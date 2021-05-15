«Войны с Израилем для арабских стран закончились в 1973 году»

Кто виноват в обострении палестино-израильского конфликта, что будет дальше и почему Россия держится в стороне

Всю неделю продолжалась военная эскалация в районе палестинских территорий и Израиля — впервые с 2014 года с обеих сторон погибли десятки человек: движение ХАМАС и израильская армия обмениваются ракетами вот уже который день. Известный политолог, специалист по Ближнему Востоку, доктор исторических наук Алексей Малашенко рассуждает в интервью «Реальному времени», как скоро можно ожидать прекращения военных действий и кто может взять на себя роль миротворца в сложившейся ситуации.

«Ну разве мог Нетаньяху отдать приказ о такой акции или подтолкнуть к ней местные власти?»

— Алексей Всеволодович, как вы думаете, в чем причины серьезного обострения ситуации? Выселение арабских семей? Жесткие столкновения полиции и палестинцев в силу этого выселения?

— Причины мне совершенно непонятны, но очевидно одно — на сегодняшний день то, что происходит в этом районе в таких масштабах, невыгодно ни Израилю, ни палестинцам. Победителей в такой истории не будет — будут только проигравшие, и в конечном счете все это приведет только к постоянному росту напряженности. В этом не заинтересованы ни руководство Израиля, ни палестинцы — ведь, кроме ХАМАСа, на палестинских территориях есть люди с разными позициями.

Да, безусловно, в этих краях есть противостояние, и мы периодически видим пуски ракет из сектора Газа и еще что-то подобное, но такой остроты действительно не было давно.

На мой взгляд, точно произошла вещь достаточно неожиданная. Было принято локальное решение — решение местных властей Иерусалима о переселении ряда семей арабов в районе Храмовой горы. И подозреваю, что это решение не было санкционировано ни премьером Нетаньяху, ни правительством Израиля, которого сейчас, по сути, нет. Попросту говоря, это была самодеятельность.

Не стоит забывать: кроме того, что на Храмовой горе располагается мечеть Аль-Акса, на эту территорию в священный для мусульман месяц Рамадан пускают далеко не всех, а тут неожиданно в самых разных точках вокруг Храмовой горы началось переселение арабских семей. Неужели нельзя было подождать? Ну разве мог Нетаньяху отдать приказ о такой акции или подтолкнуть к ней местные власти?

Просто это так быстро все произошло, что отказаться от своих позиций уже никто не может — ни Израиль, ни ХАМАС. Думаю, Нетаньяху рад был бы все это сдержать, но как? У него были недавно непростые выборы, в Израиле большую силу имеют радикалы, а на палестинских территориях есть категория людей, которая как раз ожидала такого взрыва. Поэтому ситуация там непростая, вызванная несчастным случаем. Думаю, что пройдет несколько месяцев, и мы узнаем, что некий местный чиновник отдал тот самый приказ о выселении семей арабов. Узнаем, что он то ли не сообразил, к чему это может привести, то ли поспешил...

— Один ваш коллега-востоковед сказал, что причиной обострения конфликта могло быть решение властей Израиля запретить арабам, живущим в Израиле, голосовать на грядущих выборах главы Палестинской автономии.

— Я, безусловно, согласен и с этой версией — это тоже одна из причин беспорядков, но только одна из них. Все же стоит обратить внимание на место и время, откуда все пошло — Храмовая гора, священный месяц Рамадан. Какой обалдуй принял решение о выселении семей в это время? В другое время эти семьи может как-нибудь и удалось бы выселить, но поспешили. Что теперь делать?

Фото: dw.com

На сегодняшний день то, что происходит в этом районе в таких масштабах, невыгодно ни Израилю, ни палестинцам. Победителей в такой истории не будет — будут только проигравшие, и в конечном счете все это приведет только к постоянному росту напряженности

«Антисемитизм поставлен в нашей стране на одну доску с русофобией»

— Мы пока слышали о предложении той же Турции к России ввести миротворцев на палестинские территории при поддержке ООН. Что это? Пиар турецкой стороны или серьезная вера в Россию и ее способности остановить большое кровопролитие?

— Я бы посмотрел опять же на эту обстановку пошире. Мы часто произносим термины «ближневосточный конфликт», «арабо-израильский конфликт»… Но сейчас есть только палестино-израильский конфликт. А он не нужен ни Иордании, ни Египту, ни Ливану, ни Саудовской Аравии — никто из арабов с Израилем воевать не будет, потому что войны с Израилем для арабских стран закончились в 1973 году.

Сейчас у Израиля хорошие отношения с государствами Персидского залива, прежде всего, — с Саудовской Аравией. Конфликт неинтересен Египту, а Иордании палестинцы уже не так близки, как раньше, потому что у нее есть свои проблемы. Поэтому перед нами нет того конфликта, который оказывал бы влияние на международную ситуацию — это сугубо локальный конфликт, который не является определяющим, как ранее — для отношений СССР и США.

