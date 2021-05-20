Блестящая работа Слуцкого и селекционной службы: итоги сезона для «Рубина», вернувшегося в еврокубки

Причины успеха казанского клуба в сезоне-2020/2021

По итогам сезона-2020/2021 казанский «Рубин» впервые за шесть лет сумел попасть в еврокубки и наряду с «Сочи» будет первым представителем России в новом турнире от УЕФА — Лиге конференций. Уверенная игра в весенней части чемпионата позволила команде Леонида Слуцкого занять четвертое место в таблице. За счет чего казанскому клубу удалось сделать такой качественный скачок, как Слуцкий преобразил атакующую модель игры и какие новые лидеры появились в Казани? Об этом — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Трансферы. Качественное усиление и расширение обоймы

Лето 2020 года стало полноценным подготовительным этапом для Леонида Слуцкого в казанском «Рубине». Да, он пришел в команду перед зимними сборами и провел подготовку к рестарту сезона-2019/20, но приход в середине сезона никогда не позволяет полноценно оценивать работу тренера. Основным достижением Леонида Викторовича стало сохранение места в таблице по итогам сезона, вылет такого клуба, как «Рубин», стало бы имиджевой потерей для РПЛ, даже несмотря на то, что казанцы уже не относятся к фаворитам лиги, но дважды выиграть чемпионат кроме московских клубов и «Зенита» не удавалось никому.

Поэтому сохранение прописки было критически необходимо, а уже с сезона-20/21 «Рубин» начал подготовку к чемпионату. И основа построение любой успешной команды состоит в грамотной трансферной политике. В предыдущих сезонах казанцы уже начали собирать команду, а летом прошлого года лишь точечно укрепили несколько позиций. Настоящий джекпот для селекционного отдела «Рубина» — это Хвича Кварацхелия. Главная молодая звезда лиги засияла, и теперь интерес к грузину проявляют ведущие клубы Европы. Но это трансферы прошлогодние, а лето 2020-го прошло под знаком укрепления ширины скамейки для казанцев.

Приобретения «Рубина» были не такими звездными, за исключением Олега Шатова, чей контракт с «Зенитом» истек и нужно было искать место для продолжения карьеры. В остальном же «Рубин» пополнили не слишком распиаренные футболисты. Вратарская линия была укреплена рекордсменом лиги по «сухой» серии Никитой Медведевым. Очевидно, что Никита пришел вторым номером, место в воротах забронировано Юрием Дюпиным, с недавних пор игроком сборной России. Однако в ближайшей перспективе Медведев способен занять место первого номера. При правильном подходе к работе Никита может вырасти в действительно классного вратаря. Но этот переход не первостепенный для «Рубина».

Главным приобретением нынешнего сезона стал серб Джордже Деспотович, зарекомендовавший себя в «Оренбурге». 8 голов в 20 матчах за команду, вылетевшую в ФНЛ, — неплохой показатель, и Деспот явно заслужил выхода на более высокий уровень. И переход в «Рубин» должен был стать отличной сделкой для обеих сторон, но тогда еще никто не знал, насколько окупится это вложение казанцев.

Поиск игроков в нетипичных регионах

Помимо отличной работы на внутреннем рынке «Рубин» осваивал нетипичные регионы для поиска новичков. Хван Ин Бом, корейский полузащитник, был подписан из клуба MLS «Ванкувер Вайткепс». Переход игрока из североамериканского чемпионата случается не так часто, и тем ценнее работа скаутов, ведь на старте чемпионата Хван сразу стал одним из лидеров команды, показывая отличное понимание игры.

К сожалению, полученная травма не дала раскрыться на все 100%, но свои 18 матчей корейский игрок провел и показал в них, что «Рубин» не зря инвестировал в него 2,5 миллиона евро.

Еще один заход на азиатский рынок «Рубин» осуществил зимой, в аренду на полтора сезона в Казань отправился японец Мицуки Сайто, принадлежащий клубу «Сенан Беллмаре». Но оценить этот трансфер пока невозможно, поскольку Мицуки получил травму на сборах и не сыграл ни секунды в весенней части. Но интересно понять, на что способен этот полузащитник и что способен дать «Рубину».

Стоит отметить, что игроков покинуло «Рубин» ничуть не меньше, чем было приобретено. Из большой грузинской банды в команде остался лишь Хвича, остальные же отправились по арендам, игроки центра поля, являвшиеся железными игроками стартового состава до прихода Слуцкого, такие как Павел Могилевец и Игорь Коновалов, тоже покинули команду.

