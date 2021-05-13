Политика Иерусалима на фоне последней вспышки насилия в Священном городе

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Конфликт между Палестиной и Израилем, разгоревшийся в эти дни с новой силой, грозит перерасти в нечто большее, считают эксперты. Президент Палестины заявил, что Израиль проводит этнические чистки в Иерусалиме. По его словам, израильтяне совершают военные преступления. Как недавний акт насилия в районе мечети аль-Акса у Храмовой горы и в Старом городе Иерусалима перерос в нечто большее и опасное, в своей статье для международного издания The Conversation пишет Карло Альдрованди, доцент кафедры международных исследований сохранения и поддержания мира Дублинского Тринити Колледжа. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

Кризис после нескольких месяцев инкубации



Недавний акт насилия в районе мечети аль-Акса у Храмовой горы и в Старом городе Иерусалима перерос в нечто большее и более опасное. В результате столкновений между израильскими силами безопасности и палестинскими протестующими в минувшие выходные сотни человек получили ранения. Напряженность еще больше возросла в понедельник и вторник после того, как израильские авиаудары, нанесенные в ответ на ракетные обстрелы группировки ХАМАС, унесли жизни 35 человек, в том числе 12 детей, в городе Газа.

Этот последний эпизод нельзя объяснить одной-единственной причиной. Скорее, это должно быть связано с более широким спектром дестабилизирующих факторов, совокупность которых привела к нынешнему кризису после нескольких месяцев инкубации.

Тем не менее цепная реакция была вызвана продолжающимися попытками выселить палестинские семьи, живущие в течение нескольких поколений в районе Шейха Джарры в Восточном Иерусалиме. Ведется борьба между палестинскими жителями и Нахалат Шимон — организацией поселенцев, связанной с сионистским движением в Израиле, которая пытается изменить демографию восточного Иерусалима в пользу еврейского населения.

Израильская полиция была агрессивна в своих попытках обуздать демонстрации. Фото EPA

Поддержка семьям Шейха Джарры мгновенно поступила от нескольких палестинских округов, в том числе от беспрецедентного числа арабских граждан Израиля из Умм-эль-Фахма и Яффы. В то же время тысячи людей начали демонстрации у Дамасских ворот, которые в последние недели стали “площадью Тахрир” в Восточном Иерусалиме — центром египетской революции “арабской весны " 2011 года. Многие из протестующих были мусульманскими верующими, которые собрались у ворот после посещения молитвы в мечети Аль-Акса.

Стоит отметить, что кризис развернулся в последние дни священного месяца Рамадан: кульминационный момент исламского календаря, но также и самое нестабильное время года в Иерусалиме. Только в пятницу, 7 мая, около 200 палестинцев получили серьезные ранения, и еще многие были арестованы после ожесточенных столкновений с израильской полицией.

Израильская полиция была агрессивна в своих попытках обуздать демонстрации, которые вскоре привели к расширению палестинских протестов в Иерусалиме, на Западном берегу и во многих арабских деревнях в центральной и северной частях Израиля.

Беспорядки с обеих сторон

Неспособность сдержать насилие в Иерусалиме и на других оккупированных территориях частично является результатом внутренних проблем как с палестинским руководством, так и с израильским правительством. На палестинской стороне идет борьба за власть между ХАМАСом и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. ХАМАС намеренно усилил напряженность в отношениях с Израилем, выпустив ракеты из Газы в качестве пропагандистской стратегии для создания политического капитала за счет Аббаса. Он, в свою очередь, отложил выборы в палестинский законодательный совет, опасаясь потерять позиции в борьбе со своими соперниками-исламистами.

Тем временем израильская политика зашла в изнурительный тупик после четырех всеобщих выборов, в ходе которых не удалось создать работоспособное правительство. Это имело серьезные последствия для урегулирования кризиса.

Нельзя недооцениват, как, очевидно, недооценивают руководители службы безопасности Израиля — катастрофические последствия, которые COVID-19 оказал на восточный Иерусалим, оставив слишком много молодых палестинцев безработными и еще более безнадежно отчужденными от своего политического руководства. Молодые палестинцы, проводящие демонстрации на ступенях Дамасских ворот, улицах Старого города и мечети аль-Аксы, воодушевлены не идеологией своих родителей, а главным образом чувством гнева, отвращения и разочарования.

Во время марша молодые израильтяне демонстративно размахивают национальными флагами и скандируют патриотические песни. Фото newsru.co.il

Провокация и контрпропаганда

С такой растущей напряженностью и политической дисфункцией с обеих сторон ситуация, по-видимому, выйдет из-под контроля во время марша с флагами, запланированного на День Иерусалима. Это мероприятие проводится ежегодно в ознаменование присоединения Иерусалима Израилем после шестидневной войны в 1967 году.

В последнее время, с ростом влияния движения поселенцев в правительстве Нетаньяху и израильском обществе, парад стал краеугольным камнем в национальном сознании многих религиозных сионистов. Каждый год, прежде чем попасть на торжества на площади Западной стены, сотни молодых израильтян отправляются из Шейха Джарры, останавливаются у Дамасских ворот, а затем продолжают путь по улице Аль-Вад — главной артерии мусульманского квартала в Старом городе.

Во время марша молодые израильтяне демонстративно размахивают национальными флагами и скандируют патриотические песни. Тем временем палестинцы наблюдают за процессией из-за ограждений безопасности, которые израильские полицейские силы установили специально для этого случая.

То, как этот праздник пронизывает их повседневное пространство, воспринимается большинством палестинцев как вопиющая провокация и болезненное напоминание об унижении, которое Израиль нанес их национальной гордости в июне 1967 года. Шестидневная война не только означала крупномасштабное лишение палестинцев собственности, но и установила израильский контроль над аль-Кудсом (арабское название Иерусалима) и мечетью аль-Акса, третьим самым священным местом в исламе и главным символом палестинской идентичности.

ХАМАС принял решение обстрелять ракетами западный Иерусалим и юг Израиля. Фото EPA

В ночь на воскресенье тысячи палестинцев забаррикадировались в мечети камнями и бутылками с зажигательной смесью в ожидании парада в честь Дня Иерусалима. По данным Палестинского Красного Полумесяца, в результате столкновений между израильской полицией и демонстрантами, которые неизбежно развернулись в понедельник утром в Аль-Аксе, еще 300 палестинцев получили ранения. Это побудило Израиль принять решение не допускать евреев в район мечети аль-Акса в течение Дня Иерусалима.

Чувствуя, насколько опасно было бы позволить маршу следовать по маршруту через некоторые из наиболее символически важных мест палестинского населения — и учитывая, что Иерусалим уже находится на острие ножа, — израильские власти объявили, что марш с флагом может продолжаться, но изменили свой курс в сторону от Дамасских ворот и Мусульманского квартала. Верховный суд Израиля также отложил слушания по вопросу о запланированных выселениях палестинских семей в Шейх-Джарре, которые были запланированы на День Иерусалима.

Но эти попытки деэскалации, по-видимому, были слишком незначительными и запоздалыми. Как мы теперь знаем, ХАМАС принял решение обстрелять ракетами западный Иерусалим и юг Израиля, и израильские силы обороны нанесли ответные авиаудары, убив 25 человек. В очередной раз Иерусалим охвачен пламенем, что может иметь ужасные последствия для стабильности всего региона.