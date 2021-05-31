Ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов о росте бюджетных мест, перспективах студентов и стипендиях до 30 тысяч рублей

Университет готов принять новых студентов в рамках приемной кампании — 2021

Фото: предоставлено пресс-службой КГЭУ

Ректор ведущего специализированного энергетического университета страны в преддверии приемной кампании — 2021 в интервью «Реальному времени» рассказал о новых специальностях, росте количества бюджетных мест, комфортных общежитиях для иногородних и новых возможностях для студентов и выпускников вуза.

— Как вы думаете, за что абитуриенты выбирают ваш университет?

— Во-первых, Казанский государственный энергетический университет — это ведущий специализированный энергетический вуз России, который более полувека обеспечивает квалифицированными кадрами энергетику и промышленность не только нашей страны. В КГЭУ обучаются 10 тысяч студентов из разных регионов России и более чем 40 стран мира.

Во-вторых, наши выпускники всегда востребованы на рынке труда. Как показывает опыт последних лет, во времена различных финансовых кризисов могут оказаться безработными специалисты самых разных отраслей промышленности. Энергетика же была, есть и будет. Именно поэтому образование в сфере энергетики — это всегда правильный выбор.

В университете реализуются все уровни высшего образования — бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. КГЭУ — динамично развивающийся в области науки и инноваций университет. Ученые КГЭУ занимают ведущие позиции в областях электро- и теплоэнергетики, цифровых технологий, защиты окружающей среды и водных биоресурсов. Действуют три диссертационных совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. Все студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, бесплатно получают одну из шести рабочих профессий. Что тоже дает им конкурентное преимущество на рынке труда.

Наши выпускники всегда востребованы на рынке труда. Как показывает опыт последних лет, во времена различных финансовых кризисов могут оказаться безработными специалисты самых разных отраслей промышленности. Энергетика же была, есть и будет. Именно поэтому образование в сфере энергетики — это всегда правильный выбор

В-третьих, мы не забываем, что развитие энергетической отрасли невозможно без подготовки высококвалифицированных специалистов, имеющих широкий научный кругозор, инженерные знания и компетенции по самым инновационным направлениям. Поэтому в 2021—2022 году в КГЭУ появились новые образовательные программы: бакалавриат — «Автономные энергетические системы», «Электромобильный и беспилотный транспорт»; специалитет — «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг»; магистратура — «Энергосбережение и энергоэффективность в зданиях», «Автономные энергетические системы. Водородная и электрохимическая энергетика», «Энергоэффективные и экологически безопасные технологии на предприятиях ТЭК». Кстати, в этом году у нас значительно возросло количество бюджетных мест по всем направлениям.

В ходе нынешней приемной кампании мы значительно увеличили количество бюджетных мест по всем направлениям



— Молодые специалисты часто слышат от работодателей ироничное «Забудьте все, чему вас учили в университете!». Потому что теория, которую усваивают в вузах, зачастую очень далека от практики. Как в КГЭУ решается эта проблема?

— Очень просто. Мы на протяжении всего времени обучения студентов работаем в тесной связке с их будущими работодателями. Сегодня в университете действуют более 150 тематических центров и лабораторий, большинство из которых создано совместно с мировыми производителями оборудования, в том числе Schneider Electric, Bosch, Danfoss, IEK, ЭВАН, а также крупными энергетическими компаниями региона, например ОАО «Сетевая компания», АО «Татэнерго», АО «Татэнергосбыт» и так далее.

Кроме того, эти крупнейшие предприятия энергетической отрасли приглашают к себе наших лучших студентов на практику, а потом — и на работу. В КГЭУ действует учебный центр прикладных квалификаций ElectroSkills, деятельность которых основана на применении стандартов WorldSkills International. Университет максимально использует инфраструктуру предприятий региона для более качественной подготовки студентов. КГЭУ открыл 17 базовых кафедр на ведущих предприятиях Татарстана.

Мы на протяжении всего времени обучения студентов работаем в тесной связке с их будущими работодателями



Сотрудники и студенты университета реализуют собственные научные разработки и технологии в энергетике и смежных отраслях науки. Научно-исследовательская деятельность нашего вуза носит прикладной и внедренческий характер с уклоном на интеграцию с предприятиями реального сектора экономики. Успешное сотрудничество ведется более чем с 30 ведущими мировыми университетами и компаниями.

КГЭУ является активным участником республиканской образовательной программы «Алгарыш». Поэтому наши студенты, не отрываясь от учебы, имеют возможность совершенно бесплатно проходить курсы, стажироваться в лучших российских и в зарубежных образовательных и научных организациях. Так на днях в рамках этой программы студенты КГЭУ защитили выпускные работы по итогам курса повышения квалификации в Международном институте энергетической политики и дипломатии на базе кафедры мировой электроэнергетики МГИМО.