«Рубин» существенно освежил свой состав. Единственный момент, что большинство игроков были отправлены в аренду и должны вернуться в расположение клуба перед стартом нового сезона. И у тренерского штаба будет немало работы для того, чтобы решить, что делать с такой большой обоймой футболистов. Казанцам предстоит выступление в Лиге конференций, и игра на три фронта подразумевает наличие длинной скамейки, но попасть на нее получится далеко не у всех.

Из большой грузинской банды в команде остался лишь Хвича. Фото rubin-kazan.ru

Вылет из кубка и нестабильные результаты на старте сезона

Старт сезона-2020/21 вышел для «Рубина» не слишком удачным. Четыре поражения в десяти стартовых турах и такое же количество побед — не слишком хороший результат для команды, всерьез говорившей о желании вернуться в еврокубки. Смотря на то, как «Рубин» завершил сезон, можно сказать, что в стартовых матчах казанцы привыкали друг к другу.

Так происходит всегда при наличии сразу нескольких новичков в старте. Но спрос с Леонида Слуцкого был с самого начала. Специалист находился в Казани уже почти полгода и успел изучить сильные и слабые стороны своих подопечных. Плюс состав команды не претерпевал серьезных изменений от игры к игре, и все болельщики и специалисты рассчитывали на более стабильную игру и показатели не команды-середняка.

Новый формат Кубка России свел «Рубин» с представителями ФНЛ и ПФЛ в одной группе. Соперниками казанцев стали хабаровский СКА и «Черноморец» из Новороссийска. Очень даже проходимые соперники, но по итогу «Рубин» не сумел выйти из не самой сложной группы на турнире. Групповой этап состоит лишь из двух туров, поэтому результат нужно показывать сразу, и подопечные Леонида Слуцкого начали турнир с победы над «Черноморцем» со счетом 4:2. Однако во втором матче неожиданно уступают СКА, которые в свою очередь также обыграли команду из Новороссийска, занимают второе место в своей группе и не выходят в следующий этап турнира. Не такого результата ждали болельщики и руководство клуба, даже если ставка на кубок не делалась, вылет на такой ранней стадии, тем более от не самых именитых соперников, не способствует росту уверенности внутри команды.

Однако, как показал сезон, лишившись участия в кубке и сосредоточившись на чемпионате, «Рубин» только выиграл от этого. Далеко не факт, что казанцы добрались до решающих стадий турнира, а если бы и добрались, то предстояли бы матчи с прямыми конкурентами по РПЛ, а это очередной напряженный матч, который отнимал бы слишком много сил и эмоций.

Подопечные Леонида Слуцкого начали турнир с победы над «Черноморцем» со счетом 4:2. Фото rubin-kazan.ru

В оставшихся матчах до зимнего перерыва «Рубин» так и продолжил поиск стабильности. Команда не могла выдать серию больше двух побед подряд, однако пять побед в девяти матчах до ухода на каникулы позволили казанцам оставаться на плаву и не сильно выпадать из борьбы за высокие места.

На перерыв команда Леонида Слуцкого ушла на 9-м месте, имея в активе 28 очков, отставая на 5 от «Сочи», занимавшего четвертую строчку, которая по итогам сезона достанется именно «Рубину».

Расцвет в весенней части

Сборы являются важнейшей частью при подготовке команды и напрямую влияют на то, что будет показывать команда в течении сезона. Леонид Слуцкий зимой наступившего 2021 года проводил третьи сборы для себя в качестве главного тренера «Рубина» и имел в активе год работы у руля команды. Эти три сбора дали полную картину работы главного тренера, который, как кажется, нашел баланс во всех линиях и окончательно понял, как встроить имеющихся игроков в ту игру, которую хочет видеть.

После рестарта РПЛ казанцы выдали серию из трех побед подряд, причем в первых двух матчах обыграли будущих серебряного призера и чемпиона турнира, а именно «Спартак» и «Зенит». И нельзя сказать, что эти победы были вымучены, «Рубин» смотрелся не хуже своих соперников, а в некоторых моментах и превосходил их. Далее последовало обидное поражение от «Химок», но потом вновь серия из трех побед. И вновь обыграны конкуренты по турнирной таблице, на этот раз «Сочи» и «Ростов». Команды, равные по силам «Рубину», тем важнее отметить, что Леонид Слуцкий сумел научить своих футболистов играть против равных соперников, когда не всегда выходит навязывать свою игру и приходится перестраиваться.

