Бизнес-аккаунт дня: интерьерный салон из Нижнекамска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 67

Одной из решающих деталей интерьера служат правильно подобранные шторы. Какую выбрать ткань, расцветку, оформить окна портьерами или только тюлем? Вопросов порой больше, чем ответов. На помощь приходят специалисты интерьерных салонов. Один из таких под названием Сasablanca несколько лет назад открылся в Нижнекамске, а вместе с ним его владелица оформила бизнес-профиль в сети «Инстаграм». Советы по его развитию в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих SMM-агентств Поволжья.

И шторы, и карнизы

В 2017 году жительница Нижнекамска Гульнур Каримуллина открыла в городе салон, где предлагает посетителям решения по текстильному оформлению интерьера квартиры или дома. На выбор для заказчика различные виды штор, коих сегодня большое разнообразие. С недавнего времени на помощь клиентам салона, который помогает определиться со стилевым и цветовым оформлением, приходит дизайнер. Специалисты салона Сasablanca не только шьют шторы, но и оказывают услуги по монтажу карнизов и гардин.

Аккаунт нижнекамского салона Casablanca сегодня анализирует команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency, а свои рекомендации по ведению бизнес-профиля дают SMM-менеджер Екатерина Лучанкина и копирайтер Лена Гатина.

Аккаунт должен быть полезным для пользователей

Описание профиля. Здесь должна быть главная информация о вашем салоне: что продает аккаунт, номер телефона и адрес магазина. Сейчас у профиля нет описания, ссылка на указанный в профиле сайт не работает. Пример:



salon_casablanca_nk

Создаем уют в ваших интерьерах!

Интерьерный текстиль

Карнизы

Люстры

Салон штор Casablanca, ул. Корабельная, 44, г. Нижнекамск

Аватар профиля мы рекомендуем заменить. Можно на едином пастельном фоне написать CASABLANCA.

Stories и Highlights. В оформлении Highlights (это закрепленные истории) лучше придерживаться одного стиля. Сейчас можно заметить, что у каждого раздела обложка подходит под название — это интересное решение, но из общей картинки некоторые обложки сильно выделяются. В обложках для Highlights можно использовать разные текстуры, пастельные фоны, элементы из декора, надписи на фоне. Например, так:

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Единственное правило — придерживаться одной цветовой гаммы. Если вы выбираете пастельные оттенки для своего аккаунта, желательно их использовать и в оформлении Stories, и в оформлении публикаций в ленту.

Также в Highlights можно добавить раздел «Отзывы», где вы будете делиться отзывами покупателей с вашими подписчиками. Мы заметили, что в Highlights в каждом разделе по одной Stories. Необходимо постоянно их пополнять. В разделе «Текстиль» вы можете публиковать шторы со стоимостью, в разделах «Карниз» и «Люстры» делать по такому же принципу. Аккаунт должен быть полезным для пользователей. Также можно рассказывать о новинках, показывать ткани. В оформлении самих Stories мы рекомендуем выбрать единый шрифт из инструментов Instagram и в дальнейшем его использовать во всех Stories.

Главная проблема текстов — их отсутствие

Визуальное оформление. Как таковой единой мозаики в аккаунте нет, но самостоятельные публикации выглядят хорошо. Последняя публикация в аккаунте на сегодня — эскиз штор. Интересно делиться с пользователями, как зарождался дизайн текстиля. В дальнейшем это можно сделать постоянной рубрикой.

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В мозаике аккаунта можно использовать детали текстиля — показывать их ближе и с разных сторон. Как здесь:

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Также можно рассказывать больше про команду, дизайнеров по текстилю, процесс создания предметов интерьера. В качестве постоянной рубрики рассказывать про тренды в интерьере — геометрия, цветочный принт и т.д., как сочетать разные стили интерьеров. Для такой рубрики можно записывать IGTV или делать небольшие карточки в карусель с примерами.

Тексты. Пока главная проблема текстов — это их отсутствие. Там, где вы пишете про свою команду (например, здесь https://www.instagram.com/p/COR-EfRnkpy/), у вас отлично получается. Простой и понятный язык — самое то, продолжайте его придерживаться. С этой парой инструментов вы сможете сделать тексты еще более читаемыми: сайт glvrd.ru поможет убрать лишние обороты из текста, бот в Telegram @text4instabot поможет сохранить абзацы в тексте при его публикации, чтобы между блоками текста было больше «воздуха».

Постарайтесь не выпускать публикации, состоящие только из фотографий. Ведь даже небольшой текст может работать на вас. О чем можно писать? Вот несколько идей:

Когда выкладываете фото готовых работ, расскажите простые факты о них: что за материал использовался, сколько метров, какой вышла стоимость, сколько времени заняла работа и т.д.

Расскажите историю готового заказа: клиент обратился за шторами в детскую, но не знал, что выбрать, вы предложили такие-то варианты, выбрали именно эту ткань, потому что… В конце можно показать результаты работы + отзыв довольного клиента. Это должны быть истории, которые покажут, что вы не обычные исполнители, а мастера своего дела, увлеченные и заинтересованные в оптимальном результате для своего заказчика.

Делитесь информацией, которая будет полезна для ваших подписчиков. Вот они зашли на вашу страницу, потому что им нужно выбрать шторы/обои/лепнину. Как им сориентироваться во всем этом разнообразии, каких ошибок избежать, на какие тренды ориентироваться? Подобные инструкции отлично покажут вашу экспертность.

Продолжайте знакомить читателей с командой. Пусть подписчики видят приятных в общении людей, которые любят свою работу. Это всегда вызывает доверие.

Если вы хотите работать с хештегами, лучше используйте привязанные к географии: тег #шторы слишком общий, в то время как потенциальные клиенты, скорее всего, будут искать по тегу #шторынижнекамск. Также советуем не игнорировать обратную связь и всегда отвечать вашим комментаторам, это важно. Удачи!

