина Зарубина, первый капитан сборной СССР по футболу Владимир Никаноров. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

День рождения Ковалевского и Кариева

20 мая 1840 года в Казани родился российский физиолог, декан медуниверситета и ректор Казанского императорского университета Николай Ковалевский. Его жизнь была тесно связана с вузом (ныне КФУ). В его стенах он окончил медицинский факультет и, продолжая научную деятельность, вскоре возглавил его. С 1880 по 1882 годы он был ректором Казанского университета. Ковалевский занимался изучением рефлекторных связей между органами дыхания и кровообращения, работал в Вене, в лабораториях Брюкке и Людвига. В своих трудах ученый описал особенности иннервации мускулатуры зрачка. Именно его принято считать основателем Казанской школы физиологов.

Фото protatarstan.ru

20 мая 1886 года в деревне Кульбаево-Мараса Чистопольского уезда родился актер и режиссер, один из основоположников татарского национального театра Габдулла Кариев (Миннибай Хайруллин). Его коллега, Карим Тинчурин, писал, что Кариев открыл новую страницу в истории татарской культуры: «по праву является единственным руководителем татарского театра в его начальном периоде». Он многое ставил ему в заслугу: «придание впервые татарскому театру формы; впервые верная трактовка и исполнение татарских типов; духовное приближение татарского театра к народу». За свою актерскую карьеру он сыграл Сиразетдина («Банкрот»), Миллера («Коварство и любовь» Ф. Шиллера), Жадова («Доходное место» А. Островского), Лопахина («Вишневый сад» А. Чехова).

20 мая 1904 года в Казани в новой колокольне Богоявленской церкви освятили храм в память третьего обретения Честной Главы Святого Иоанна Предтечи. Он был обустроен во втором ярусе колокольни, где, как следовало из ведомости церкви, имелось «помещение, предназначенное для устройства в нем храма в память пожертвователя на постройку колокольни Кривоносова». Описывается храм как холодный и однопрестольный.

Фото histrf.ru

День Волги, открытие мыса Челюскина

Почти три столетия назад, 20 мая 1742 года, знаменитый русский полярный исследователь и мореплаватель Семен Челюскин во время второй Камчатской экспедиции добрался до самой северной оконечности Евразии — мыса, который в 1878 году назвали в его честь. Сделал он это на собачьих упряжках. «Сей мыс каменной, приярой, высоты средней, около оного льды глаткие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс: Восточный Северный. Поставил маяк — одно бревно, которое вез с собою», — написал штурман в своих путевых заметках. То, что мыс Челюскина и есть самая северная оконечность Евразии, в 1919 году установил норвежский геофизик и океанограф Харальд Свердруп.

Ежегодно с 2008 года 20 мая поволжские регионы России празднуют День Волги — одной из самых больших и известных рек. Праздник берет свои истоки с Х международного научно-промышленного форума «Великие реки — 2008», проведенного в Нижнем Новгороде 13 лет назад. Он призван привлечь внимание человечества и властей к проблеме сохранения водного объекта. Традиционно в этот день жители регионов, где протекает Волга, выходят на экологические акции у ее берегов, организуют тематические развлекательно-просветительские мероприятия.

Фото pnp.ru

79 лет назад, 20 мая 1942 года, Президиум Верховного Совета СССР учредил ордена I и II степени Отечественной войны — самые первые советские награды в годы Великой Отечественной. Проект орденов разработали по поручению Сталина. Ими награждали отличившихся бойцов в боях с фашистскими захватчиками. Первых орденов I и II степени Отечественной войны удостоились советские артиллеристы 776-го артиллерийского полка: в мае 1942 года они за два дня уничтожили более 30 танков врага в районе Харькова. Награду также вручали труженикам тыла. Всего орденом I степени награждены примерно 2,5 млн человек, орденом II степени — около 6,7 миллионов.

День рождения джинсов, первый географический атлас

20 мая 1570 года в Бельгии в городе Антверпен напечатали Тhеаtrum orbis terrarum (лат. «Зрелище шара земного») — первый в мире географический атлас. Разработанный и составленный фламандским картографом Абрахамом Ортелиусом документ включал в себя большие карты, каждая из которых сопровождалась пояснительными географическими записками. С 1570 по 1612 годы «Зрелище шара земного» переиздавалось 42 раза, дополнялось новыми картами. Так, первый выпуск включал в себя 70 карт, а издание 1612 года — 176 изображений. В XVII веке труды Ортелиуса перевели на русский язык.

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20 мая 1873 года в истории принято считать днем рождения джинсов, хотя первые запатентованные джинсы были выпущены в Америке еще в 1850 году Леви Страуссом. Отсчет идет от этой даты, так как именно в этот день его компания Levi Strauss & Co стала обладателем лицензии на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Долгое время они были единственным производителем джинсов, но постепенно у них появились конкуренты. На сегодняшний день это большой рынок моделей брюк разных цветов.

Ежегодно 20 мая отмечается Всемирный день метрологии. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день 1875 года в Париже на международной дипломатической конференции 17 государств подписали «Метрическую Конвенцию», ставшую первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве и заложившую основы единого международного метрологического пространства. В России, также подписавшей этот документ, Всемирный день метрологии празднуют с 2004 года. В этот праздник принято чествовать работников данной отрасли и обозначать главные и социально-значимые проблемы, требующие метрологического обеспечения.

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С недавних пор 20 мая отмечают Всемирный день пчел — Генассамблея ООН учредила его в декабре 2017 года. Цель празднования этого дня — показать, какое важное значение медоносные пчелы играют в растениеводстве, садоводстве, овощеводстве и других отраслях сельского хозяйства. Помимо этого, учредители праздника хотят привлечь внимание населения планеты к проблемам, с которыми сталкиваются пчелы, из-за чего их популяция снижается. Эту дату для Всемирного дня пчел выбрали в честь одного из основоположников пчеловодства Антона Янше, родившегося 20 мая 1734 года.

Также ежегодно 20 мая специалисты, деятельность которых связана с травматологией и ортопедией, отмечают Всемирный день травматолога. Праздник официально не утвержден, но признан во всем мире. Широкими и масштабными празднествами он не сопровождается, но в профильных медицинских учреждениях и образовательных организациях в честь этой даты проводят концерты, награждают специалистов и всячески отмечают представителей профессии. В научном сообществе в этот день принято проводить тематические семинары и конференции на тему травматологии.