Как сейчас должна себя вести Россия? Непонятно. Мы видим пока в наших движениях очень большую осторожность — Россия никого не осуждает. И уж если антисемитизм поставлен в нашей стране на одну доску с русофобией, то тем более действия против Израиля Россия не поддержит. Но в то же время отказываться от поддержки части арабов Россия тоже не может — один из представителей ХАМАСа, Исмаил Хания, который сейчас часто делает заявления по ситуации в регионе, если не катается в Москву как к себе домой, но все же часто бывает в российской столице. Все это означает, что Россия за мир в этом регионе. Но это говорит и о том, что непонятно, что дальше делать. Вот, к примеру, с США все понятно: они говорят, что поддерживают Израиль, но и им конфликт этот явно не с руки, потому что у США неплохие отношения и с саудовцами, и с Египтом.

— Насколько все же ввод миротворческих войск — это здравая идея и насколько это реально?

— Я думаю, что в зоне конфликта могут в ближайшее время появиться не миротворцы, а переговорщики. Я не вижу той страны, которая могла бы быть миротворцем в таком конфликте — он там будет еще долго продолжаться.

Но нужно прекращать обстрелы, и это понимают и ХАМАС (вечно «держать марку» эта сила не сможет), и Нетаньяху с израильскими политиками. Которым, кстати, нужно уже как-то осторожно вести политику в Восточном Иерусалиме, чтобы больше из-за какого-то нелепого приказа на Тель-Авив и Иерусалим не летели ракеты из сектора Газа.

Фото: salamnews.org

Один из представителей ХАМАСа, Исмаил Хания, который сейчас часто делает заявления по ситуации в регионе, если не катается в Москву как к себе домой, но все же часто бывает в российской столице

«Контролировать тот же ХАМАС практически невозможно»

— Могут ли как-то контролировать в дальнейшем ХАМАС, скажем, Саудовская Аравия или Египет?

— Сдерживать палестинцев, конечно, эти страны могут, но контролировать тот же ХАМАС практически невозможно. Там всегда будут экстремисты и радикалы. Считается, что ХАМАС — это плод едва ли не израильской разведки, но тем не менее эту «контору» поддерживает часть радикального и экстремистски настроенного населения, для которого ХАМАС — это всегда героизм. Поэтому на палестинских территориях это движение будет присутствовать еще долго. Но опять же — Москва как-то же контактирует с ним и пытается, если не утихомирить, но предупреждать о тех или иных последствиях, что достаточно полезно.

— Но может именно Москва сыграть ключевую роль в урегулировании нынешней ситуации? В пятницу Владимир Путин заявил, что обеспокоен событиями на Ближнем Востоке, ведь картина разворачивается недалеко от российских границ.

— Роль Москва, безусловно, может сыграть — хотя некоторые страны считают ХАМАС террористами и экстремистами, переговоры с ними неизбежны и необходимы. Поэтому Москва и делает какие-то движения в отношении палестинцев. Хотя ХАМАС и запускает сейчас ракеты по Израилю, но все же он — часть политики этого региона, поэтому его представители ездят в Москву. И это все же лучше, чем ничего.

— Но Путин отправил миротворцев, скажем, в Карабах. Нет вероятности аналогичного действия для Израиля?

— Вряд ли российское общество этому обрадуется — с нас уже хватило Афганистана и Сирии. Нужно быть полным идиотом, чтобы такое сделать.

Фото: kremlin.ru

Хотя некоторые страны считают ХАМАС террористами и экстремистами, переговоры с ними неизбежны и необходимы. Поэтому Москва и делает какие-то движения в отношении палестинцев

«Стороны рано или поздно договорятся»

— Может ли довольно отстраненная политика Москвы объясняться тем, что в этом регионе нельзя действовать без привлечения США?

— Конечно. Да, американские евреи несколько подустали от Израиля, но будут его поддерживать по целому ряду причин — так сложилось с 40-х годов.

— А европейские державы могут поучаствовать в установлении мира сейчас? Ведь вряд ли Израиль устроит в этой роли Турция, особенно на фоне высказываний Эрдонана о том, что Израиль своими действиями перешел все границы.

— Европейцы — нет: этот конфликт для них роли не играет, и даже Сирия для них не главное. Вот Ливия роль для них играет — она ближе, там мигранты и прочее.

— Создание своего государства по-прежнему важно для большинства палестинцев?

— Для кого-то из них это принципиальный вопрос, а для кого-то нет. Но очень сложно представить, какие будут отношения между двумя частями нового государства.

Сектор Газа — это одна территория, где многим заправляет ХАМАС, а Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан — другая. И тут нет простого решения. Претензии к Израилю все равно будут. И будут претензии Израиля — в частности, по Иерусалиму.

— Вы верите, что в ближайшую неделю-другую или раньше обстрелы с обеих сторон все же закончатся?

— Конечно! Думаю, стороны рано или поздно договорятся, но в этой ситуации людей жалко. А такие вещи, как переселение семей или ракеты из Газы продолжают наращивать озлобленность по обе стороны. Ну невозможно же переселить все те семьи — это мучительный и долгий процесс.

— А главная проблема решаема? Я — о статусе Иерусалима, о государстве Палестина.

— Это не будет достигнуто в скором времени — все же прошло более 70 лет, а воз и ныне там.