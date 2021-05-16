Видео недели: нападение на гимназию №175, Сукачев — в память о жертвах стрелка, Израиль под Железным куполом

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

С места события

В Сеть 11 мая выложили видео, как дети в казанской гимназии №175 прячутся от убийцы. Видео снято учениками во время нападения на школу. На кадрах видно, как дети спрятались от безумного стрелка под партами класса.

С почтением и скорбью



Вечером 11 мая, когда в Казани произошла ужасная трагедия, жители города организовали возле стен гимназии, где погибли дети и учителя, стихийный митинг. Цветы и игрушки к нему несли даже ночью. Желающих возложить цветы и почтить память жертв стрелка-убийцы было так много, что к мемориалу выстроилась очередь.

Убийцу детей арестовали на два месяца



Казанского стрелка Ильназа Галявиева, устроившего вчера стрельбу в гимназии №175, суд заключил под стражу на два месяца, до 11 июля. В преступлении Галявиев признался и против заключения в СИЗО не возражал. Судебное заседание прошло с участием СМИ, видео процесса появилось в многих изданиях и на ТВ.



Акция в память о погибших

Социальный проект «#ЖИТЬ» совместно с участниками региональных команд проекта «Большая перемена» и резидентами проекта «Таврида» выложили в Сеть видеоролик в память о погибших в Казани и в поддержку их семей. #КазаньНадоЖить. К акции присоединились российские звезды.

Лидер «Бригады С» выпустил песню в память погибшим от нападения стрелка



Рок-музыкант Гарик Сукачев выпустил песню на татарском языке «Ай, былбылым» («Соловей мой»). Песня готовилась к концу священного месяца Рамадан. Но после трагедии музыкант посвятил народную песню жертвам, погибшим от рук казанского стрелка и их близким.

Израиль под Железным куполом



11 мая Израиль оказался под градом из сотен ракет, выпущенных боевиками ХАМАС. Спасением для Тель-Авива от падения ракет стала система ПВО «Железный купол», которая уничтожает ракеты в воздухе.

Пристань автограда в огне

В Набережных Челнах произошел сильный пожар, видео и фото происшествия очевидцы выложили в городские паблики в соцсетях. Возгорание произошло возле пристани на ул. Центральная, напротив дома 6. Пожар были ликвидирован, пострадавших нет.

«Друзья» снова вместе



Канал HBO анонсировал возвращение одного из самых популярных и рейтинговых ситкомов за всю историю их существования. Компания решила отснять специальный эпизод сериала «Друзья». Серия выйдет на HBO Max 27 мая, в ней снялись все шестеро главных актеров. Кроме того, участие в эпизоде примут еще 18 звезд.

Почти как в жизни



Нейросеть и эксперты Intel Labs сделала кадры езды на машине в GTA V реалистичными. На днях специалисты IT-компании выложили в YouTube видео с ездой на машине в игре GTA V, обработанный нейросетью. Картинка мало отличается от реальной съемки. И все же некоторые фанаты игры заметили, что кадры, обработанные компьютером, имеют зеленоватый оттенок.