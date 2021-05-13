УНИКС громит «Зелена Гура» в первом матче прей-офф, но баскетбол в этот день был не главным

Итоги стартового поединка четвертьфинала Единой лиги

Далеко не в праздничной атмосфере начался плей-офф баскетбольного чемпионата в Казани — последние трагические события наложили свой отпечаток. Единая лига решила не переносить первую игру четвертьфинала в Казани, но любые намеки на развлекательную сторону были полностью устранены. В тяжелой атмосфере УНИКС все-таки выдал мощнейший поединок с польской «Зелена Гура» и сделал серьезную заявку на полуфинал уже сейчас. О том, как УНИКС отказался от развлечений и выручки в пользу пострадавших, команда не заметила сопротивления поляков, а Окаро Уайт выдал лучшую игру в российской карьере — в итогах спортивной редакции «Реального времени».

Когда баскетбол ушел на второй план

При гробовой тишине начинался первый матч плей-офф Единой лиги в Казани. Никаких музыкальных вставок во время игры, торжественного выхода игроков на паркет под красочное представление на медиакубе и объявление имен ведущим. Только мрачная тишина при малом количестве болельщиков.

О том, что в республике будет не до развлечений и празднеств в ближайшее время было очевидно еще накануне игры. А в день противостояния пресс-служба казанского УНИКСа сообщила, что вся развлекательная программа будет отменена.

В холле баскетбольной арены непривычно тихо — нет привычных аниматоров, силачей, гнущих железные прутики, и также как на самой игре — никакой музыки. Заполненными трибуны тоже назвать было нельзя — не та стадия турнира, но что еще более важно, не то настроение у казанцев в эти дни.

В тяжелой атмосфере УНИКС все-таки выдал мощнейший поединок с польской «Зелена Гура» и сделал серьезную заявку на полуфинал уже сейчас

Впрочем, пришедшие все-таки болельщики в этот день на баскетбольный матч даже наоборот внесли свой прямой вклад в помощь пострадавшим во время нападения на гимназию №175. Руководство УНИКСа приняло решение перевести все заработанные с билетов денежные средства в их пользу.

«Все деньги с продажи билетов сегодняшнего матча будут направлены в фонд Российского Красного Креста, который объявил сбор средств для пострадавших», — говорится в заявлении казанского клуба.

Никаких шансов для «Зелена Гуры. Команды разного уровня, но ехать в Польшу расслабившись нельзя

Первый соперник УНИКСа в нынешнем розыгрыше плей-офф «Зелена Гура» в нынешнем сезоне вышла в плей-офф Единой лиги впервые в истории. Хотястоит сказать, что польская команда то появлялась в списке участников турнира, то вновь в него вступала. Регулярный чемпионат Единой лиги польский клуб завершил на шестом месте, и наверняка рассчитывают пошуметь, учитывая, что во внутреннем чемпионате Польши «Зелена Гура» чемпионство упустила.

Впрочем, по первому матчу ни на какие высокие притязания со стороны поляков намека не было.

Не слишком удавалась игра ни у одной, ни у другой команды и первые три минуты мяч никак не хотел идти в кольцо. Лишь ко второй половине четверти легионеры (в основном Джон Браун) наконец-то проснулись и стали попадать, сделав задел в 10 баллов. В какой-то момент поляки стали нагонять, но быстро были осаждены — 24:16 после первой четверти.

Не слишком удавалась игра ни у одной, ни у другой команды и первые три минуты мяч никак не хотел идти в кольцо

Дальше казанцы только накапливали преимущество. Польские американцы очень уж беспечно пытались войти в штрафную казанцев читаемыми передачами, полностью оголяя свои тылы. Теперь уже Кэнан стал брать игру на себя (11 оков и 6 подборов по итогу игры). Но больше всего тащили далеко не те, на кого привыкли рассчитывать болельщики УНИКСа — Дмитрий Узинский и Окаро Уайт.

46:25 закончится первая половины игры, и всего 9 очков разрешили казанцы набрать в своем кольце за вторую четверть. Уже на старте третьей преимущество казанцев стало почти двойным — 53:27, и уже в этот момент можно было точно понимать — эту игру УНИКС уже не отдаст, счет в серии 1:0.

Вторую половину встречи казанцы вопреки традиции не провели слабее первой, и этого хватило, чтобы уверенно обыгрывать «Зелена Гура» и ехать в гости, в одноименное польское местечко при полной уверенности в своих силах — 87:60. Почти «+30» в первом матче — похоже это приговор.

Да, в Польше будет сложнее, но разница в уровне команд очевидна. Впрочем, с казанцами может сыграть злую шутку старая добрая потеря мотивации и слишком раннее празднование прохода в полуфинал — Димитрису Прифтису следует поработать над настроем команды перед ответной игрой. Тем более он сам объясняет такой результат потерями польской команды.

«Мы подошли к игре с правильным отношением, с энергией, интенсивно. Конечно, «Зелена Гура» без Лундберга и без Понитки — это немного другая команда. Они, конечно, нашли замену этим бакетболистам, но это уже другой уровень. И мне эта игра — это лишь часть правды. Потому что как команда, они провели потрясающий регулярный сезон. И эти две потери были принципиальными для них,», — сказал греческий наставник УНИКСа после матча.

Игра в Польше состоится 14 мая.

28 летний тяжелый американский форвард забрасывал и из-за дуги, и из краски и из под кольца с фолом

Окаро Уайт и его лучший матч в России. А может и в карьере

Именно Окаро Уайт неожиданно стал главным героем встречи в составе казанской команды. 28 летний тяжелый американский форвард забрасывал и из-за дуги, и из краски и из под кольца с фолом. Если в финале Кубка Европы мы удивлялись, как свой лучший матч в карьере неожиданно провел российский центровой Артем Клименко, то похоже в этот раз свой час икс в карьере получил именно Уайт. 23 очка, 5 подборов на счету Окаро в этом поединке по итогу первого матча четвертьфинала.

Была ли это ставка Димитриса Прифтиса на тяжелого форварда, который как правило обычно наоборот мог «привезти» и много ошибаться? Вряд ли. Во-первых, стадия плей-офф и его самое начало не предполагают изобретение каких-то хитросплетенных планов, чтобы во что бы то ни стало обыграть соперника. Во-вторых, Уайт не делал ничего, чего не должен был в остальных матчах регулярного чемпионата — просто выполнял свои прямые обязанности «тяжелого».

— В Польше мы ожидаем сложную игру, хорошо что начали так четвертьфинальную серию. В Польше будет конечно сложнее, — говорил тяжелый форвард УНИКСа после игры. — Мне понравилось, что у нас многие могли бросать, и у меня многое попадало. Но больше мне понравилась моя игра в защите, — признавался на послематчевой пресс-конференции Уайт.

Эрик Добролюбов, фото unics.ru