КГЭУ является активным участником республиканской образовательной программы «Алгарыш. Так на днях в ее рамках студенты КГЭУ защитили выпускные работы по итогам курса повышения квалификации в Международном институте энергетической политики и дипломатии на базе кафедры мировой электроэнергетики МГИМО



— Вы упомянули о том, то среди ваших студентов много тех, кто приехал из других регионов и даже стран. Как решается жилищный вопрос для них?

— Самый главный человек в нашем университете — это студент. Вуз системно развивает современный университетский кампус, где студенты могут полноценно жить, учиться, заниматься спортом и проводить досуг, не покидая его территории. Мы делаем все, чтобы всем было удобно жить и учиться у нас, начиная с казанцев и заканчивая гражданами самых жарких африканских стран. Пять учебных корпусов, соединенных между собой теплыми переходами, и три университетских общежития — все находится в паре минут ходьбы друг от друга.

То есть приезжие студенты не тратят свое время и деньги на проезд от общежития до учебного здания, что особенно неудобно в мороз или просто в плохую погоду. Местным тоже не надо платить за проезд от здания к зданию по нескольку раз в день. Кроме того, все наши учебные корпуса отвечают самым современным требованиям — красивые интерьеры, светлые холлы, удобные аудитории, читальный зал-трансформер, питьевая вода во всех корпусах.

Что касается жилищного вопроса, то, например, общежитие КГЭУ №3 вошло в тройку лидеров рейтинга вузовских общежитий Татарстана. Это здание квартирного типа, включающее в себя 110 блоков, каждый из которых оборудован мебелью, ванной комнатой, санузлом и кухней с электрической плитой и холодильником.

В распоряжении жильцов — прачечная, два лифта. Общежития КГЭУ №1 и №2 — тоже блочно-квартирного типа. В каждый блок входят санузел, душевая комната, кухня и две комнаты. В жилых помещениях и в местах общего пользования регулярно проводится текущий ремонт. Капитально отремонтированы санузлы, установлена новая бытовая техника и мебель. В просторных кухнях появились вместительные кухонные гарнитуры, большие холодильники, современные плиты. Сейчас заканчивается строительство четвертого общежития КГЭУ. Это будет дом для студентов повышенной комфортности в 21 этаж. Он тоже расположен рядом с учебными корпусами КГЭУ и станцией метро «Козья Слобода». Заселение запланировано на сентябрь 2021 года.

Для разностороннего и гармоничного развития наших обучающихся, для успешного и конкурентного представления их на рынке труда в университете работают различные спортивные секции, кружки художественной самодеятельности, клубы по интересам. Студенты КГЭУ побеждают в международных спортивных соревнованиях, на фестивалях, конкурсах, олимпиадах, получают стипендии президента РФ, Правительства РФ и именные стипендии энергетических компаний.

Сейчас заканчивается строительство четвертого общежития КГЭУ. Это будет дом для студентов повышенной комфортности в 21 этаж



—Кстати, о стипендиях. Сколько получает «бюджетник» в КГЭУ? Бывает ли повышенная стипендия?

— Стипендию в размере до 30 тысяч рублей получат поступившие в этом году в КГЭУ победители и призеры Всероссийских олимпиад школьников. А «высокобалльников» ждут ежемесячные выплаты до 16 тысяч рублей. Такие повышенные стипендии Казанский энергетический университет будет ежемесячно платить во время осеннего семестра нового учебного года всем первокурсникам, подтвердившим соответствующий статус при поступлении в вуз.

Размер стипендии для остальных первокурсников, поступивших в 2021 году в КГЭУ на бюджетной основе, зависит от суммы баллов ЕГЭ и внутренних вступительных испытаний. Это от 5 тысяч рублей до 16 тысяч. Но на повышенные ежемесячные выплаты до 10 тысяч рублей в первый осенний семестр могут рассчитывать и «высокобалльники», поступившие в КГЭУ на платной основе. Сумма зависит от набранных балов при поступлении.

В дальнейшем и призеры олимпиад школьников, и «высокобалльники» сохраняют за собой право на повышенную стипендию, при условии, что в предыдущем семестре учились на «хорошо» и «отлично». Кроме того, абсолютно все студенты и аспиранты КГЭУ в течение всего времени обучения могут принять участие в конкурсах на получение повышенной государственной академической стипендии за особые достижения в научно-исследовательской, общественной, спортивной, культурно-творческой деятельностях, на получение стипендий президента РФ и правительства РФ и других. Стипендии президента РФ и Правительства РФ выделяются также студентам и аспирантам, обучающимся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.

Так что наш университет предоставляет возможность получать повышенную стипендию всем студентам. Вместо того чтобы подрабатывать где-то на стороне в ущерб учебе, они могут обеспечивать себя, занимаясь тем, что им интересно — творчеством, спортом, наукой.

Приемная комиссия Казанского государственного энергетического университета:

Контактный центр: (843) 519-42-42

Сайт: https://postupi.kgeu.ru/