День в истории: Заинская ГРЭС, земская почта и переход на «летнее время»

Чем примечательна дата 17 мая

Сегодня, 17 мая, — всемирный день электросвязи и информационного общества. В России 220 лет назад открыли памятник легендарному русскому полководцу Александру Суворову, а в мире 160 лет назад впервые продемонстрировали цветную фотографию. Также в этот день на российский престол ступил Петр II — малолетний внук Петра I, а в Москве нашли «Большой Кремлевский клад» — более 300 серебряных изделий 12-13 веков. В этот день родились французский писатель, апологет Советского Союза Анри Барбюс, историк и автор «Истории России с древнейших времен», ректор Московского университета Сергей Соловьев, министр финансов Татарстана, в 1986–1990 годах — председатель Президиума Верховного Совета РТ Шамиль Мустаев. Скончались итальянский живописец эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, актер театра и кино, народный артист России Константин Сорокин, первый премьер-министр Франции Шарль Талейран. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Первая выставка ремесел и строительство Заинской ГРЭС

17 мая 1842 года открылась первая казанская выставка «произведений земли, скота и сельских ремесел». «К представлению предметов на выставку и к получению установленных наград» допускали лиц всех сословий Казанской и смежных губерний.

17 мая 1955 года вышло распоряжение Совета Министров СССР №4115-р «О строительстве Заинской Государственной электрической станции в районе села Заинска». Строительство было обусловлено тем, что на юго-востоке Татарии развивалась нефтедобывающая промышленность, что требовало большого количества электроэнергии. Акт о приеме в эксплуатацию подписали в феврале 1963 года, строительство первой очереди завершили в июне 1966 года, а в сентябре 1972-го в Единую энергосистему СССР подключили последний блок. Так, станция вышла на проектную мощность — 2 400 000 киловатт, что позволило ей войти в десятку предприятий отрасли. Полностью в эксплуатацию комплекс станции ввели 13 февраля 1976 года.



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17 мая 1973 года — постановлением Совета Министров России Казанскому авиационному институту (КНИТУ) присвоено имя академика А. Туполева.

17 мая 2004 года в Торгово-промышленной палате Татарстана открылась международная научно-практическая конференция «Федерализм в России, Канаде и Бельгии: опыт сравнительного исследования». Выставка проходила в течение двух дней, ее организовали Казанский институт федерализма, Форум федераций (Канада) и университет Сен-Луи (Бельгия). На конференции обсуждались типы субъектов федераций и вопросы распределения власти, сотрудничества между уровнями правительства в России, Бельгии и Канаде, бюджетный федерализм, состояние и перспективы федерализма в трех государствах.

Утверждение земской почты, национализация имущества Церкви

17 мая 1867 года в России была учреждена земская почта — почтовые службы, организованные большинством земских управ России, чтобы пересылать корреспонденцию внутри уездов, и обмениваться корреспонденцией с государственной почтовой службой.

17 мая 1919 года на основании Декрета о свободе совести была объявлена национализация, то есть переход в собственность государства церковного и монастырского имущества. Под нее попала вся собственность Церкви. На следующий день после революции был принят и Декрет о земле, в котором провозглашалась ее передача в пользование всех, на ней трудящихся. Под национализацию попали земли церквей и монастырей «со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями».

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17 мая 1960 года советская делегация покинула открывшуюся в Париже конференцию четырех держав по разоружению на высшем уровне. Накануне Никита Хрущев потребовал от США извинений и прекращения разведывательных полетов над территорией СССР в связи с инцидентом с американским самолетом U-2, сбитым 1 мая около Свердловска. Однако президент США Дуайт Эйзенхауэр отверг требования.

День электросвязи и переход на «летнее» время

17 мая 1814 года на Национальном собрании в Эйдсволле приняли Конституцию Норвегии и утвердили ее свободу и независимость. Организованное парламентом Норвегии первое празднование состоялось в 1836 году. В 1870-м в честь праздника организовали первый детский парад, а с 1906 года на балкон Королевского дворца в Осло в этот день выходит королевская семья, чтобы приветствовать проходящие мимо процессии. День Конституции является главным праздником Норвегии и совпадает с днем независимости страны.

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17 мая 1865 года в Париже было подписано первое международное Телеграфное Соглашение после трудных переговоров. В этот же день был основан Международный Телеграфный Союз. Эту дату выбрали для празднования Всемирного дня электросвязи и информационного общества (World Telecommunication and Information Society Day), который утвердила резолюция Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2006 года. До этого времени день праздновался как Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций (World Telecommunication Day). Его отмечали еще с 1969 года по решению сессии Административного совета Международного союза электросвязи.



17 мая 1916 года в Англии был впервые совершен переход на летнее время. Изобретение летнего времени во многих публикациях приписывают известному английскому строителю Уильяму Уиллету. Он задумался о введении такого времени в 1905 году, во время поездки перед завтраком. Он увидел, что солнце уже поднялось, а жители города просыпают большую часть летнего дня. Самой первой европейской страной, использовавшей идею перевода времени на «летнее», стала Германия — с 30 апреля 1916-го в ней переводили время, чтобы сохранять уголь во время Первой мировой войны. В этом же году по примеру Германии идею применили Великобритания и большинство ее союзников, а также множество европейских нейтральных стран. В 1917 году время стала переводить Россия, в 1918-м — США.