Леонид Слуцкий сумел научить своих футболистов играть против равных соперников. Фото rubin-kazan.ru

Главный тренер всегда отмечает, что хочет видеть атакующий комбинационный футбол, но победы не всегда добываются легко, важно иметь запасной план и суметь подстроиться под соперника. И матчи с четырьмя вышеназванными командами во многом определили итоговое место «Рубина» в таблице РПЛ.

В концовке чемпионата было немало матчей между прямыми конкурентами из верхней части таблицы, и цена ошибки в таких играх всегда выше, особенно когда остается сыграть не так много туров. И «Рубин» прошел эту дистанцию чуть ли не лучше всех в лиге.

Персоналии. Деспот, Самошников — новые звезды РПЛ

«Рубин» в еврокубках — и это замечательный результат. И главные виновники торжества, естественно, футболисты. Именно они и делают шоу и заставляют говорить о команде. В Казани за последние пару сезонов появилось немало футболистов, заставивших говорить о себе как о потенциальных звездах лиги. Помимо Хвичи Кварацхелии, о котором и так уже сказано немало, хочется отметить других представителей команды, наиболее отметившихся в этом сезоне.

В первую очередь — Джордже Деспотович. 14 голов за сезон — лучший показатель серба за время игры в России, и нынешний сезон стал прорывным для него.

Джордже показал классную, а главное стабильно сильную игру на протяжении всего сезона. Фото rubin-kazan.ru

Неизвестно, как сложилась бы судьба Деспота в Казани, если бы не игра Ивана Игнатьева, точнее ее отсутствие. Молодой нападающий должен был сиять в атаке «Рубина», по крайней мере так думали болельщики и руководство, когда покупали игрока у «Краснодара». Но у Ивана так и не получается показать себя, и этим в полной мере воспользовался Деспотович. Джордже показал классную, а главное стабильно сильную игру на протяжении всего сезона. Да, результативность в первом круге чуть меньше, нежели весной, но и весь «Рубин» до перерыва и после него — это две разные команды по результатам.

В одиннадцати матчах весенней части Деспот забил 7 голов, и именно этот финальный отрезок позволил ему вклиниться в гонку бомбардиров. Да, Дзюба и Азмун пока вне досягаемости в России, но первый уже не молод, а второй уже должен уехать в Европу, поэтому при такой игре Деспот вполне может рассчитывать на попадание в тройку лучших бомбардиров РПЛ.

Илья Самошников — еще один герой этого «Рубина». Молодой крайний защитник проводит второй сезон на высшем уровне, и именно сезон-20/21 стал прорывным для Ильи, который даже получил вызов в сборную России. Он сумел застолбить место в старте и не давал повода усомниться в том, что кто-то сместит его с этого места. Он сыграл в 23 матчах и теперь является конкурентом Юрия Жиркова в сборной.

Самошников — сочетание скорости, мощи и ума. Он неуступчив, грамотно подключается к атаке и действует грамотно, не посылая мяч абы куда, что и выделяет его среди большинства фланговых защитников чемпионата. Леониду Слуцкому нужен был такой игрок, который сможет помогать в атаке Хвиче, но при этом способен вовремя вернуться в оборону и выполнять свои непосредственные обязанности. И кажется, Леонид Викторович нашел себе такого игрока.

Самошников — сочетание скорости, мощи и ума. Фото rubin-kazan.ru

Чего ждать дальше?

После столь успешного выступления и попадания в еврокубки «Рубину» предстоит проделать еще большую работу, чтобы убедить общественность, что это не было разовой вспышкой. Казанцы в паре с «Сочи» — первые представители России в Лиге конференций, и хорошо, что они дебютируют именно там. Сходу показать хороший результат пусть и в третьем по значимости клубном турнире Европы будет отличным подспорьем для клубов, которые в будущем попадут в этот турнир.

И в этой связи интересно будет понаблюдать за казанцами в игре на три фронта. Что они выберут приоритетом и смогут ли повторить свой успех. Возможности у клуба имеются, и состав собран весьма добротный. Но необходимо усиление плюс разобраться с игроками в аренде. Приятная головная боль предстоит этим летом Казани.