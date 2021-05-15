Опрос предпринимателей: стоит ли государству вмешиваться в ценообразование на рынке?
На минувшей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с отчетом о работе правительства за 2020 год. Он отметил, что результат сдерживания цен никого полностью не устраивает. Однако если бы правительство никак не отреагировало, то «обсуждать пришлось … взрывной, неконтролируемый рост цен». Предприниматели рассказали «Реальному времени» о своем отношении к госрегулированию цен на рынке. Подробнее — в субботнем задачнике.
Считаете ли вы госрегулирование цен эффективной мерой? Поможет ли это сдержать инфляцию? Или цена должна формироваться по своим законам и вмешиваться в это не стоит?
-
-
Рустем Гараев генеральный директор Bulgar Promo
-
На социально необходимые продукты — молоко, хлеб — цены необходимо регулировать. Ведь если они будут слишком высоки, то люди не смогут себе позволить те или иные продукты. А вот в область взаимодействия одного бизнеса с другим государству лучше не вмешиваться.
-
-
-
Ринат Гарипов генеральный директор архитектурно-строительной компании Space for Soul/Architects
-
Вмешиваться в это не стоит. Цена формируется исходя из себестоимости и процента прибыльности. Если государство будет регулировать цены и предприниматель не сможет получать прибыль из своей деятельности, то компании закроются. Они не будут работать себе в убыток. Снизу станет давить инфляция, сверху — правительство, и предпринимателей расплющит.
-
-
-
Юрий Павлов гендиректор швейной фабрики Pavlotti
-
В очень чувствительных областях надо обязательно регулировать цены. Государство должно вмешиваться, например в цены на бензин и металл. По какой причине они сейчас поднялись? Сами добываем, перерабатываем, а металл вырос практически в два раза и потянул за собой остальные цены.
За время пандемии мы думали, что цены будут снижаться, но нет. Сговор это или нет — неизвестно. Мы сейчас строимся, и деньги на материалы в таком объеме не закладывали в смету. Понятно, что большой спрос на ипотеку оживил экономику, и, видимо, под это дело подняли стоимость металла.
-
-
-
Динар Мингазов генеральный директор медицинского центра «КОРЛ»
-
Госрегулирование цен частично должно присутствовать в любом государстве на какие-то определенные группы товаров, но делать это надо аккуратно и плавно. Рынок все расставляет по своим местам, и если регулировать цены вручную неправильно, то в итоге можно получить эффект сжимающейся пружины. Именно это сейчас и происходит: государство придерживало цены на какие-то услуги или товары, и они догонят те показатели, которые складываются в макроэкономике. Производителей социальных продуктов надо поддерживать дотациями, налоговыми льготами, чтобы они могли держать цены на уровне возможности потребления.
-
-
-
Айрат Гайнуллин руководитель ГК «Колорит»
-
Я против влияния на рынок. Рыночные законы работают и регулируются самостоятельно. В госрегулировании нет ничего хорошего, от дефицита это не избавит. Коммерсанты, если это им не будет выгодно, не будут продавать, чем-то другим займутся. Регулирование цен на лекарства — тема деликатная. Может быть, есть смысл регулировать цены на них, но в то же время должна быть и программа социальной помощи.
-
-
-
Азат Назмутдинов основатель кафе «Кыстыбый»
-
Мы видим, как поднимаются цены. Естественно, не реагировать мы не можем. Поэтому потихоньку поднимаем цены и фонд оплаты труда. Мы понимаем, что с поднятием цен должны расти и зарплаты наших сотрудников.
Может ли государство на это повлиять? Думаю, что да. Здесь же надо разобраться, почему цены «поползли» наверх, причем достаточно резко. Если государство сможет их сдерживать и стабилизировать, это будет хорошо. Ведь последним звеном в этой цепочке будет потребитель, который увидит поднятые цены, при этом его зарплата не вырастет своевременно. Сейчас мы видим, что цены за год увеличились на 20—30%. Мы их подняли на 10—15%, и на 10% — фонд оплаты труда для своих сотрудников. Конечно, потребитель остается в проигрыше.
-
-
-
Айрат Бадертдинов директор строительной компании «Талан»
-
Не бывает белого и черного. Невозможно сказать, надо ли отключить регулирование цен или сделать его полностью регулируемым. Сейчас цены регулируются рынком, и только на часть продуктов государство пытается повлиять. Но перекосы есть. К примеру, стоимость металла. Хотелось бы, чтобы государство приняло в этом свое участие. Не может цена металла вырасти в два раза. Я за то, чтобы не было заигрывания с регулированием цен. Сейчас это похоже на пиар-акцию, когда контролеры ходят и переписывают цены в магазинах.
Вопрос гораздо глубже. Госрегулирование должно быть видимым. Что сейчас происходит на рынке строительных материалов? Дерево-то куда выросло? После такого хочется перейти на госрегулирование. С другой стороны, антимонопольная служба для чего нужна?
На этот вопрос нет однозначного ответа. Надо перестать заниматься опросами на тему госрегулирования и выкатывать эту тему на повестку дня. Государство должно выполнять свою функцию, а бизнес — свою. У государства на сегодняшний день достаточно механизмов, которые при нормальной работе и так должны снижать уровень инфляции.
-
-
-
Лилия Шайдуллина основатель IQ Cafe&Bar
-
Я бы в цену аренды вмешалась. А с точки зрения продуктов и услуг, рынок должен сам регулировать. Я с госрегулированием не сталкиваюсь, и в предпринимательской деятельности меня это не касается. Государство регулирует рынок тем, что повышает налоги и акцизы. От этого увеличиваются цены на мои продукты. Себестоимость растет, а итоговую цену выше поставить я не могу, потому что меня в этом ограничивает рынок.
-
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым