Опрос предпринимателей: стоит ли государству вмешиваться в ценообразование на рынке?

Не бывает белого и черного. Невозможно сказать, надо ли отключить регулирование цен или сделать его полностью регулируемым. Сейчас цены регулируются рынком, и только на часть продуктов государство пытается повлиять. Но перекосы есть. К примеру, стоимость металла. Хотелось бы, чтобы государство приняло в этом свое участие. Не может цена металла вырасти в два раза. Я за то, чтобы не было заигрывания с регулированием цен. Сейчас это похоже на пиар-акцию, когда контролеры ходят и переписывают цены в магазинах.

Вопрос гораздо глубже. Госрегулирование должно быть видимым. Что сейчас происходит на рынке строительных материалов? Дерево-то куда выросло? После такого хочется перейти на госрегулирование. С другой стороны, антимонопольная служба для чего нужна?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Надо перестать заниматься опросами на тему госрегулирования и выкатывать эту тему на повестку дня. Государство должно выполнять свою функцию, а бизнес — свою. У государства на сегодняшний день достаточно механизмов, которые при нормальной работе и так должны снижать уровень инфляции.